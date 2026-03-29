La decisión de la FIA tras el grave accidente de Bearman por esquivar a Colapinto en el Gran Premio de Japón

El brutal accidente de Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón encendió las alarmas en la Fórmula 1. El británico de Haas se estrelló contra los muros al esquivar al Alpine de Franco Colapinto después de encontrarse a gran diferencia de velocidad en la pista. Gran parte de los pilotos alzaron la voz para expresar su preocupación por un reglamento que está en el foco de la polémica por parte de fanáticos y especialistas.

Con el objetivo de apaciguar la polémica y el malestar general por el nuevo reglamento entre los fanáticos y el paddock, la FIA emitió un comunicado oficial respecto al accidente del joven de 20 años. “Tras el accidente en el que se vio involucrado Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón y la contribución de las altas velocidades de aproximación al accidente, la FIA desea ofrecer las siguientes aclaraciones”, inició el mensaje.

“Desde su introducción, el reglamento de 2026 ha sido objeto de debates continuos entre la FIA, los equipos, los fabricantes de unidades de potencia, los pilotos y la FOM. Por su propia naturaleza, este reglamento incluye una serie de parámetros ajustables, especialmente en lo que respecta a la gestión de la energía, que permiten su optimización basándose en datos reales”, puntualizó la FIA.

Además, mencionaron que sigue en vigencia la posibilidad de realizar cambios: “La postura constante de todas las partes interesadas ha sido que se llevara a cabo una revisión estructurada tras la fase inicial de la temporada, para permitir la recopilación y el análisis de datos suficientes. Por lo tanto, se han programado varias reuniones en abril para evaluar el funcionamiento del nuevo reglamento y determinar si es necesario introducir alguna mejora”.

Por último, afirmaron que “Cualquier posible ajuste, especialmente los relacionados con la gestión de la energía, requiere una simulación cuidadosa y un análisis detallado. La FIA seguirá trabajando en estrecha y constructiva colaboración con todas las partes interesadas para garantizar el mejor resultado posible para el deporte, y la seguridad seguirá siendo siempre un elemento fundamental de la misión de la FIA. En esta fase, cualquier especulación sobre la naturaleza de los posibles cambios sería prematura. Se comunicarán más novedades a su debido tiempo”.

El estado en el que quedó el monoplaza de Oliver Bearman (@F1)

El golpe de Bearman en Suzuka ocurrió cuando se encontró con Colapinto antes de llegar a la curva 13. El argentino circulaba bastante lento en comparación con el Haas porque se había quedado sin la potencia eléctrica de la batería. Medios especializados informaron que la diferencia entre las velocidades de ambos era superior a los 80km/h. El impacto contra los muros del joven de 20 años superó los 50G. A pesar de que Haas informó rápidamente que “Ollie se encuentra bien y no sufrió fracturas en su accidente”, el portal The Race aseguró que “sufrió hematomas en la rodilla”.

Uno de los pilotos que más efusivo fue en sus críticas contra la FIA fue Carlos Sainz, quien incluso afirmó que no se escuchan los pedidos de los pilotos. “Ese es el problema cuando solo escuchas a los equipos, que piensan que la carrera está bien porque tal vez se divierten viéndola por televisión. Desde el punto de vista del piloto, cuando compites contra otro y te das cuenta de que puede haber una diferencia de velocidad de 50 km/h, eso en realidad no es competir”, analizó el corredor español, según difundió el portal mencionado.

Sainz expresó su malestar y disparó contra la FIA: “En cualquier caso, espero de verdad que nos escuchen y que se centren en los comentarios que les hemos dado, en lugar de escuchar únicamente a los equipos. Espero que elaboren un plan para Miami que mejore la situación y también un plan para el futuro a mediano plazo de estas regulaciones para seguir mejorándolas”.

*El resumen del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1

La FIA contará con todo el mes de abril sin actividad en pista por la cancelación de las carreras en Baréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente. El organismo rector del automovilismo confirmó que se llevarán a cabo reuniones con las escuderías, algo que sucedió en reiteradas oportunidades en las últimas semanas, para seguir puliendo aspectos del reglamento que están en el foco de las críticas.

“Está en la agenda de la FIA en cuanto a los aspectos de este reglamento de 2026 que deben mejorarse. No queremos esperar a que ocurran incidentes para tomar medidas”, explicó Andrea Stella, jefe de McLaren. La Fórmula 1 retomará su curso con el Gran Premio de Miami en los Estados Unidos del 1 al 3 de mayo.