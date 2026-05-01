Honduras: Por supuesta pelea de territorio autoridades reportan nueva masacre, tres víctimas mortales y un herido

Vecinos observan con temor el lugar donde se registró el ataque armado durante la madrugada. (Foto: Redes sociales)

La violencia volvió a estremecer la zona norte de Honduras durante la madrugada de este viernes, tras registrarse una nueva masacre en la colonia Perfecto Vásquez de San Pedro Sula, Cortés.

El ataque armado dejó como saldo tres personas fallecidas y una más gravemente herida, en un hecho que ha generado alarma entre los residentes del sector y reavivado las preocupaciones sobre la seguridad en la ciudad.

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De acuerdo con información preliminar proporcionada por las autoridades, el violento episodio ocurrió cuando un grupo de jóvenes se encontraba reunido en el patio de una vivienda particular, compartiendo en un ambiente aparentemente tranquilo.

Sin embargo, la calma fue interrumpida de forma abrupta cuando varios individuos fuertemente armados irrumpieron en el lugar.

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Los atacantes, quienes se transportaban en una camioneta y un vehículo tipo pick-up, ingresaron al pasaje donde se desarrollaba la reunión y, sin mediar palabra, abrieron fuego de manera indiscriminada contra los presentes.

La ráfaga de disparos sembró el caos entre los asistentes y provocó una rápida dispersión, aunque varios de ellos no lograron escapar del ataque.

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En la escena del crimen quedó sin vida Douglas Reconco, de 29 años, cuyo cuerpo fue encontrado tendido en el suelo. Vecinos del sector, visiblemente consternados, relataron haber escuchado múltiples detonaciones que rompieron el silencio de la madrugada, seguidas de gritos y movimientos desesperados.

Elementos de investigación recolectan evidencias balísticas en la escena del crimen. (Foto: Redes sociales)

Dos personas más resultaron gravemente heridas durante la balacera y fueron trasladadas de emergencia a distintos centros asistenciales de la ciudad.

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Una de las víctimas, identificada únicamente como Santos, de 23 años, falleció poco después de ingresar a una clínica privada debido a la gravedad de sus heridas.

Por su parte, Rodolfo Alexander López, también de 23 años, murió en el Hospital Mario Catarino Rivas pese a los esfuerzos médicos por salvarle la vida.

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Los tres cuerpos fueron posteriormente trasladados a la morgue de San Pedro Sula, donde se les realizará la autopsia correspondiente como parte del proceso investigativo.

En medio de la tragedia, una cuarta persona logró sobrevivir al ataque en circunstancias que han sido calificadas como milagrosas.

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Según versiones recabadas en el lugar, el sobreviviente tomó la decisión de hacerse pasar por muerto mientras los atacantes continuaban disparando.

Esta acción le permitió evitar ser rematado y salvar su vida una vez que los agresores abandonaron el sector. Actualmente, esta persona permanece bajo atención médica en una clínica privada, luchando por recuperarse de las heridas sufridas.

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Tras el ataque, elementos de la Policía Nacional y agentes de investigación llegaron al lugar para acordonar la escena del crimen y comenzar la recolección de evidencias, incluyendo casquillos de bala y otros indicios balísticos que permitan esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, se desplegaron operativos en zonas aledañas con el objetivo de localizar los vehículos utilizados por los responsables.

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Fuerte presencia policial se mantuvo en la zona tras el violento suceso. (Foto: Redes sociales)

El comisionado policial Eduardo Lanza, jefe de la Policía en San Pedro Sula, informó que la principal hipótesis que manejan las autoridades apunta a una disputa por el control de territorio vinculada al microtráfico de drogas.

Según explicó, en la zona operan estructuras criminales relacionadas con la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18, lo que refuerza la línea de investigación sobre un posible ajuste de cuentas.

“Lamentamos profundamente este hecho. La principal hipótesis es que se trata de una pelea por territorio relacionada con el microtráfico. Estamos trabajando para reunir los indicios necesarios que nos permitan confirmar o descartar esta teoría”, declaró el funcionario.

Las autoridades indicaron que continúan con el proceso de recopilación de pruebas y testimonios, con el fin de identificar a los responsables y determinar con precisión el móvil del crimen.

Mientras tanto, la comunidad de la colonia Perfecto Vásquez permanece en estado de alerta y temor ante la posibilidad de nuevos hechos violentos.

Este nuevo episodio de violencia pone en evidencia los desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad, especialmente en zonas donde la presencia de estructuras criminales sigue generando conflictos armados y pérdidas humanas..