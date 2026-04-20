La frase de Coudet sobre el penal que reclamó River ante Boca en el final del Superclásico: la comparación que alimentó la polémica

Eduardo Coudet se sentó en la sala de conferencias del estadio Monumental durante la tarde-noche de este domingo para brindarse al intercambio de preguntas con los periodistas tras la caída 1-0 de River Plate ante Boca Juniors por la fecha 15 del Torneo Apertura. El Chacho se metió en la polémica del supuesto penal no cobrado a favor del Millonario en la última jugada y repitió la palabra “trabajar” para levantarse rápido de la primera derrota en su ciclo como entrenador.

El director técnico de 51 años evitó cargar las tintas sobre la labor de Darío Herrera, luego de que no cobrara una infracción sobre Lucas Martínez Quarta en el tiempo adicionado. Allí, puntualizó en una acción similar de Maximiliano Salas, que sí castigó Herrera con falta: “Si vas a la que cobra de Maxi Salas, esa era penal, pero sinceramente te podría decir que las dos jugadas son finas. La del cabezazo de Maxi Salas, cobró infracción, y la de Martínez Quarta, no. Cuando perdés, tenés que apretar los dientes y seguir”.

Instantes antes, Coudet había dicho no quería hablar “de los arbitrajes” y, frente a la repregunta, dejó esa opinión final. Además, habló de las voces que se alzaron por el nombramiento del juez en este cotejo: “Sí, obviamente se habló demasiado en la previa, son ustedes... Sinceramente, considero que ustedes saben más de esto para opinar que yo”.

*La mirada del Chacho sobre el arbitraje de Darío Herrera

A continuación, dejó una reflexión sobre el plantel: “Lo único que tengo que hacer es hacerme cargo de que creo que el equipo puede jugar mejor. También, no es excusa: tenemos nuestras dificultades. Fui el primero que dije que, en los momentos difíciles, los chicos de River siempre aparecen, pero también es difícil cuando tenés que cambiar una ecuación en un Superclásico, mirás para atrás y tenés cuatro o cinco chicos de 20 años. Asumo yo la responsabilidad, y no se la daré a jugadores jóvenes del club. Los necesitamos, y siempre se imponen en momentos difíciles, pero la responsabilidad tiene que ser mía, no de los juveniles”.

En otra parte de la rueda de prensa, tuvo un contrapunto con uno de los reporteros, quien lo interrogó sobre por qué Leandro Paredes jugó “libre” en la cancha: “Bueno, yo no lo vi tan así. A partir de los cambios, quedamos cortos, si vos ves... Hubo dos lanzamientos en el primer tiempo. Uno de ellos el penal, donde quedamos mal parados. Pero después no vi tanto juego de ninguno de los dos equipos”.

En distinto sentido, se mostró extrañado por una pregunta, que apuntaba a si les transmitía a los jugadores la necesidad de considerarse futbolistas de la institución durante las 24 horas del día: “No sé por dónde vienen las... No sé eso de 24x7, seguramente no soy el indicado, sino que es la exigencia de los entrenamientos y tratar de mejorar día a día”.

*El lamento de Coudet por la derrota

“Cometemos errores, convivimos con el error. Todos, yo principalmente, cometemos errores. Después, yo evalúo los rendimientos en la semana y, para mí, la semana es muy importante para ganarse minutos en los partidos”, apuntó.

MÁS DECLARACIONES DE EDUARDO COUDET

El golpe anímico de esta derrota: “Es imposible que esta derrota no te pegue, te tiene que pegar. Te afecta. Hay que levantarse, pero también hay que sufrirla. Hay que trabajar, sufriremos lo que tengamos que sufrir. Hay que mejorar para el próximo fin de semana y volver a ganar. Tenemos que acostumbrarnos a ganar en un club donde cada partido tenés la obligación de hacerlo. Y debemos trabajar para hacerlo de la mejor manera. Me está costando más de lo que pensaba, pero no voy a bajar los brazos. Seguiré insistiendo y trataré de preparar y de exigir día a día para que se vea una mejora. Ahora, tenemos una semana larga. La tenemos que aprovechar porque después de esto vienen muchos partidos. La exigencia está y el grupo es muy trabajador, sano, quiere crecer. Y yo voy a intentar de ayudar dándole herramientas”.

*El DT de River Plate habló de la importancia de levantarse después del traspié

El análisis del Superclásico: “Fue un partido bastante chato, sinceramente. Típico de un clásico, muy disputado, donde no se vio tanto juego de ninguno de los dos equipos. En cuanto al planteo del partido, teníamos claro que teníamos que ser cortos, tratar de generar ante un equipo que nos iba a esperar. Se nos empezó a complicar bastante con la salida de Seba (Driussi) al inicio. Hemos tenido errores y algunas situaciones claras para empatar el partido. Tenemos que seguir trabajando. Perdimos el partido que no queríamos perder. Desde mi llegada veníamos de no perder ninguno y este era el que menos queríamos perder. Necesitamos trabajar y mejorar. Sigo con el mensaje claro de que tenemos que trabajar en el tiempo para tratar de vernos cada vez mejor”.

Lo que le falta a este River y el punto positivo más allá de la derrota: “Tenemos que trabajar para ser más directos y generar mucho más desde lo futbolístico. Desde la parte defensiva, nos han hecho tres goles en ocho partidos. Y dos de esos, de penal. Nos venimos comportando defensivamente muy bien, pero seguramente hoy cometimos algún error y trabajaremos”.

Su mirada del plantel y la necesidad de armar un equipo en medio de la competencia oficial: “Intento adaptarme a la característica de los jugadores que tenemos y tratar de encontrar el posicionamiento y la manera en la que podamos lastimar mucho más. En el tiempo, lo he encontrado con dos atacantes, para generar más situaciones. Trabajamos muy bien en bloque y nos generan poco, pero todavía no pude conseguir que el equipo juegue y genere todo el fútbol que me gustaría. Por eso digo que la responsabilidad es mía, más allá de las características. Sé que hay poco tiempo de trabajo e intento acortar los tiempos de adaptación o que podamos encontrar esa generación de juego lo antes posible. El tema es que se pone difícil en el partido a partido. Ahora, pienso que íbamos a jugar un clásico con Aníbal (Moreno) y Fausto (Vera) y, bajo la necesidad, tenemos que utilizar a Juan Cruz (Meza) y ver los rendimientos individuales que van creciendo para utilizarlos. Llegamos en un momento difícil y hay que ir construyendo, lo más importante desde que asumí era que River se acostumbrara a ganar. Ahora, tenemos que volver a ganar el próximo y acostumbrarnos a ser protagonistas. Decirlo es rápido, hacerlo es más difícil. Hay que trabajar y mejorar”.