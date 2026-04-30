Las 4 diferencias que tendrá la Fórmula 1 en el Gran Premio de Miami tras los cambios en el reglamento

La F1 vuelve tras la cancelación de dos carreras en abril (REUTERS/Franck Robichon)

Las modificaciones en el reglamento técnico de la Fórmula 1 para la temporada 2026 se harán patentes durante el Gran Premio de Miami, marcando el inicio de una nueva etapa en la categoría tras las críticas de los pilotos, que fueron clave para que la FIA y la organización determine estos cambios. Esta transformación estructural, que coincidió con una pausa forzada tras la cancelación de las carreras de Baréin y Arabia Saudita, no sólo alterará el aspecto de los monoplazas, sino que también provocará cambios en las estrategias de carrera.

Según un informe que publicó el medio especializado The Race, el dato diferencial de este arranque radica en la escala de las novedades aerodinámicas anunciadas, al mismo tiempo que las reversiones de los monoplaza, la chances de mayor velocidad y una práctica libre que será de mayor duración.

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Por ejemplo, McLaren introducirá una evolución drástica: “un MCL40 completamente nuevo” como declaró su director Andrea Stella al sitio, quien detalló que la actualización abarca “conductos de freno delantero y trasero, carrocería, fondo plano y alerón trasero”. Este nivel de intervención, junto a las propuestas visibles en Ferrari y Red Bull —ambos ya observados con diseños profundamente revisados durante días de filmación—, configura una escena inédita donde la mitad de la parrilla podría debutar paquetes aerodinámicos revolucionarios en Miami.

El reglamento técnico estrena, a partir de este fin de semana, una reducción en los límites de recarga de batería durante la clasificación y nuevas restricciones en el uso del sistema híbrido, afectando la gestión de energía eléctrica y sus ventajas estratégicas a lo largo de la vuelta. “Cada vez que hay un pequeño cambio, irá en una dirección favorable para unos o en contra de otros”, anticipando una “gran influencia en los resultados”, explicó el jefe de equipo de Ferrari Fred Vasseur. La normativa busca, en términos prácticos, una fase de clasificación donde el piloto cuente con menos margen para maniobras extremas de recarga y despliegue de energía, forzando una experiencia “más convencional y directa para pilotos y aficionados” en palabras del análisis original.

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Para contextualizar, este artículo responde de manera directa a la pregunta central del aficionado: en el Gran Premio de Miami, la F1 presentará monoplazas con aerodinámica reconfigurada, motores con restricciones inéditas en gestión energética y una clasificación menos sujeta a tácticas extremas, todo en el marco de un fin de semana sprint. Los equipos como McLaren, Ferrari y Red Bull han apostado por profundas modificaciones estructurales en sus autos, motivados por el intervalo obligado tras la suspensión de dos carreras.

Los equipos tendrán 90 minutos en la única práctica libre del viernes (REUTERS/Go Nakamura)

La pausa de un mes provocada por la cancelación de las dos carreras del calendario en abril ofreció a los equipos tiempo inusual para el desarrollo. Los autos regresaron a las bases y se sometieron a inspecciones exhaustivas, pruebas de fiabilidad y ajustes de componentes que en otras circunstancias serían inviables realizar. Honda aprovechó para inspeccionar un coche de Aston Martin en Sakura, concentrándose en la reducción de vibraciones, tal como comentó Shintaro Orihara, gerente general y jefe de ingeniería de pista: “Hemos logrado avances, pero no esperamos un impacto visible inmediato en el rendimiento”, dijo el directivo a The Race.

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Por su parte, Racing Bulls ensambló un monoplaza completo en fábrica para un análisis integral ante el personal de diseño, y Haas condujo tests de rigidez de la caja de cambios y revisiones detalladas del nuevo alerón delantero presentado en Japón.

La gestión del motor y la energía eléctrica es, ahora más que nunca, un terreno que puede alterar el equilibrio de poder. Mercedes, que hasta ahora ha maximizado mejor el despliegue de energía de batería, podría ver aproximarse a sus rivales tras la reducción del pico de energía disponible. George Russell explicó que la escudería no prevé “cambios drásticos”, pero espera “una compresión gradual del grupo” y que los adversarios estén “cada vez más cerca”.

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Las modificaciones técnicas tendrán manifestaciones prácticas inmediatas en Miami. El modo boost para adelantamientos en pista mojada estará prohibido por nuevas medidas de seguridad, y las oportunidades para el uso intensivo de energía eléctrica se concentrarán en sectores específicos del trazado, como la larga recta entre el medio sector y la curva cerrada número 11 con la recta trasera hacia la horquilla. Los pilotos deberán decidir cuidadosamente dónde consumir sus reservas de energía, pues no será posible desplegarlas en toda la vuelta. La gestión selectiva abrirá la puerta a nuevas dinámicas estratégicas, donde el riesgo y la administración de recursos podrían inclinar el resultado.

Durante la única sesión de entrenamientos libres del viernes, que tendrá una duración de 90 minutos para que las escuderías tengan más tiempo para el desarrollo de los monoplazas, ya que sólo habrá una práctica porque es fin de semana de carrera Sprint, los equipos tendrán que interpretar en tiempo real los efectos de sus actualizaciones y los nuevos límites reglamentarios. Hoagy Nidd, jefe de ingeniería de chasis de Haas, anticipó prácticas atípicas durante el FP1: “Probablemente veamos a los equipos probar cosas distintas a lo habitual”.

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Las carrocerías y configuraciones aerodinámicas que se verán en los autos durante el fin de semana en Miami prometen modificaciones visuales evidentes. Red Bull adoptó el alerón trasero “Macarena” invertido, probado previamente por Ferrari. El calendario y las restricciones reglamentarias han promovido el lanzamiento sincronizado de evoluciones que, en años anteriores, habrían llegado de forma escalonada.

El saldo de este ajuste global será un fin de semana donde la incertidumbre domina tanto en pista como en la gestión interna de cada estructura. Según The Race, el primer día de actividad podría ser “el viernes más difícil de la temporada”, dadas las variables novedosas, el formato sprint y la falta de referencias comparables con las carreras previas. El resultado puede redefinir la jerarquía de la Fórmula 1 actual o, al menos, provocar una reorganización transitoria del orden establecido.

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