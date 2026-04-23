La hija “amazona” de una leyenda del fútbol que mantiene la pasión de su padre por otro deporte y se convirtió en una celebridad

Gemma Owen competirá en un torneo benéfico

La amazona británica Gemma Owen, hija del ex futbolista Michael Owen, se prepara para asumir un nuevo desafío en el mundo ecuestre: participará por primera vez en la Markel Magnolia Cup, una prestigiosa carrera benéfica exclusiva para mujeres que tendrá lugar el 30 de julio durante el Ladies Day del Festival de Goodwood, en Qatar. La joven jinete profesional de doma clásica y presentadora sigue así los pasos de su padre, quien compitió en una prueba similar en 2017.

La Markel Magnolia Cup, que desde su creación en 2011 ha recaudado más de 4.5 millones de dólares para causas vinculadas a mujeres y niños, destinará este año los fondos a la organización Education Above All. La competencia, reconocida por su carácter solidario y por atraer a personalidades del universo ecuestre, representa un hito para las mujeres en el deporte.

Gemma Owen nunca antes había montado un caballo de carreras. En declaraciones recogidas por The Sun, relató: “Tengo muchas ganas de participar en la Copa Markel Magnolia este año. Aunque parezca mentira, nunca me había subido a un caballo de carreras hasta hace un par de meses, y el entrenamiento hasta ahora ha sido, cuanto menos, una experiencia aleccionadora. Pasar más tiempo en Manor House Stables, ver cómo funciona un establo de carreras a la perfección y salir a la pista de galope ha sido una experiencia increíble”.

¿Por qué la denominación amazona? La palabra en el mundo de la equitación designa a las mujeres que montan a caballo y remite directamente a las guerreras de la mitología griega. Este término no solo identifica la práctica, sino que expresa la relación histórica entre la destreza femenina y el caballo.

El concepto de amazona se inspira en la figura legendaria de mujeres guerreras que, según la tradición, destacaban por su habilidad en la batalla y el dominio del caballo. Esta herencia mitológica permanece vigente en la actualidad a través de la presencia de mujeres en distintos ámbitos ecuestres.

Owen comparte imágenes en los establos y con caballos en sus redes sociales

La amazona inglesa, que representa a Gran Bretaña en doma clásica y alcanzó notoriedad mediática tras su aparición en el programa Love Island en 2022, explicó además: “Es un reto aún mayor de lo que esperaba inicialmente, pero me entusiasma participar en un evento benéfico tan prestigioso que recauda tanto dinero para organizaciones benéficas que apoyan a mujeres y niños”. Cabe destacar que Owen se entrena en las instalaciones de las Manor House Stables, propiedad de su familia y gestionadas por el entrenador Hugo Palmer.

El propio Michael Owen, ex delantero del Liverpool, Real Madrid y de la selección inglesa, debutó como jinete en 2017 al montar a Calder Prince en una carrera benéfica en Ascot, donde finalizó en la segunda posición. Ahora, acompaña a su hija en el proceso, junto a Palmer y la exjinete Franny Norton, ganadora de 12 carreras de grupo. Ambos asesoran a Gemma en su adaptación a la disciplina de velocidad, muy diferente de la doma clásica.

Su padre compitió en el mismo evento en 2017

La Magnolia Cup exige a todas sus participantes un proceso riguroso de preparación, que incluye meses de entrenamiento y pruebas de aptitud en la British Racing School antes de enfrentar los 5 y medio furlongs (aproximadamente 1.100 metros) de la recta final del hipódromo de Goodwood. La carrera ha contado en ediciones anteriores con la participación de figuras como Ella Dettori, hija del reconocido jinete Frankie Dettori, y Thea Gosden-Hood, hija del entrenador John Gosden.

La edición de este año refuerza el peso de la tradición familiar en la prueba. Gemma Owen, además de recibir el apoyo de su entorno, se suma a una lista de mujeres que han aportado visibilidad y fondos a proyectos sociales a través del deporte. La Magnolia Cup ha consolidado su prestigio como plataforma solidaria, manteniendo el foco en el impulso de iniciativas que benefician a mujeres y niños tanto en el Reino Unido como a nivel internacional.

La carrera tendrá lugar el 30 de julio y, según el cronograma del evento, será uno de los momentos destacados del Festival de Goodwood, que reúne a miles de espectadores y a los principales exponentes de la hípica británica. La participación de Gemma Owen marca un nuevo capítulo en la historia familiar, ahora ligada tanto a la doma clásica como a las pruebas de velocidad, bajo la consigna de unir deporte y solidaridad.