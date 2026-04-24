Quién es José Miguel Bejos, el empresario que compró a los rojinegros de Atlas

Quién es José Miguel Bejos, nuevo dueño que compró a los rojinegros (Imagen Ilustrativa Infobae/ IA)

Ya es un hecho, la multipropiedad en la Liga MX está por terminar. Este jueves 23 de abril Grupo Orlegi confirmó la venta del club Atlas, Grupo PRODI fue el encargado de comprar la franquicia, asumirá la propiedad del equipo tras un proceso de análisis institucional y autorización regulatoria.

La compra del Atlas por José Miguel Bejos, director de Grupo PRODI, marca el inicio de una nueva etapa para uno de los clubes más emblemáticos de la Liga MX. Este movimiento, respaldado por un grupo de inversionistas mexicanos, representa el fin de la gestión de Grupo Orlegi y abre paso a una administración encabezada por Bejos y PRODI en Guadalajara, Jalisco.

El traspaso de la propiedad se concretará por completo el próximo 30 de junio, fecha en la que PRODI tomarán oficialmente el control del club. Desde el 1 de julio, la nueva administración asumirá el mando con el compromiso de mantener la sede en Guadalajara y preservar la identidad rojinegra. La directiva entrante ha reiterado su objetivo de consolidar un proyecto competitivo que represente y enorgullezca a la afición conocida como “la Fiel”.

José Miguel Bejos es un empresario mexicano con formación en Economía por la Universidad Anáhuac (Cuartoscuro)

Además, PRODI confirmó que el Atlas FC mantendrá su sede en Guadalajara, lo que aporta tranquilidad para seguidores y respalda la continuidad del proyecto tanto en lo deportivo como en lo social.

José Miguel Bejos, esta es la trayectoria del nuevo dueño del Atlas

José Miguel Bejos es un empresario mexicano con formación en Economía por la Universidad Anáhuac, ha destacado en sectores clave como la infraestructura, construcción, publicidad y desarrollo inmobiliario. Preside empresas de gran impacto nacional y cuenta con experiencia en la gestión deportiva, convirtiéndose ahora en el nuevo propietario del Atlas.

Ha construido una carrera sólida dentro del ámbito empresarial mexicano, se convirtió en uno de los inversionistas cercanos al movimiento político de la “Cuarta Transformación” 4T desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Grupo Orlegi confirmó la venta del equipo (X/ @AtlasFC)

Su licenciatura en Economía por la Universidad Anáhuac ha sido la base para desempeñarse en industrias estratégicas y cargos de alta responsabilidad. Actualmente, Miguel Bejos funge como presidente de Mota-Engil México, la filial local de una de las compañías más influyentes en infraestructura a nivel internacional. Bajo su liderazgo, la empresa participa en proyectos de gran escala, incluyendo el Tren Maya y otros desarrollos de transporte y movilidad urbana en diversas ciudades del país.

También es socio fundador de Imágenes y Muebles Urbanos (IMU), una compañía enfocada en mobiliario urbano y publicidad exterior, con presencia significativa en distintos proyectos nacionales. Además, ha invertido en el sector inmobiliario y construcción, consolidando un portafolio que abarca varias áreas de oportunidad y desarrollo económico en México.

Entre sus principales posiciones y áreas de negocio se destacan:

Presidente de Mota-Engil México

Socio fundador de Imágenes y Muebles Urbanos (IMU)

Inversionista en proyectos inmobiliarios y de construcción en todo México

Participación y redes en el deporte mexicano

José Miguel Bejos, propietario de los Pericos de Puebla y presidente de Mota-Engil México, tomaría el control del Atlas. (X/ @pepemiguelb)

El vínculo de José Miguel Bejos con el deporte nacional es notable y antecede a esta adquisición. Desde 2018, es propietario de los Pericos de Puebla, equipo de la Liga Mexicana de Beisbol, con el que ha alcanzado logros relevantes como la obtención de un campeonato durante su gestión. Esta experiencia le aporta un enfoque de administración profesional en el deporte.

En el golf, Bejos es más que aficionado; se desempeña como comisionado de la Gira Profesional Mexicana, participando activamente en el impulso y estructura del golf profesional en el país. Su trayectoria en el deporte robustece el antecedente que ahora lo coloca al frente de un club consolidado en el futbol mexicano.

La incorporación de Bejos y el grupo PRODI sugiere una serie de transformaciones para el Atlas. La administración previa, encabezada por Grupo Orlegi, deja un legado de estabilidad, mientras la nueva directiva promete continuidad tanto en la sede histórica en Guadalajara como en la identidad rojinegra. PRODI, en su comunicado, refrendó el compromiso de fortalecer el equipo y construir un proyecto deportivo sólido “para la Fiel, por la Fiel y con la Fiel”.

La trayectoria de Bejos en infraestructura puede traducirse en mejoras dentro de las instalaciones y procesos de gestión del club, además de proyectar una administración con capacidad para encarar retos a nivel mediático y deportivo, reforzando la posición del Atlas en el balompié nacional.