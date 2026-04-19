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River Plate y Boca Juniors animarán una nueva edición del Superclásico en el Monumental: hora, TV y todo lo que hay que saber

El equipo de Coudet viene invicto desde la llegada del DT. El conjunto de Úbeda buscará seguir con la buena racha de los últimos partidos. Desde las 17, se podrá seguir por ESPN Premium y TNT Sports

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Horario: 17 (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay), 16 (Bolivia, Venezuela y Miami -EEUU-), 15 (Colombia, Ecuador y Perú), 14 (México).

TV: ESPN Premium y TNT Sports (Argentina), Disney+ (Latinoamérica).

12:33 hsHoy

Posible formación de River Plate:

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Ian Subiabre o Kendry Páez; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Eduardo Coudet (REUTERS/Agustin Marcarian)
Eduardo Coudet (REUTERS/Agustin Marcarian)
12:06 hsHoy

Goleadas, remontadas y anécdotas: las mejores perlas históricas del Superclásico entre River y Boca en el Monumental

El partido que marcó la despedida de Marcelo Araujo de Fútbol de Primera, la última función de Diego Maradona y cuando los xeneizes fueron locales en Núñez, entre otros recuerdos

La victoria de River sobre Boca por 2 a 0 en el Apertura 2004. Fue el último relatado por Marcelo Araujo para Fútbol de Primera

Estadio con historia. Templo del fútbol argentino y escenario de grandes Superclásicos. En esta recorrida vamos a detenernos en algunos momentos especiales, con nombres y apellidos que hacen a la historia de la número cinco con las dos camisetas. Y también a periodistas que dejaron su huella en algunos de ellos. Recuerdos, anécdotas y leyendas pintadas de rojo y blanco, y de azul y oro, con un marco Monumental

Leer la nota completa
11:31 hsHoy

Darío Herrera será el árbitro del partido:

A sus 41 años, y luego de ser designado para dirigir en el próximo Mundial, el juez será el encargado de llevar las riendas del Supeclásico en el Monumental. Será su séptimo Boca-River con un historial con tres triunfos para el Xeneize, uno para el Millonario y dos empates.

Darío Herrera (AFP)
Darío Herrera (AFP)
10:46 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto de una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino que protagonizarán River Plate y Boca Juniors en el estadio Monumental por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

River Plate vs Boca Juniors
River recibirá a Boca (AP Photo/Gustavo Garello)

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