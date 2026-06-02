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Junior FC vs. Atlético Nacional - EN VIVO: siga aquí el partido de ida de la gran final de la Liga BetPlay I-2026 en Barranquilla

Los dos mejores equipos del primer semestre del fútbol colombiano se enfrentarán en los primeros 90 minutos de la final que definirá al campeón de mitad de año

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Ilustración de un partido de fútbol en un estadio con jugadores de Junior FC (rojo y blanco) y Atlético Nacional (verde y blanco), una copa y aficionados.
Atlético Nacional y Junior FC son el primero y segundo de la reclasificación, lo que los distingue como los dos mejores equipos de la Liga BetPlay - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Junior FC VS. Atlético Nacional, con el que se abre la llave que define el campeón de la Liga BetPlay en el primer semestre del 2026. El partido de ida se jugará en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla desde las 7:30 p. m.

Siga aquí todas las incidencias del compromiso que comenzará a definir el próximo campeón de Colombia, entre Tiburones y Verdolagas.

13:43 hsHoy

Convocados del Junior FC para la gran final de ida ante Atlético Nacional

Arqueros

  • 1. Mauro Silveira
  • 30. Jefersson Martínez

Defensas

  • 98. Jermein Peña
  • 5. Daniel Rivera
  • 19. Daniel Socarras
  • 3. Edwin Herrera
  • 34. Jhomier Guerrero
  • 26. Yeison Suárez
  • 33. Lucas Monzón

Volantes

  • 14. Juan Ríos
  • 80. Fabián Ángel
  • 20. Jannenson Sarmiento
  • 38. Andrés Shmalbach
  • 22. Jesús Rívas
  • 88. Bryan Castrillón
  • 21. Joel Canchimbo
  • 77. Cristian Barrios

Delanteros

  • 9. Guillermo Paiva
  • 10. Luis Muriel
  • 29. Teófilo Gutiérrez
12:41 hsHoy

Ficha del partido

  • Junior FC vs. Atlético Nacional - partido de ida de la final de la Liga BetPlay Dimayor 2026.
  • Lugar: estadio Romelio Martínez - Barranquilla, Colombia.
  • Fecha y hora: martes 2 de junio- 7:30 p. m. hora de Colombia.
  • Transmisión: Win + Fútbol y Win Play.

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