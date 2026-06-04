La Guatemala Week 2026 sostiene en Washington con una agenda para atraer inversión y comercio con Estados Unidos

Guatemala Week 2026 se celebra en Washington D.C. del 2 al 4 de junio para promover inversión, comercio y cadenas de suministro con Estados Unidos. (CACIF Guatemala)

Guatemala, Washington, inversión, comercio y cadenas quedaron en el centro de la agenda bilateral con el inicio de Guatemala Week 2026, una serie de reuniones de alto nivel que se celebra del 2 al 4 de junio en Washington D.C. para promover nuevas oportunidades económicas con Estados Unidos en un momento en que ese país impulsa la relocalización de cadenas de suministro hacia socios del hemisferio occidental.

El comercio bilateral entre ambos países alcanzó USD 15,190 millones en 2025, mientras que las exportaciones estadounidenses hacia Guatemala sumaron USD 10,020 millones, dato que ubica al país centroamericano como el destino número 35 para los productos de Estados Unidos a nivel mundial.

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La iniciativa fue organizada por el US–Guatemala Business Council y reúne a representantes del sector público y privado de ambos países, con una agenda que incluye reuniones con agencias federales, organismos financieros, líderes empresariales y miembros del Congreso de Estados Unidos para impulsar inversión, infraestructura y comercio bilateral.

Guatemala busca posicionarse como un socio estratégico para el desarrollo de cadenas de suministro regionales. El planteamiento coincide con una etapa de mayor acercamiento económico entre ambos países y con proyectos de infraestructura que buscan ampliar la capacidad logística guatemalteca.

Guatemala Week 2026 se celebra en Washington D.C. del 2 al 4 de junio para promover inversión, comercio y cadenas de suministro con Estados Unidos.(CACIF Guatemala)

Guatemala y Estados Unidos incorporaron infraestructura y política comercial a su agenda económica

En enero de 2026, Guatemala y Estados Unidos suscribieron un acuerdo para alinear estratégicamente sus políticas comerciales y de inversión. A ese proceso se suman la selección de Guatemala por parte del Millennium Challenge Corporation y el avance de la modernización de Puerto Quetzal y Santo Tomás de Castilla, proyectos que cuentan con apoyo técnico del U.S. Army Corps of Engineers.

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Esos planes apuntan a fortalecer la conectividad logística del país y a ampliar su capacidad de integrarse a las cadenas de suministro regionales. La agenda de Guatemala Week también contempla espacios de diálogo sobre infraestructura, logística, manufactura, agroindustria, energía, inversión y comercio.

El viceministro de Relaciones Exteriores Julio Orozco afirmó: “Guatemala Week representa una valiosa oportunidad para reafirmar la importancia de la relación estratégica entre Guatemala y Estados Unidos, nuestro principal socio comercial y uno de nuestros aliados más importantes para la promoción del desarrollo económico, la inversión y la generación de oportunidades para nuestros ciudadanos.

Esta alianza, construida sobre profundos vínculos económicos, comerciales y humanos, genera beneficios compartidos para ambos países”.

Delegados y empresarios guatemaltecos se reúnen en Washington durante la Guatemala Week 2026 para atraer inversión y fomentar el comercio con Estados Unidos. (CACIF Guatemala)

La viceministra de Inversión y Competencia Valeria Prado señaló: “Desde el Ministerio de Economía trabajamos para fortalecer la relación estratégica entre Guatemala y Estados Unidos, promoviendo una agenda de colaboración entre el Gobierno de Guatemala y el sector productivo que impulse la inversión, el comercio y la generación de oportunidades para ambos países”.

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Guatemala Week busca instalar una presencia anual en Washington

El presidente del CACIF Carlos Arias Bouscayrol sostuvo: “Estamos ante una oportunidad para transformar nuestra relación económica con los Estados Unidos de América y aprovechar las condiciones actuales para convertir a Guatemala en un socio estratégico que promueva la estabilidad regional, fortalezca las cadenas de suministro y contribuya a sus objetivos geopolíticos en las Américas”.

José Echeverría, director ejecutivo del US–Guatemala Business Council, definió el encuentro como una plataforma permanente de articulación entre ambos países.

Echeverría afirmó: “Cada interacción de esta semana tiene una historia detrás. Años de relaciones construidas con trabajo y dedicación, la presencia de Guatemala en Washington ha ido ganando seriedad y consistencia. Guatemala Week es la expresión articulada de ese esfuerzo: sector público y privado de ambos países, con un propósito unificado, en el momento en que Estados Unidos está reubicando sus cadenas de suministro hacia el hemisferio occidental. Hemos construido esta plataforma para que sea permanente. Y regresamos cada año con resultados”.

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El USG-BC, con sede en Washington D.C., se presenta como una plataforma empresarial binacional orientada a articular la relación económica entre Guatemala y Estados Unidos. A través de incidencia, generación de conocimiento y conexión estratégica, busca facilitar el acceso del sector privado a los espacios donde se definen políticas, inversiones y oportunidades de negocio a nivel bilateral.

La realización de Guatemala Week coincide con la estrategia de Estados Unidos de diversificar y relocalizar cadenas de suministro hacia países aliados del hemisferio occidental, una tendencia que está redefiniendo decisiones de inversión, infraestructura y comercio en la región. *Con información de RRPP Guatemala y CACIF Guatemala.

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