Todo lo que hay que saber de la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires: horarios, las salidas a pista y TV

Los detalles de la exhibición de Colapinto en Palermo (Marcelo Regalado - Infobae)

Franco Colapinto protagonizará este domingo un suceso histórico para el automovilismo argentino: la exhibición de un monoplaza de Fórmula 1 en el corazón de Palermo luego de 14 años sin actividad oficial de la máxima categoría en Buenos Aires. El piloto albiceleste de Alpine será el protagonista central del evento llamado “Road Show to BA 2026″. Además de que el joven de 22 años manejará un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8, otra de las atracciones será cuando conduzca una réplica del Mercedes-Benz W196 —la famosa Flecha de Plata—, integrando el legado de Juan Manuel Fangio con el entusiasmo de una nueva generación.

“Estoy muy contento. Feliz de volver al país, a la Argentina después de tanto tiempo. Estuve en diciembre, pero es lindo reencontrarme con la gente. Es especial el traer un auto de F1 tras tantos años. Es un sueño que tenía de chiquito. Va a generar algo muy especial en el país”, comentó Colapinto en la conferencia de prensa del viernes sobre la posibilidad de manejar en Argentina.

Cronograma de la exhibición de Colapinto en Palermo, los horarios de sus salidas a la pista y televisación

Este mapa detallado presenta el trazado del circuito, las zonas de hospitalidad, fanzone y gradas para la Exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires.

La cita programada para el domingo comenzará a las 8:30, cuando los asistentes podrán ingresar a plaza Seeber y plaza Sicilia, zonas que contarán con grandes escenarios y pantallas para seguir las vueltas del piloto desde distintos puntos. El evento ofrecerá seis horas de actividades: entrevistas en vivo, presentaciones de DJs, la actuación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad a partir de las 11 y propuestas gastronómicas, bajo un formato que reproduce la experiencia de un paddock profesional. Además, se preveé que habrá shows en vivo de artistas internacionales.

El recorrido urbano sobre Avenida del Libertador, entre Bullrich y Casares, permitirá a Colapinto realizar cuatro salidas a pista en dos modelos únicos. La primera vuelta será a las 12:45, conduciendo un Lotus E20 de 2012. A las 14:30 llegará el turno de la réplica del Mercedes-Benz W196. Luego, a las 15:15, volverá al volante del Lotus, siendo este el último giro con auto de Fórmula 1 antes de trasladarse, a las 15:55, en un bus descapotable. Las pantallas gigantes estarán ubicadas en intersecciones estratégicas como Libertador y Casares, Libertador y Cavia, y junto al Planetario. Se espera que cada salida tenga una duración aproximada de 20 minutos.

El evento que tendrá a Colapinto como eje central también marcará el retorno del motor V8 y un monoplaza de Fórmula 1 de última generación a Buenos Aires, conduciendo modelos emblemáticos como el Lotus E20 y la Flecha de Plata en una jornada de seis horas, que paralizará varias arterias centrales e incorporará música, entrevistas y hospitalidad internacional. Este formato, conceptualizado para funcionar como un “mini GP”, introduce sectores hospitality que reproducen la experiencia del paddock y áreas VIP reservadas a patrocinadores.

La televisación del evento para la Argentina estará a cargo de ESPN a través de la plataforma Disney+. La transmisión oficial comenzará a las 12:00. La jornada también tendrá la presencia de delegados oficiales de la Fórmula 1 y de Sky Sports, una de las cadenas más importantes de Europa que suele transmitir las carreras de la categoría.

Los monoplazas protagonistas: la herencia de Fangio y el Lotus E20 con motor V8

El Mercedes W 196, histórico monoplaza de Fangio, que usará Colapinto durante su exhibición (Museo Fangio)

El Mercedes-Benz W196 representa la época gloriosa del automovilismo argentino y de la propia marca alemana. Compitió en veinte pruebas oficiales entre 1954 y 1955 (catorce de Fórmula 1 y seis de Sport), logrando dieciséis victorias, de las cuales once fueron de Fangio. Su denominación de Flecha de Plata responde al color tradicional de la escudería y a su estética innovadora para la época. El accidente de las 24 Horas de Le Mans en 1955, en el que murieron 84 personas, propició el retiro de Mercedes-Benz de la competición, regreso que recién se produjo en 2010.

Colapinto conducirá una réplica, realizada por el empresario argentino Carlos Di Forti, la cual reproduce el histórico modelo con el que Fangio fue campeón mundial en 1954 y 1955. En la exhibición, el auto —diseñado para alcanzar 250 km/h— circulará a una velocidad controlada, en sincronía con el espíritu celebratorio de la jornada. El monoplaza tiene un motor Mercedes más moderno que el original y también se exhibe en el museo de Fangio. Una de las unidades originales del W196 fue vendida por 42,7 millones de libras esterlinas (USD 52,5 millones)

El Lotus E20 con su diseño original en una exhibición

Por su parte, el Lotus E20 de 2012 suma el atractivo de la actualidad. Fue diseñado por James Allison, hoy director técnico de Mercedes, y se trata del auto que posibilitó el regreso a la victoria de Kimi Räikkönen -campeón mundial en 2007- en Abu Dhabi, en la temporada 2012. La máquina incluye un motor Renault V8 atmosférico de 2,4 litros, pesa 640 kg y alcanza hasta 18.000 revoluciones por minuto (RPM). El Lotus posee una caja semiautomática de titanio de siete marchas, acelera de 0 a 100 km/h en dos segundos y medio, y llega a una velocidad máxima de 300 km/h. Durante el show, se recorrerán 950 metros sobre la Avenida del Libertador y 500 metros en la Avenida Sarmiento.

El E20 es frecuentemente reconocido por su potencia sonora y su configuración mecánica completamente analógica, lo que lo convierte en un ejemplar solicitado para exhibiciones urbanas. El monoplaza que girará no tendrá los colores negro y amarillo de aquella época: lucirá el diseño característico de Alpine en los últimos años, con el azul metalizado y el rosa. Luego de la llegada de los autos híbridos en 2014, el Lotus E20 fue usado por Renault en diferentes eventos promocionales como los road shows, que es lo que se hará en Palermo a fin de mes

El operativo de cortes y logística en Palermo por el “Road Show”

La logística del evento implica cierres y restricciones graduales en el barrio de Palermo, destacando un nivel de afectación inusual para una exhibición deportiva en Buenos Aires. El miércoles 22 de abril arrancó el montaje estructural, con el cierre total de la Avenida Iraola entre Sarmiento e Infanta Isabel. El jueves 23 se agregaron cortes nocturnos en sentido norte de la Avenida del Libertador, y el viernes 24, desde las 20, se ocupó la zona junto al Monumento a los Españoles para instalar pantallas LED.

El sábado 25 de abril a las 8 comenzó el cierre completo de Avenida Sarmiento entre Santa Fe y Figueroa Alcorta; desde las 16, se extremaron las restricciones en Libertador y en arterias adyacentes como Sinclair, Godoy Cruz, Lafinur y República de la India, sumando controles para peatones y vehículos. El mayor impacto será el domingo 26 de abril entre las 7 y las 18, con la clausura total de los principales accesos a la zona de exhibición: Avenida Sarmiento, Avenida del Libertador entre Ugarteche y Jerónimo Salguero, Avenida Adolfo Berro y segmentos de Avenida Cerviño. Las limitaciones continuarán hasta el miércoles 29 en el perímetro de Plaza Seeber, Parque Almirante González Fernández, Plaza Holanda, Parque Tres de Febrero y Plaza Sicilia. Todo esto permite la instalación de módulos de oficina y backstage, según precisó Infobae.

La organización prohíbe expresamente el acampe y la venta ambulante en las plazas del evento, en tanto que la experiencia hospitality y los sectores VIP estarán disponibles únicamente para patrocinadores, replicando el estándar internacional del paddock.

Infografía detallada sobre los cortes de calles y restricciones en Palermo, Buenos Aires, para el evento de exhibición de Franco Colapinto, incluyendo el cronograma completo de afectaciones al tráfico y horarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No será la primera vez que un argentino gire con un auto de F1 en las calles porteñas. El 6 de febrero de 1949, Oscar Alfredo Gálvez venció en Palermo en la precuela de la Máxima y fue el primer argentino en ganarles a los europeos. Después, ya con la F1, en febrero de 1951, José Froilán González ganó con una Ferrari, en una carrera sin puntos en Costanera Norte. Y un dato más: en la zona donde se hará el road show de Colapinto, a principios de los años noventa se planeó hacer un circuito de callejero de 4.380 metros para recuperar a la F1. Ese proyecto no prosperó y el operativo retorno se cristalizó el 9 de abril de 1995, en el Autódromo de Buenos Aires.

La última vez que se llevó a cabo una exhibición en la ciudad fue en diciembre de 2012, en el mismo lugar donde estará Colapinto. En aquella ocasión, el propio Ricciardo estuvo a bordo de un Red Bull. Con un auto de la misma escudería, David Coulthard se hizo presente en octubre de 2008 en la zona del Obelisco.