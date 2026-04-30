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Colapinto le respondió a Bearman por sus críticas tras el accidente en Suzuka: “No estoy contento con sus comentarios”

En la previa del Gran Premio de Miami, el argentino se mostró sorprendido por los dichos del británico y aseguró que nunca le contestó los mensajes que le mandó

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Luego de un mes sin actividad, la Fórmula 1 volverá a tener competencia en la pista en el marco del Gran Premio de Miami. En el medio se realizaron modificaciones en el reglamento y uno de los puntos más importantes se centró en el precedente que dejó el accidente en Suzuka de Oliver Bearman por esquivar a Franco Colapinto. Más allá de que prácticamente todas las partes dejaron en claro que ninguno tuvo la culpa y se produjo por la diferencia de velocidades en las que se encontraron, el británico disparó contra el argentino, quien le respondió durante el media day en los Estados Unidos.

El corredor de Haas calificó la maniobra del hombre de Alpine como “inaceptable” y, entre otras cosas, planteó que “se cruzó delante de mí para defender su posición”. A pesar de las sorpresivas críticas de Bearman, Colapinto dejó en claro que “lo más importante es que estaba bien”, aunque fue tajante al afirmar que “no estoy contento con sus comentarios”.

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Después de la carrera le envié un mensaje inmediatamente. Nunca respondió, así que no me habló”, destacó el argentino, según divulgó el portal especializado Motorsport. “Lo que más me alegra es que esté bien y que no haya pasado nada grave. Claro que es un duro golpe para su equipo, pero así son las carreras. Creo que hoy en día debemos comprender mucho mejor cómo podemos hacer que las carreras sean más seguras y no correr tantos riesgos”, agregó.

Colapinto le respondió a Bearman por las críticas de Oliver Bearman (Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images)
Colapinto le respondió a Bearman por las críticas de Oliver Bearman (Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

“Cuando suceden cosas así, el que va detrás tiene todo el conocimiento de la velocidad a la que va, de la cantidad de turbo que está usando, de lo que está intentando. La persona que va adelante está mucho más ciega, creo. Hoy en día, con la velocidad a la que se cierran los coches, mirás el retrovisor en un segundo y al segundo siguiente el coche te alcanza a 20 metros. Creo que ambos tienen parte de responsabilidad”, argumentó el pilarense.

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El accidente ocurrió en la vuelta 22 del Gran Premio de Japón. Antes de llegar a la curva 13, el Haas se encontró con el Alpine de Colapinto que se había quedado sin potencia eléctrica, por lo que la diferencia de velocidades era notoria. Bearman perdió el control de su vehículo al pisar el paso e impactó a más de 50G contra las barreras. El jefe de equipo de la escudería estadounidense, Ayao Komatsu, explicó los detalles de la maniobra: “Colapinto siempre estaba haciendo algo consistente, no es culpa suya en absoluto. No, no se movió. Por lo que vi, no hizo nada diferente”.

Franco Colapinto explicó una vez más la situación en la que se encontraba y remarcó que no tiene ningún problema con Bearman. “Voy a decir que en ningún momento ni en esa curva actué de forma agresiva, lo que provocó el incidente o el accidente. Me alegra que esté bien. Por supuesto, no estoy contento con sus comentarios, pero espero que podamos solucionarlo pronto”, completó.

Franco Colapinto en la primera práctica libre del Gran Premio de Japón de Fórmula 1
Bearman criticó las maniobras de Colapinto de forma llamativa (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)

Según reprodujo Motorsport, le mostraron a Oliver Bearman las declaraciones de Colapinto y la afirmación de que le había mandado un mensaje. No obstante, el británico aseguró que “sinceramente, no vi el mensaje de texto”.

“Es un accidente lamentable. Creo que podría haber sido diferente. No creo que tuviera que terminar así, por decirlo de alguna manera, pero no, no guardo rencor; no soy ese tipo de persona”, agregó.

La investigación de la FIA respecto al accidente concluyó que las acciones de Colapinto corresponden con la trazada ideal. Dentro de los cambios en la normativa, en respuesta a cómo aumentó el riesgo con los accidentes y que tuvo el golpe de Bearman como precedente, se estableció una reducción en la recarga máxima permitida (8 MJ a 7 MJ), con el propósito de disminuir la recolección excesiva de energía y promover una conducción más sostenida a velocidad máxima. Este recorte reducirá la duración efectiva del modo conocido como “superclip”, limitándose de entre dos a cuatro segundos por vuelta.

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