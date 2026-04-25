Un informe de la Fórmula 1 precisó cuál es el punto clave que debe mejorar Franco Colapinto

La F1 realizó un informe en el que puntualizó en el rendimiento de Alpine (@francolapinto)

Alpine se mostró como una de las escuderías más regulares en el inicio de la temporada 2026. Antes del reinicio del calendario en el Gran Premio de Miami, donde comenzarán a regir los cambios en el reglamento, la Fórmula 1 realizó un análisis sobre la “situación actual” del equipo francés en las primeras tres carreras del año. La Máxima puntualizó en un “excelente comienzo” de sus pilotos y precisó algunos puntos en los que Franco Colapinto debe mejorar.

El informe publicado en la página oficial de la F1 y elaborado por la periodista Becky Hart, hizo hincapié en que el equipo “dio un paso hacia adelante” respecto al 2025 y “tuvo un buen comienzo de año para ocupar el quinto lugar en el Campeonato, a solo dos puntos del cuarto puesto de Haas”. Dentro del análisis, en el que resaltaron el cambio de motor a Mercedes, aseguraron que Pierre Gasly “es el piloto estrella del equipo” y que el argentino “no ha tenido el mismo éxito que su compañero”.

Más allá de que remarcaron que su nivel es bueno, la Fórmula 1 argumentó que el joven de 22 años debe trabajar en el ritmo de carrera y, principalmente, en las clasificaciones, ya que todavía no logró meterse a la Q3 en lo que va de temporada. “Un aspecto a mejorar es el ritmo de Colapinto, especialmente en vueltas cortas. Esto está perjudicando al argentino y obligándolo a esforzarse mucho más para acercarse a los puntos. Si Alpine logra puntuar con regularidad con ambos coches, la presión sobre sus rivales aumentará”, señaló Hart.

La F1 ubicó a Gasly como "la estrella" del equipo y puntualizó en el nivel de Colapinto (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)

En efecto, el propio Colapinto dejó en claro que su rendimiento en los días sábados —cuando se disputan las qualys— tiene que mejorar. “En definitiva, necesitamos un mejor sábado para estar en una mejor posición para competir. Ahora aprovecharemos este descanso entre temporadas para trabajar duro en Enstone y volver más fuertes en Miami”, aseguró el pilarense tras el GP de Japón.

“Ha salido desde posiciones más bajas y le ha resultado un poco más difícil progresar, pero sí consiguió su primer punto para Alpine con un meritorio décimo puesto en China, donde el equipo logró que ambos coches puntuaran por primera vez en mucho tiempo. La diferencia podría haber sido aún mayor para el piloto argentino, de no ser por el contacto con Esteban Ocon que le hizo perder el control”, explicó la F1.

El piloto francés logró maximizar el rendimiento del monoplaza A526 y sumar 15 unidades, producto de un décimo puesto en Australia, un sexto lugar en China y por terminar séptimo en Japón. Colapinto, por su parte, abrió la temporada con un 14° puesto en el Gran Premio de Australia, aunque su actuación se vio empañada por un error del equipo que derivó en una fuerte penalización que lo dejó fuera de la pelea por los puntos. El argentino sumó su primer punto desde que compite en Alpine al finalizar décimo en China. No obstante, sufrió un golpe por parte de Esteban Ocon que le hizo perder bastante tiempo. Su suerte en Japón fue similar: la aparición de un auto de seguridad fue perjudicial para su estrategia y cruzó la bandera a cuadros en el 16° lugar.

Franco Colapinto mostró un correcto rendimiento y sumó su primer punto con Alpine en el GP de China (AP Foto/Vincent Thian)

El informe puntualizó en que hay “razones para tener esperanza” con el desarrollo de la temporada en Alpine. El team con sede en Enstone es “uno de los tres únicos equipos que han visto a sus dos coches terminar todas las carreras” y “reina el optimismo” respecto al futuro. “El francés está rindiendo a un ritmo vertiginoso y también en las carreras, y Colapinto muestra ahora señales de estar encontrando su ritmo”, sintetizó la Máxima.

Al mismo tiempo, se refirió al cambio en las unidades de potencia: “Ese motor Mercedes les está dando muy buenos resultados, y Alpine parece haber liberado parte de su potencial en la salida, aunque siguen teniendo un arranque más lento que Haas con el motor Ferrari. Alpine tiene la suerte de saber que su unidad de potencia es la mejor del mercado actualmente, pero eso podría estar ocultando algunos defectos en el chasis, por lo que el equipo tendrá que trabajar duro para asegurarse de que no sea así y de que rindan al máximo en ambos aspectos para la próxima tanda de carreras”.

Pese al panorama planteado, hay ciertos aspectos para ser “prudentes”. El ítem que se destaca sobre el resto es el orden jerárquico en la grilla. “Alpine ha aprovechado algunos problemas de fiabilidad de sus rivales, e incluso de los líderes, lo que les ha brindado la oportunidad de sumar más puntos. Tampoco pueden confiar en que Red Bull y McLaren no siempre lleven ambos coches a la meta, por lo que Alpine necesita seguir sumando puntos siempre que pueda”, explicó la F1.

En la conclusión, la periodista Becky Hart indicó que “Alpine parece haber creado un producto bastante sólido, sin deficiencias evidentes. Necesitan desarrollarse, como todos, para no quedarse atrás, y estarán muy ocupados haciéndolo durante las vacaciones de primavera”.

Luego de la histórica exhibición en Buenos Aires de Colapinto el domingo 26 de abril, el campeonato se reanudará en los primeros días de mayo con el Gran Premio de Miami.