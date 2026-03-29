El contundente mensaje de Haas luego del accidente de Oliver Bearman tras esquivar a Colapinto en el Gran Premio de Japón

Franco Colapinto y Oliver Bearman, involucrados en una maniobra en la que no hubo ni negligencia ni malicia

El accidente de Oliver Bearman en Suzuka sacudió a la Fórmula 1 y alimentó la polémica sobre el reglamento de gestión energética vigente, luego de una maniobra que terminó con el piloto de Haas fuera de la pista y un debate acerca de la seguridad en la máxima categoría. El impacto alcanzó 50G, aunque la escudería descartó fracturas y confirmó solo una contusión leve en la rodilla para el británico, que se despistó luego de superar al argentino Franco Colapinto, quien no recibió sanciones por parte de la FIA -finalizó la competencia en el puesto 16-.

Oliver Bearman perdió el control de su monoplaza en la vuelta 22 del Gran Premio de Japón 2026, cuando intentaba adelantar a Franco Colapinto en la curva 13 del circuito de Suzuka. El choque fue atribuido a una diferencia de velocidad de 50 km/h entre ambos vehículos, generada por el uso del botón de impulso del británico, mientras Colapinto circulaba en fase de recarga de batería. El incidente detonó una cascada de reacciones, incluyendo un intenso debate reglamentario y hostigamiento digital al piloto argentino.

El jefe de Haas, Ayao Komatsu, brindó detalles a la prensa internacional tras el accidente. Y desvinculó totalmente al bonaerense de la secuencia. “Ollie se encuentra bien y no sufrió fracturas en su accidente”, puntualizó el responsable de la escudería en el comunicado oficial. Komatsu explicó: “Tuvo que tomar acción evasiva y se fue por el pasto antes del choque. Fue impresionante”.

Komatsu enfatizó: “Colapinto no hizo nada diferente, no se movió. En la vuelta anterior, su velocidad era exactamente la misma. Es solo que nosotros estábamos desplegando más energía ahí, así que teníamos una ventaja de 20 km/h. Luego Ollie usó el botón de impulso, pero eso significó que la diferencia de velocidad era de 50 km/h“. La FIA y el propio equipo Haas exculparon públicamente a Colapinto de cualquier responsabilidad por la maniobra.

Por su parte, Colapinto expresó sus sensaciones tras el incidente: “Para ser sincero, fue muy extraño; me sentía un poco indefenso. La diferencia de velocidad es enorme. Es más de 50 km/h más rápido que yo. Es una curva que estamos tomando a fondo. Por suerte, Ollie está bien”.

“Realmente lamento lo que sucedió con el equipo. Ha sido un accidente inusual con una velocidad de cierre tan grande. Así que necesitamos regresar y entender todo”, buscó llevar tranquilidad el accidentado en su cuenta de Instagram.

Debate tras el accidente de Bearman y el papel de Colapinto

El episodio provocó fuertes repercusiones dentro y fuera de la pista. Bullet Sports Management, la agencia que representa a Colapinto, emitió un comunicado donde reclamó detener el hostigamiento contra el piloto. “Franco tuvo mala suerte con el momento en que salió el coche de seguridad, lo que arruinó sus posibilidades de luchar por los puntos. Tampoco podemos ignorar el incidente que provocó el accidente de Ollie Bearman, en el que Franco no tuvo la culpa. Fue consecuencia de las nuevas normas de gestión de energía, como confirmó el comunicado oficial de la FIA. A pesar de esto, Franco está recibiendo críticas y odio injustificados, así que mostrémosle todo el amor y el apoyo que se merece“.

Ayao Komatsu exoneró a Colapinto (REUTERS/Anton Vaganov)

El accidente provocó una ola de opiniones. Carlos Sainz sostuvo: “Cuando compites contra otro y te das cuenta de que puede haber una diferencia de velocidad de 50 km/h, eso en realidad no es competir”. Max Verstappen agregó: “Eso es lo que pasa con estas cosas: un piloto se queda completamente sin potencia, básicamente, y el otro usa el modo seta, y entonces la diferencia puede ser de 50 o 60 km/h. Puede ser muy peligroso. Parece un movimiento al frenar, pero también ocurre cuando se produce una desaceleración brusca. Se puede producir un accidente grave”.

Sin embargo, la postura del ex campeón mundial Jacques Villeneuve fue crítica hacia el argentino. Para F1 TV, interrogado por la situación, afirmó: “Me sorprendió que no se hiciera nada con Colapinto, porque esto es lo que no quieres ver: un pequeño movimiento justo al aproximarte a la curva en un lugar tan peligroso, donde en realidad, supongo, está regenerando energía. Ahora hemos visto el peligro de esta nueva reglamentación. La diferencia de velocidad con algunos movimientos puede ser muy peligrosa y no había nada que Ollie pudiera hacer”.

En respuesta a la controversia, la FIA anunció públicamente: “Se ha programado una revisión estructurada tras la fase inicial de la temporada, para permitir la recopilación y el análisis de datos suficientes. Varias reuniones tendrán lugar en abril para evaluar el funcionamiento del nuevo reglamento y determinar si es necesario introducir alguna mejora”.

El calendario de la Fórmula 1 sigue con la próxima cita en el Gran Premio de Miami, previsto del 1 al 3 de mayo. Antes, Colapinto podría participar en una exhibición de Alpine en Buenos Aires, anticipó su representante Jamie Campbell-Walter a través de un mensaje publicado tras la competencia. “Esperando a que nuestro chico aquí en Japón salga del área de prensa. Día difícil hoy, muy mala suerte con el coche de seguridad saliendo justo cuando lo hizo. ¿Miami es el próximo destino o es...?”, compartió.