El boletín de River en la caída ante Boca en el Superclásico: los puntos más bajos y el desafío de Coudet

Lautaro Rivero fue el punto más alarmante de la formación titular de River Plate (Crédito: Reuters/Rodrigo Valle)

River Plate perdió 1-0 contra Boca Juniors en el primer Superclásico del año. El equipo de Eduardo Coudet no hizo pie en el estadio Monumental y cayó por un gol de penal de Leandro Paredes. Al Millonario se le terminó un invicto de siete encuentros.

El inicio del partido transcurrió con un River marcando el ritmo e imponiendo las condiciones. A partir del dominio de la pelota, un sello desde la llegada del Chacho, logró asentarse en el campo de Boca, además de efectuar de forma efectiva una presión intensa para ganar terreno. Sin embargo, la lesión de Sebastián Driussi pasados los 15 minutos marcó un punto de inflexión en el desarrollo: el Xeneize equiparó el trámite y comenzó a predominar la fricción en la mitad de la cancha.

Darío Herrera se sumó con constantes interrupciones que configuraron un combo perfecto para que ninguno de los equipos fluyera. El elenco visitante comenzó a insinuar cerca del cierre del primer tiempo, que terminó con Leandro Paredes abriendo el marcador desde el punto de penal.

Desde entonces, Boca jugó con el resultado y cortó el ritmo todo el tiempo ante un rival que tuvo que combatir con un claro nerviosismo. El entendible murmullo que bajó desde las tribunas volvió a pesar en un equipo que está una vez más en el debe. River empujó sin claridad y el último cuarto de hora fueron centros sin un destinatario claro. Coudet nunca pudo cambiar el rumbo de un partido que corta con su invicto.

Santiago Beltrán (6): una seguridad impactante para su edad y su experiencia. No lo exigieron mucho en el primer tiempo más allá del penal. En el complemento respondió cuando se lo requirió. Notable atajada sobre Ascacíbar y otras dos contra el Changuito Zeballos para mantener vivas las esperanzas del local.

Beltrán no pudo detener el penal de Paredes, pero salvó al Millonario y lo dejó con vida en el complemento (Crédito: Reuters/Agustin Marcarian)

Gonzalo Montiel (4): no tuvo muchas complicaciones en defensa, pero no logró pesar en el costado derecho. En el primer tiempo prácticamente no pasó al ataque con claridad. Por el partido se volcó a la ofensiva, pero estuvo muy impreciso con los centros.

Lucas Martínez Quarta (6): estuvo seguro en el fondo de River con un compañero de zaga que no brindó garantías. Gran corte contra Merentiel a los 9′ y mostró una gran firmeza en la marca, principalmente en los primeros 45′. Tiró el equipo para adelante cuando más lo necesitaba.

Lautaro Rivero (2): si uno compara sus primeras actuaciones con River con las que mostró en los últimos meses, se podría estar hablando de un central distinto. Imprecisiones, dudas, falta de confianza, falta de timing. Cometió un claro penal. Fue reemplazado sobre el final.

Marcos Acuña (7): fue la figura de River en un partido opaco. Firme en la marca y muy participativo en ataque. Controló la banda izquierda en el primer tiempo y empujó para adelante en el complemento. Hizo valer el peso de la jerarquía.

Aníbal Moreno (3): tuvo unos primeros minutos sobrios, los cuales se esfumaron con el correr del cronómetro. Las dudas con la pelota y sus imprecisiones destruyeron su labor defensiva. Quedó en la foto de múltiples pérdidas de pelota.

Tomás Galván (5): su función de ser un pegamento de las asociaciones ofensivas queda opacada cuando el partido se volvió sucio. No obstante, fue de los pocos que intentó algo en el segundo tiempo.

Juan Cruz Meza (4): no logró influir en el juego, como ocurrió con Galván. Entre la fricción, el juego sucio y la falta de dominio de River, pasó desapercibido. Su debut en un Superclásico se terminó en el entretiempo.

Kendry Páez (3): buenas jugadas en los primeros minutos y se mostró colaborativo con la marca. Después de los 20’, se apagó completamente. No pudo gambetear y el murmullo de las gradas no colaboró. Muchas pérdidas en zonas clave de la cancha. Salió a los 11′ del complemento.

Facundo Colidio fue uno de los puntos más bajos de River Plate (Crédito: Reuters/Rodrigo Valle)

Facundo Colidio (3): nunca logró gravitar en la cancha. No generó peligro ni con sus gambetas ni con sus pases.

Sebastián Driussi (-): jugó poco más de 15 minutos y su ausencia se sintió, tanto en el juego como en el ánimo.

ENTRARON

Maximiliano Salas (4). Las ganas de siempre, pero eso no es suficiente. Las impresiones pesan en el paladar de la gente y la cancha se hizo sentir. Los aplausos de aliento en su ingreso cambiaron rápidamente. Pese a esto, contó con varias situaciones de peligro, principalmente un cabezazo a los 25′ del segundo tiempo que pasó rozando el travesaño. Ese intento fue anulado por un empujón sobre un rival y la acción fue comparada por Eduardo Coudet con el penal no cobrado sobre Martínez Quarta.

Giuliano Galoppo (3): de no ser convocado a ingresar en el entretiempo en un Superclásico. Es, cuanto menos, bastante llamativo. Influyó poco en el circuito de juego y prácticamente no pisó el área de Boca.

Joaquín Freitas (6): Una vez más, tuvo un buen ingreso. Peleó todas las jugadas y fue al frente constantemente cuando la pelota quemaba. Mereció ser el primer cambio por Driussi.

Ian Subiabre: ingresó sobre el final.

Eduardo Chacho Coudet (4): Exceptuando los primeros 15 minutos, River nunca logró imponer las condiciones en el juego. La baja de Fausto Vera se sintió en su equipo y la mitad de la cancha de Boca comenzó a predominar en el desarrollo friccionado. En el complemento nunca pudo cambiar el rumbo del duelo y los jugadores únicamente chocaron contra el bloque bajo del Xeneize. River terminó los últimos 15 minutos con centros y esperando un gol agónico para maquillar el nulo funcionamiento. Coudet está obligado a dar vuelta la página rápidamente y dar un golpe sobre la mesa en la Copa Sudamericana y en los mata a mata del Apertura, otra cuenta pendiente de gran parte del plantel.

El primer Superclásico de Coudet como DT de River Plate configuró también la primera derrota de su ciclo (Crédito: Reuters/Agustin Marcarian)