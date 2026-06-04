El Salvador

Distribuyen $1.7 millones en créditos para veteranos y excombatientes en El Salvador

Los recursos del fondo rotativo se destinarán a impulsar negocios, mejorar viviendas, adquirir herramientas de trabajo y cubrir necesidades del hogar, con montos individuales entre $500 y $6,600.

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Los créditos del INABVE financian emprendimientos, mejoras de vivienda, compra de herramientas de trabajo y otras necesidades familiares./ (Secretaría de Prensa)
Los créditos del INABVE financian emprendimientos, mejoras de vivienda, compra de herramientas de trabajo y otras necesidades familiares./ (Secretaría de Prensa)

El Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE) realizó una nueva jornada de entrega de créditos destinados a veteranos y excombatientes inscritos en el programa de beneficios.

El monto total distribuido esta semana asciende a $1.7 millones, recursos que serán canalizados a través del fondo rotativo de crédito para iniciativas de emprendimiento, mejoras de vivienda, adquisición de herramientas de trabajo y otras necesidades productivas y familiares.

De acuerdo con datos publicados por radio YSKL, estos fondos buscan fortalecer la economía familiar de los beneficiarios y dinamizar las actividades productivas en las zonas occidental, central y oriental del país.

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El presidente del INABVE, Daniel Platero, detalló que la entrega de créditos se realizó en la zona occidental y central, mientras que una jornada similar está prevista en San Miguel.

Los financiamientos otorgados contemplan montos que van desde los $500 hasta los $6,600. Entre los destinos de estos recursos se encuentran el apoyo a nuevos emprendimientos, mejoras habitacionales, compra de herramientas de trabajo y la cobertura de otras necesidades familiares que permitan el desarrollo y sostenibilidad económica de los beneficiarios, según el medio radial.

Los financiamientos para veteranos y excombatientes contemplan montos que van desde $500 hasta $6,600./ (Secretaría de Prensa)
Los financiamientos para veteranos y excombatientes contemplan montos que van desde $500 hasta $6,600./ (Secretaría de Prensa)

De acuerdo con datos oficiales, los recursos entregados permitirán beneficiar a más de 1,000 personas en el desarrollo o fortalecimiento de sus actividades productivas. Esta modalidad de financiamiento ha sido una de las más solicitadas por los veteranos y excombatientes debido a que ofrece tasas de interés más bajas, facilitando así el acceso a capital para quienes buscan mejorar sus condiciones de vida o iniciar nuevos proyectos económicos.

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Los créditos están dirigidos a quienes se encuentran inscritos en el programa de beneficios administrado por el INABVE. Actualmente, la base de datos activa de la institución, contempla un total de 9,913 personas, cifra que incluye a los veteranos inscritos como a los beneficiarios por sobrevivencia de veteranos o excombatientes fallecidos.

En detalle, el INABVE registra 1,585 veteranos con constancia de sobrevivencia y 8, 108 beneficiarios inscritos (viudos, viudas de veteranos y excombatientes fallecidos).

Otros beneficios otorgados por el INABVE

Además de la línea de créditos, el INABVE ha implementado otros programas dirigidos a veteranos y excombatientes desde su creación. Entre estos beneficios se incluyen la entrega de medicamentos, el financiamiento de proyectos productivos y la realización de cursos vocacionales. Estos programas tienen como objetivo ampliar las oportunidades de desarrollo y mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, permitiendo su incorporación activa en la economía del país.

Daniel Platero informó que la entrega de créditos se realizó en la zona occidental y central, y que habrá una jornada similar en San Miguel./ (Secretaría de Prensa)
Daniel Platero informó que la entrega de créditos se realizó en la zona occidental y central, y que habrá una jornada similar en San Miguel./ (Secretaría de Prensa)

El presidente del INABVE, Daniel Platero, anunció durante la entrega de los créditos que para el próximo mes se tiene previsto lanzar otro paquete crediticio, con un monto similar al distribuido en esta ocasión, lo que reafirma el compromiso institucional de mantener el apoyo financiero a este sector poblacional. Los recursos y rendimientos generados por el fondo rotativo también contribuyen al sostenimiento de los programas sociales y productivos que administra la entidad.

La entrega de estos créditos representa una de las principales estrategias para promover la inclusión y el bienestar de los veteranos y excombatientes, facilitando herramientas para que puedan emprender, mejorar sus viviendas o fortalecer sus actividades productivas. La continuidad de este tipo de iniciativas se perfila como un mecanismo relevante para la reintegración y el progreso de quienes participaron en el conflicto armado y ahora buscan nuevas oportunidades para sus familias.

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