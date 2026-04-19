River Plate y Boca Juniors animarán una nueva edición del Superclásico en el Monumental: hora, TV y todo lo que hay que saber

Bienvenidos al minuto a minuto de una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino que protagonizarán River Plate y Boca Juniors en el estadio Monumental por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

A sus 41 años, y luego de ser designado para dirigir en el próximo Mundial, el juez será el encargado de llevar las riendas del Supeclásico en el Monumental. Será su séptimo Boca-River con un historial con tres triunfos para el Xeneize, uno para el Millonario y dos empates.

Estadio con historia. Templo del fútbol argentino y escenario de grandes Superclásicos. En esta recorrida vamos a detenernos en algunos momentos especiales, con nombres y apellidos que hacen a la historia de la número cinco con las dos camisetas. Y también a periodistas que dejaron su huella en algunos de ellos. Recuerdos, anécdotas y leyendas pintadas de rojo y blanco, y de azul y oro, con un marco Monumental

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