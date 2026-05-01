Honduras

Honduras: Por supuesta pelea de territorio autoridades reportan nueva masacre, tres víctimas mortales y un herido

El cuerpo de una de las víctimas quedó tendido en el patio de la vivienda donde ocurrió el ataque.

Guardar
Vecinos observan con temor el lugar donde se registró el ataque armado durante la madrugada. (Foto: Redes sociales)
Vecinos observan con temor el lugar donde se registró el ataque armado durante la madrugada. (Foto: Redes sociales)

La violencia volvió a estremecer la zona norte de Honduras durante la madrugada de este viernes, tras registrarse una nueva masacre en la colonia Perfecto Vásquez de San Pedro Sula, Cortés.

El ataque armado dejó como saldo tres personas fallecidas y una más gravemente herida, en un hecho que ha generado alarma entre los residentes del sector y reavivado las preocupaciones sobre la seguridad en la ciudad.

PUBLICIDAD

De acuerdo con información preliminar proporcionada por las autoridades, el violento episodio ocurrió cuando un grupo de jóvenes se encontraba reunido en el patio de una vivienda particular, compartiendo en un ambiente aparentemente tranquilo.

Sin embargo, la calma fue interrumpida de forma abrupta cuando varios individuos fuertemente armados irrumpieron en el lugar.

PUBLICIDAD

Los atacantes, quienes se transportaban en una camioneta y un vehículo tipo pick-up, ingresaron al pasaje donde se desarrollaba la reunión y, sin mediar palabra, abrieron fuego de manera indiscriminada contra los presentes.

La ráfaga de disparos sembró el caos entre los asistentes y provocó una rápida dispersión, aunque varios de ellos no lograron escapar del ataque.

En la escena del crimen quedó sin vida Douglas Reconco, de 29 años, cuyo cuerpo fue encontrado tendido en el suelo. Vecinos del sector, visiblemente consternados, relataron haber escuchado múltiples detonaciones que rompieron el silencio de la madrugada, seguidas de gritos y movimientos desesperados.

Elementos de investigación recolectan evidencias balísticas en la escena del crimen. (Foto: Redes sociales)
Elementos de investigación recolectan evidencias balísticas en la escena del crimen. (Foto: Redes sociales)

Dos personas más resultaron gravemente heridas durante la balacera y fueron trasladadas de emergencia a distintos centros asistenciales de la ciudad.

Una de las víctimas, identificada únicamente como Santos, de 23 años, falleció poco después de ingresar a una clínica privada debido a la gravedad de sus heridas.

Por su parte, Rodolfo Alexander López, también de 23 años, murió en el Hospital Mario Catarino Rivas pese a los esfuerzos médicos por salvarle la vida.

Los tres cuerpos fueron posteriormente trasladados a la morgue de San Pedro Sula, donde se les realizará la autopsia correspondiente como parte del proceso investigativo.

En medio de la tragedia, una cuarta persona logró sobrevivir al ataque en circunstancias que han sido calificadas como milagrosas.

Según versiones recabadas en el lugar, el sobreviviente tomó la decisión de hacerse pasar por muerto mientras los atacantes continuaban disparando.

Esta acción le permitió evitar ser rematado y salvar su vida una vez que los agresores abandonaron el sector. Actualmente, esta persona permanece bajo atención médica en una clínica privada, luchando por recuperarse de las heridas sufridas.

Tras el ataque, elementos de la Policía Nacional y agentes de investigación llegaron al lugar para acordonar la escena del crimen y comenzar la recolección de evidencias, incluyendo casquillos de bala y otros indicios balísticos que permitan esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, se desplegaron operativos en zonas aledañas con el objetivo de localizar los vehículos utilizados por los responsables.

Fuerte presencia policial se mantuvo en la zona tras el violento suceso. (Foto: Redes sociales)
Fuerte presencia policial se mantuvo en la zona tras el violento suceso. (Foto: Redes sociales)

El comisionado policial Eduardo Lanza, jefe de la Policía en San Pedro Sula, informó que la principal hipótesis que manejan las autoridades apunta a una disputa por el control de territorio vinculada al microtráfico de drogas.

Según explicó, en la zona operan estructuras criminales relacionadas con la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18, lo que refuerza la línea de investigación sobre un posible ajuste de cuentas.

“Lamentamos profundamente este hecho. La principal hipótesis es que se trata de una pelea por territorio relacionada con el microtráfico. Estamos trabajando para reunir los indicios necesarios que nos permitan confirmar o descartar esta teoría”, declaró el funcionario.

Las autoridades indicaron que continúan con el proceso de recopilación de pruebas y testimonios, con el fin de identificar a los responsables y determinar con precisión el móvil del crimen.

Mientras tanto, la comunidad de la colonia Perfecto Vásquez permanece en estado de alerta y temor ante la posibilidad de nuevos hechos violentos.

Este nuevo episodio de violencia pone en evidencia los desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad, especialmente en zonas donde la presencia de estructuras criminales sigue generando conflictos armados y pérdidas humanas..

Temas Relacionados

HondurasmasacreSan Pedro Sulavíctimas mortalespelea de territorio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las autoridades salvadoreñas capturan a fundador de la clica Merliot Locos Salvatruchos

La policía ubicó a Melvyn Israel Salinas Martínez, conocido como Fliper de Merliot, dentro de un centro comercial con apoyo de labores de inteligencia, logrando su arresto a pesar de los intentos por modificar su apariencia

Las autoridades salvadoreñas capturan a fundador de la clica Merliot Locos Salvatruchos

La deducción salarial impuesta por el régimen de Ortega en Nicaragua incrementa la inconformidad laboral

Las retenciones mensuales, que oscilan entre el 2 y el 10% del salario bruto, generan malestar entre empleados públicos al implementarse de forma generalizada y sin consulta en diversas entidades gubernamentales

La deducción salarial impuesta por el régimen de Ortega en Nicaragua incrementa la inconformidad laboral

Gobierno de El Salvador ordena el reinstalo inmediato de dirigentes sindicales despedidos por motivos políticos

El Ministro de Trabajo de El Salvador, Rolando Castro, anunció este 1 de mayo la emisión de resoluciones para el reinstalo inmediato de dirigentes sindicales despedidos por motivos políticos

Gobierno de El Salvador ordena el reinstalo inmediato de dirigentes sindicales despedidos por motivos políticos

“Las pensiones son parte de los derechos laborales”: Patricio Pineda, vocero de la Mesa para una pensión digna de El Salvador

En el Día del Trabajador, sindicatos y organizaciones sociales marcharon en San Salvador para exigir reformas que garanticen pensiones dignas y transparencia en la gestión previsional

“Las pensiones son parte de los derechos laborales”: Patricio Pineda, vocero de la Mesa para una pensión digna de El Salvador

El tráfico aéreo en República Dominicana crece durante el primer trimestre de 2026

La actividad de los principales aeropuertos reflejó un aumento de operaciones, con mayor volumen en los vuelos regulares. La consolidación de Estados Unidos como mercado estratégico fortaleció la conectividad del país con América del Norte y el Caribe

El tráfico aéreo en República Dominicana crece durante el primer trimestre de 2026

TECNO

Meta elimina más de 700 empleos asociados al entrenamiento de modelos de inteligencia artificial

Meta elimina más de 700 empleos asociados al entrenamiento de modelos de inteligencia artificial

El error que muchos emprendedores jóvenes cometen, según el fundador de inDrive

Google celebra el Día del Trabajador 2026 con un doodle especial dedicado al 1 de mayo

Por qué los cables de carga se rompen siempre en el mismo punto, según expertos

Consigue gratis en Epic Games Store este juego de estrategia: está por tiempo limitado

ENTRETENIMIENTO

Michael Bublé vuelve a Belfast y promete una noche romántica bajo las estrellas

Michael Bublé vuelve a Belfast y promete una noche romántica bajo las estrellas

Regresan Woody, Buzz y Jessie, pero su histórico director se despide: todo sobre Toy Story 5

Olivia Wilde: amigos cercanos hablan de su polémica apariencia y de los estragos de su rompimiento con Harry Styles

El secreto de bienestar de Meryl Streep a los 76 años: una milla en la piscina cada día para envejecer bien

Menos de 3 horas y máxima intensidad: Christopher Nolan sorprende al revelar que La Odisea será su filme más conciso

MUNDO

Donald Trump rechazó la nueva propuesta de Irán para dialogar con EEUU: “Quieren hacer un trato, pero no estoy satisfecho”

Donald Trump rechazó la nueva propuesta de Irán para dialogar con EEUU: “Quieren hacer un trato, pero no estoy satisfecho”

Japón contrata fisicoculturistas, luchadores de sumo y peleadores de artes marciales para cuidar a adultos mayores

Donald Trump anunció que la próxima semana EEUU aumentará los aranceles a los automóviles y camiones de la Unión Europea al 25%

Tropas de Putin bombardearon Odessa y dañaron una escuela judía y un orfanato cercano

La policía turca disparó gases y arrestó a cientos de personas en las manifestaciones del 1 de Mayo en Estambul