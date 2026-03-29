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Las palabras de Oliver Bearman tras el brutal choque en Suzuka: “Un accidente inusual con una velocidad de cierre tan grande”

El piloto británico de Haas compartió detalles respecto a su salud y agradeció el apoyo recibido antes del parón de la Fórmula 1

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El piloto británico perdió el control por completo en Japón, tras intentar sobrepasar a Colapinto

Oliver Bearman publicó un mensaje tras su accidente en el Gran Premio de Japón y ofreció tranquilidad a sus seguidores y al equipo Haas. El piloto británico decidió dirigirse directamente a los fanáticos mediante un video, en el que compartió detalles sobre su estado físico y sus sensaciones después del fuerte choque que lo dejó fuera de competencia en la vuelta 22 del circuito de Suzuka.

En su posteo, Bearman fue directo: “Me alegra informar que todo está bien. Realmente lamento lo que sucedió con el equipo. Ha sido un accidente inusual con una velocidad de cierre tan grande. Así que necesitamos regresar y entender todo”. Estas palabras, pronunciadas antes del parón de casi un mes de F1, le permiten al piloto aprovechar la oportunidad de recuperarse y volver en plenitud a la competencia.

Oliver Bearman protagonizó un fuerte en el Gran Premio de Japón (REUTERS/Issei Kato)
Oliver Bearman protagonizó un fuerte en el Gran Premio de Japón (REUTERS/Issei Kato)

Estoy muy contento de que Esteban (Ocon) haya sumado puntos hoy, aunque mi coche de seguridad fue en un momento muy poco oportuno para él”, resumió el británico que valoró el desempeño del piloto francés, quien sumó puntos para la escudería en la misma jornada al finalizar décimo por detrás de Liam Lawson.

Bearman también aprovechó el video para agradecer el respaldo recibido de fanáticos y allegados en un momento delicado: “Muchas gracias por su apoyo, significa muchísimo”. Con un tono positivo, el británico añadió: “Ahora, ya saben, tenemos un mes de descanso para volver. Voy a aprovechar este tiempo para descansar y sentirme mejor antes de la próxima carrera en Miami”.

El fuerte impacto que sufrió Oliver Bearman durante la carrera del GP de Japón le prohibió mantenerse en competencia, tras un choque que superó los 50G en la vuelta 22, según reportó su escudería a Sky Sports F1. La intensidad del accidente, sumada a la transmisión que captó a Bearman saliendo con evidente molestia en la pierna derecha, pese a que logró salir del auto sin ayuda externa, generó inquietud en el ambiente del automovilismo.

Ollie reconoció el desempeño de su compañero Ocon que logró sumar puntos (Prensa Haas F1 Team)
Ollie reconoció el desempeño de su compañero Ocon que logró sumar puntos (Prensa Haas F1 Team)

La propia escudería Haas despejó dudas con un comunicado breve: “Ollie se encuentra bien y no sufrió fracturas en su accidente”. El dato trajo alivio a los aficionados, que minutos antes habían presenciado cómo el monoplaza perdía adherencia tras intentar adelantar a Franco Colapinto y quedaba fuera de control en la curva 13 del circuito de Suzuka.

El golpe del británico contra las barreras de protección generó repercusiones entre las figuras del paddock. Carlos Sainz fue contundente al advertir que “cuando compites contra otro y te das cuenta de que puede haber una diferencia de velocidad de 50 km/h, eso en realidad no es competir”. Max Verstappen también se refirió al tema: “Eso es lo que pasa con estas cosas: un piloto se queda completamente sin potencia, básicamente, y el otro usa el modo seta, y entonces la diferencia puede ser de 50 ó 60 km/h. Puede ser muy peligroso”.

Franco Colapinto Practicas Libres Gran Premio de Japon
El choque ocurrió cuando intentaba adelantar a Franco Colapinto en el circuito de Suzuka (Photo by Toshifumi KITAMURA / AFP)

El propio Franco Colapinto, involucrado de manera indirecta en la maniobra, aportó su visión sobre lo ocurrido: “Cuando me miré en el espejo, estaba dando vueltas en el pasto. Pero incluso girando, me adelantó, así que imagínense la diferencia de velocidad. En algún momento se vuelve realmente peligroso. Me alegra que esté bien”. En una publicación posterior en Instagram, el argentino reiteró su alivio por el estado de Bearman: “Me alegro de que Ollie esté más o menos bien después del gran choque”.

Por otro lado, la Fórmula 1 se prepara para un parón de casi un mes debido al conflicto bélico en Medio Oriente que obligó a cancelar las pruebas previstas en Baréin y Arabia Saudita, por lo que no habrá actividad oficial hasta el Gran Premio de Miami, programado del 1 al 3 de mayo.

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