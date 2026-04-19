River Plate y Boca Juniors animarán una nueva edición del Superclásico en el Monumental: hora, TV y todo lo que hay que saber

Horario: 17 (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay), 16 (Bolivia, Venezuela y Miami -EEUU-), 15 (Colombia, Ecuador y Perú), 14 (México).
TV: ESPN Premium y TNT Sports (Argentina), Disney+ (Latinoamérica).
Posible formación de River Plate:
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Ian Subiabre o Kendry Páez; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
Estadio con historia. Templo del fútbol argentino y escenario de grandes Superclásicos. En esta recorrida vamos a detenernos en algunos momentos especiales, con nombres y apellidos que hacen a la historia de la número cinco con las dos camisetas. Y también a periodistas que dejaron su huella en algunos de ellos. Recuerdos, anécdotas y leyendas pintadas de rojo y blanco, y de azul y oro, con un marco Monumental
Darío Herrera será el árbitro del partido:
A sus 41 años, y luego de ser designado para dirigir en el próximo Mundial, el juez será el encargado de llevar las riendas del Supeclásico en el Monumental. Será su séptimo Boca-River con un historial con tres triunfos para el Xeneize, uno para el Millonario y dos empates.
Bienvenidos al minuto a minuto de una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino que protagonizarán River Plate y Boca Juniors en el estadio Monumental por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.