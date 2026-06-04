Guatemala

La Guatemala Week 2026 sostiene en Washington con una agenda para atraer inversión y comercio con Estados Unidos

La serie de reuniones de alto nivel se realiza del 2 al 4 de junio en la capital estadounidense y convoca a autoridades y empresas para ampliar oportunidades económicas bilaterales

Guardar
Google icon
Un grupo de aproximadamente veinte personas se sienta alrededor de una mesa de conferencias ovalada de madera oscura en una sala de reuniones con paredes de madera y pantallas
Guatemala Week 2026 se celebra en Washington D.C. del 2 al 4 de junio para promover inversión, comercio y cadenas de suministro con Estados Unidos. (CACIF Guatemala)

Guatemala, Washington, inversión, comercio y cadenas quedaron en el centro de la agenda bilateral con el inicio de Guatemala Week 2026, una serie de reuniones de alto nivel que se celebra del 2 al 4 de junio en Washington D.C. para promover nuevas oportunidades económicas con Estados Unidos en un momento en que ese país impulsa la relocalización de cadenas de suministro hacia socios del hemisferio occidental.

El comercio bilateral entre ambos países alcanzó USD 15,190 millones en 2025, mientras que las exportaciones estadounidenses hacia Guatemala sumaron USD 10,020 millones, dato que ubica al país centroamericano como el destino número 35 para los productos de Estados Unidos a nivel mundial.

PUBLICIDAD

La iniciativa fue organizada por el US–Guatemala Business Council y reúne a representantes del sector público y privado de ambos países, con una agenda que incluye reuniones con agencias federales, organismos financieros, líderes empresariales y miembros del Congreso de Estados Unidos para impulsar inversión, infraestructura y comercio bilateral.

Guatemala busca posicionarse como un socio estratégico para el desarrollo de cadenas de suministro regionales. El planteamiento coincide con una etapa de mayor acercamiento económico entre ambos países y con proyectos de infraestructura que buscan ampliar la capacidad logística guatemalteca.

Vista frontal de un grupo de ocho personas sentadas alrededor de una mesa de conferencias. Un hombre gesticula mientras habla. Detrás, una pantalla con el logo del Atlantic Council
Guatemala Week 2026 se celebra en Washington D.C. del 2 al 4 de junio para promover inversión, comercio y cadenas de suministro con Estados Unidos.(CACIF Guatemala)

Guatemala y Estados Unidos incorporaron infraestructura y política comercial a su agenda económica

En enero de 2026, Guatemala y Estados Unidos suscribieron un acuerdo para alinear estratégicamente sus políticas comerciales y de inversión. A ese proceso se suman la selección de Guatemala por parte del Millennium Challenge Corporation y el avance de la modernización de Puerto Quetzal y Santo Tomás de Castilla, proyectos que cuentan con apoyo técnico del U.S. Army Corps of Engineers.

PUBLICIDAD

Esos planes apuntan a fortalecer la conectividad logística del país y a ampliar su capacidad de integrarse a las cadenas de suministro regionales. La agenda de Guatemala Week también contempla espacios de diálogo sobre infraestructura, logística, manufactura, agroindustria, energía, inversión y comercio.

El viceministro de Relaciones Exteriores Julio Orozco afirmó: “Guatemala Week representa una valiosa oportunidad para reafirmar la importancia de la relación estratégica entre Guatemala y Estados Unidos, nuestro principal socio comercial y uno de nuestros aliados más importantes para la promoción del desarrollo económico, la inversión y la generación de oportunidades para nuestros ciudadanos.

Esta alianza, construida sobre profundos vínculos económicos, comerciales y humanos, genera beneficios compartidos para ambos países”.

Un grupo de personas sentadas alrededor de una gran mesa de conferencias en una sala luminosa, participando en una reunión de negocios
Delegados y empresarios guatemaltecos se reúnen en Washington durante la Guatemala Week 2026 para atraer inversión y fomentar el comercio con Estados Unidos. (CACIF Guatemala)

La viceministra de Inversión y Competencia Valeria Prado señaló: “Desde el Ministerio de Economía trabajamos para fortalecer la relación estratégica entre Guatemala y Estados Unidos, promoviendo una agenda de colaboración entre el Gobierno de Guatemala y el sector productivo que impulse la inversión, el comercio y la generación de oportunidades para ambos países”.

Guatemala Week busca instalar una presencia anual en Washington

El presidente del CACIF Carlos Arias Bouscayrol sostuvo: “Estamos ante una oportunidad para transformar nuestra relación económica con los Estados Unidos de América y aprovechar las condiciones actuales para convertir a Guatemala en un socio estratégico que promueva la estabilidad regional, fortalezca las cadenas de suministro y contribuya a sus objetivos geopolíticos en las Américas”.

José Echeverría, director ejecutivo del US–Guatemala Business Council, definió el encuentro como una plataforma permanente de articulación entre ambos países.

Echeverría afirmó: “Cada interacción de esta semana tiene una historia detrás. Años de relaciones construidas con trabajo y dedicación, la presencia de Guatemala en Washington ha ido ganando seriedad y consistencia. Guatemala Week es la expresión articulada de ese esfuerzo: sector público y privado de ambos países, con un propósito unificado, en el momento en que Estados Unidos está reubicando sus cadenas de suministro hacia el hemisferio occidental. Hemos construido esta plataforma para que sea permanente. Y regresamos cada año con resultados”.

El USG-BC, con sede en Washington D.C., se presenta como una plataforma empresarial binacional orientada a articular la relación económica entre Guatemala y Estados Unidos. A través de incidencia, generación de conocimiento y conexión estratégica, busca facilitar el acceso del sector privado a los espacios donde se definen políticas, inversiones y oportunidades de negocio a nivel bilateral.

La realización de Guatemala Week coincide con la estrategia de Estados Unidos de diversificar y relocalizar cadenas de suministro hacia países aliados del hemisferio occidental, una tendencia que está redefiniendo decisiones de inversión, infraestructura y comercio en la región. *Con información de RRPP Guatemala y CACIF Guatemala.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloCACIF GuatemalaGuatemala Week 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Distribuyen $1.7 millones en créditos para veteranos y excombatientes en El Salvador

Los recursos del fondo rotativo se destinarán a impulsar negocios, mejorar viviendas, adquirir herramientas de trabajo y cubrir necesidades del hogar, con montos individuales entre $500 y $6,600.

Distribuyen $1.7 millones en créditos para veteranos y excombatientes en El Salvador

La exclusión de Nicaragua del Escudo de las Américas profundiza su aislamiento regional

El renovado plan impulsado por Estados Unidos para coordinar acciones contra el narcotráfico, el crimen organizado y la migración irregular dejó a Managua fuera, mientras el resto de socios centroamericanos refuerza vínculos con Washington

La exclusión de Nicaragua del Escudo de las Américas profundiza su aislamiento regional

Honduras amplía investigación por millonario robo al Banco Central y acusa a 10 personas por presuntas negligencias

Capturados 8 empleados y exempleados señados por investigación relacionada a la malversación de fondos públicos

Honduras amplía investigación por millonario robo al Banco Central y acusa a 10 personas por presuntas negligencias

Torneo “Roberto Durán: El legado” busca posicionar nuevamente a Panamá como punto central del boxeo latinoamericano

Los grandes eventos y las producciones audiovisuales en el país generaron en 2025 inversiones por más de $12.5 millones

Torneo “Roberto Durán: El legado” busca posicionar nuevamente a Panamá como punto central del boxeo latinoamericano

37.4% de los guatemaltecos con acceso a internet ya compra en línea, según estudio

El mercado digital en Guatemala experimenta una transformación acelerada, con consumidores cada vez más activos en compras en línea y empresas que adaptan su estrategia para captar a un público joven y conectado

37.4% de los guatemaltecos con acceso a internet ya compra en línea, según estudio

TECNO

Windows 11 gratis: quiénes podrán instalarlo sin pagar una nueva licencia y desde cuándo

Windows 11 gratis: quiénes podrán instalarlo sin pagar una nueva licencia y desde cuándo

Si quieres vigilar a tu novia o amigo, cuidado: apps para espiar celulares terminaron afectando a otros

Qué computadoras Mac dejarán de actualizarse tras los anuncios de Apple

Por qué Steve Jobs prefirió pagar 100 millones de dólares y evitar ir a juicio por culpa del iPod

Tu vida no será la misma después de tener una de estas cinco gafas inteligentes

ENTRETENIMIENTO

Camila Cabello terminó su relación con Henry Chalhoub, el heredero multimillonario con quien estuvo más de un año

Camila Cabello terminó su relación con Henry Chalhoub, el heredero multimillonario con quien estuvo más de un año

Marjane Satrapi: de escapar de Irán a hacer historia en la literatura, el cine y el activismo

Sharon Stone recuerda la reacción de su esposo cuando decidió hacerse una mastectomía: “Él pensaba que era ridículo”

Sam Worthington encabeza “Te encontraré”, el nuevo thriller de Netflix donde un padre se fuga para buscar a su hijo

“Fue como atrapar un rayo en una botella”: Jennifer Aniston y Lisa Kudrow recordaron la química que reinó en Friends

MUNDO

Italia descubrió el búnker más sofisticado de la mafia calabresa ‘Ndrangheta: “Digno de un set de filmación”

Italia descubrió el búnker más sofisticado de la mafia calabresa ‘Ndrangheta: “Digno de un set de filmación”

Investigan una red transnacional de gestación subrogada orquestada desde China que esclaviza a las gestantes

Rusia lanzó casi 300 drones contra Ucrania mientras presiona a Europa por el levantamiento de sanciones energéticas

La nube negra que Putin no pudo ocultar: las imágenes del ataque ucraniano que arruinaron el “Davos ruso”

Irán difundió una nueva carta atribuida a Mojtaba Khamenei con referencias a la guerra, Estados Unidos e Israel