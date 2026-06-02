Junior FC vs. Atlético Nacional - EN VIVO: siga aquí el partido de ida de la gran final de la Liga BetPlay I-2026 en Barranquilla

Atlético Nacional y Junior FC son el primero y segundo de la reclasificación, lo que los distingue como los dos mejores equipos de la Liga BetPlay - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Junior FC VS. Atlético Nacional, con el que se abre la llave que define el campeón de la Liga BetPlay en el primer semestre del 2026. El partido de ida se jugará en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla desde las 7:30 p. m.

Siga aquí todas las incidencias del compromiso que comenzará a definir el próximo campeón de Colombia, entre Tiburones y Verdolagas.