Crece la polémica en la F1 por el accidente de Bearman por esquivar a Colapinto: las ácidas críticas de los pilotos al reglamento

La temporada 2026 de la Fórmula 1 y su nuevo reglamento volvieron a dejar una imagen preocupante. Oliver Bearman protagonizó un espeluznante accidente en el Gran Premio de Japón al tener que esquivar al Alpine de Franco Colapinto. La polémica se centra en que la situación se provocó por la amplia diferencia de velocidades entre ambos monoplazas, que terminó con un choque en el que el británico de Haas sufrió lesiones. Parte de los pilotos alzaron la voz para advertir una vez más de las alarmantes situaciones que se producen en pista. La FIA emitió un comunicado al respecto.

El accidente que disparó la disyuntiva ocurrió en la vuelta 22 de la carrera en Suzuka. Bearman perdió el control por completo de su monoplaza antes de llegar a la curva 13 cuando se encontró al vehículo de Colapinto, que venía mucho más lento porque se había quedado sin la potencia eléctrica de la batería. Según el portal especializado Formula Passion, que tomó la telemetría en directo de la F1, la diferencia de velocidad entre ambos monoplazas era de aproximadamente 92km/h.

Bearman pasó por arriba del césped y de la cama de leca hasta estrellarse contra las contenciones en un golpe que superó los 50G, según informó la escudería a la cadena Sky Sports F1. La preocupación creció cuando las cámaras de la transmisión capturaron al joven piloto de 20 años con claros gestos de dolor en su pierna derecha. Más allá de que Haas informó rápidamente que “Ollie se encuentra bien y no sufrió fracturas en su accidente”, el portal The Race aseguró que “sufrió hematomas en la rodilla”.

El estado en el que quedó el monoplaza de Bearman tras el accidente (@F1)

Colapinto puntualizó en el accidente de Bearman en el que quedó involucrado de manera indirecta. “Para ser sincero, fue muy extraño; me sentía un poco indefenso. La diferencia de velocidad es enorme. Es casi como si estuvieras en una vuelta de salida y otro tipo en una vuelta de empuje. Es realmente extraño. Es una curva que estamos tomando a fondo y es más de 50 km/h más rápido que yo”, analizó.

En esta misma línea, sumó: “Creo que la cosa se complica mucho cuando las rectas no son rectas y hay una curva, porque no estamos en línea recta, sino que estamos girando. Y cuando miré en el espejo, estaba dando vueltas en el pasto. Pero incluso girando, me adelantó, así que imagínense la diferencia de velocidad. En algún momento se vuelve realmente peligroso. Me alegra que esté bien. Creo que la diferencia de velocidad se debe a muchos factores, pero el principal es que un coche va 50 km/h más o menos que el otro, y ahí es cuando se vuelve peligroso”.

Uno de los pilotos que señaló con fuerza a las autoridades de la categoría fue Carlos Sainz. “Ese es el problema cuando solo escuchas a los equipos, que piensan que la carrera está bien porque tal vez se divierten viéndola por televisión. Desde el punto de vista del piloto, cuando compites contra otro y te das cuenta de que puede haber una diferencia de velocidad de 50 km/h, eso en realidad no es competir. No hay ninguna categoría en el mundo donde se den estas velocidades de aproximación, porque es entonces cuando pueden ocurrir grandes accidentes, ya que te pilla por sorpresa, defiendes tarde y te alcanza a ti o al coche”, analizó el corredor español, según difundió el portal The Race.

*La dura crítica de Sainz a las autoridades de la Fórmula 1

Sainz expresó su malestar y disparó contra la FIA: “En cualquier caso, espero de verdad que nos escuchen y que se centren en los comentarios que les hemos dado, en lugar de escuchar únicamente a los equipos. Espero que elaboren un plan para Miami que mejore la situación y también un plan para el futuro a mediano plazo de estas regulaciones para seguir mejorándolas”.

Por su parte, en diálogo con ESPN, Carlos Sainz puntualizó en las baterías eléctricas. “No soy un experto en estos motores, pero hay que encontrar la solución. Hay que hacer lo que sea. Me da igual que vayamos medio segundo más lento por vuelta. La solución hay que encontrarla más pronto que tarde. Me sorprendí cuando nos dijeron: ‘Estamos descontentos con la qualy, pero contentos con la carrera’. Los adelantamientos que veis, no son adelantamientos. No es un adelantamiento de Fórmula 1. Creo que, como categoría, tenemos que mejorar. Si nos escuchan a los pilotos, harán cambios”, argumentó.

Antes de que comenzara la carrera, Fernando Alonso había anticipado que se podría dar una situación similar a la que ocurrió entre Bearman y Colapinto. “¿Qué diversión va a haber adelantando sin querer? Los adelantamientos que hay ahora son sin querer. De repente te encuentras con una batería superior al coche que tienes delante. O te estrellas contra él o lo adelantas. Es una maniobra de evasión más que un adelantamiento”, explicó el asturiano con DAZN.

*El compacto del Gran Premio de Japón

Max Verstappen, uno de los mayores detractores del nuevo reglamento, también hizo hincapié en el accidente. “Eso es lo que pasa con estas cosas: un piloto se queda completamente sin potencia, básicamente, y el otro usa el modo seta, y entonces la diferencia puede ser de 50 o 60 km/h. Es una diferencia enorme. Puede ser muy peligroso. Parece un movimiento al frenar, un movimiento en general, pero también ocurre cuando se produce una desaceleración brusca. Se puede producir un accidente grave”, destacó.

Por otro lado, Andrea Stella, jefe de McLaren, soltó que el golpe “no fue una sorpresa” y que la problemática ya había sido planteada a la FIA. “Ya lo habíamos dicho en los test. Está en la agenda de la FIA en cuanto a los aspectos de este reglamento de 2026 que deben mejorarse. No queremos esperar a que ocurran incidentes para tomar medidas. Por suerte, Oliver parece que solo sufrió algunos moretones, nada grave. Tenemos la responsabilidad de implementar las medidas que, especialmente desde el punto de vista de la seguridad, deben aplicarse”, explicó.

Ante un panorama de incertidumbre respecto a la seguridad, la FIA aseguró que tomará medidas antes del Gran Premio de Miami, que se llevará a cabo a principios de mayo. Vale recordar que Colapinto protagonizó otra imagen aterradora en la largada del GP de Australia, cuando logró esquivar con una maniobra impresionante al Racing Bulls de Liam Lawson que se había quedado quieto en el medio de la pista.