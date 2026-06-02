Junior FC vs. Atlético Nacional - EN VIVO: siga aquí el partido de ida de la gran final de la Liga BetPlay I-2026 en Barranquilla

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Junior FC VS. Atlético Nacional, con el que se abre la llave que define el campeón de la Liga BetPlay en el primer semestre del 2026. El partido de ida se jugará en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla desde las 7:30 p. m.
Siga aquí todas las incidencias del compromiso que comenzará a definir el próximo campeón de Colombia, entre Tiburones y Verdolagas.
13:43 hsHoy
Convocados del Junior FC para la gran final de ida ante Atlético Nacional
Arqueros
- 1. Mauro Silveira
- 30. Jefersson Martínez
Defensas
- 98. Jermein Peña
- 5. Daniel Rivera
- 19. Daniel Socarras
- 3. Edwin Herrera
- 34. Jhomier Guerrero
- 26. Yeison Suárez
- 33. Lucas Monzón
Volantes
- 14. Juan Ríos
- 80. Fabián Ángel
- 20. Jannenson Sarmiento
- 38. Andrés Shmalbach
- 22. Jesús Rívas
- 88. Bryan Castrillón
- 21. Joel Canchimbo
- 77. Cristian Barrios
Delanteros
- 9. Guillermo Paiva
- 10. Luis Muriel
- 29. Teófilo Gutiérrez
12:41 hsHoy
Ficha del partido
- Junior FC vs. Atlético Nacional - partido de ida de la final de la Liga BetPlay Dimayor 2026.
- Lugar: estadio Romelio Martínez - Barranquilla, Colombia.
- Fecha y hora: martes 2 de junio- 7:30 p. m. hora de Colombia.
- Transmisión: Win + Fútbol y Win Play.