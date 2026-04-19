Leandro Paredes explicó por qué festejó con el Topo Gigio su gol ante River: el tremendo elogio a un compañero de Boca

Leandro Paredes fue el gran protagonista en la edición 266 del Superclásico del fútbol argentino. El hombre de la Selección Mayor marcó el gol del triunfo para Boca Juniors ante River Plate en el 1-0 disputado en el estadio Monumental y dejó al Xeneize muy cerca de clasificar a los playoffs a falta de dos jornadas para terminar la Fase Regular del Torneo Apertura.

En charla con ESPN, Paredes destacó el valor de la victoria en Núñez: “Lo importante era ganar. Vinimos a esta cancha a ganar, lo hicimos de la mejor manera. Estamos muy felices, orgullosos de este grupo, que poco a poco se va haciendo un equipo de hombres, un equipo que juega bien y sabe sufrir”.

“Esto es una continuidad, somos conscientes que debemos y podemos mejorar. Tenemos equipo para hacerlo, tenemos jugadores muy jóvenes que están en un nivel muy alto, que quieren crecer y ganar. En este proceso, vamos de menor a mayor. Hoy hicimos un partido de un equipo de hombres, y por ese camino vamos muy bien”, señaló en el campo de juego.

*El gol de Leandro Paredes de penal para el 1-0 de Boca Juniors

El futbolista de 31 años, que llegó al cuadro Azul y Oro después del Mundial de Clubes, se refirió a su festejo posterior al penal anotado con el Topo Gigio, una marca registrada del presidente del club en su etapa de jugador, Juan Román Riquelme. “Sí, me salió así, no fue pensado, ni nada. Me salió de esa manera. Estoy feliz por este grupo, que se lo merece. Hizo un partido increíble, estamos llenos de jugadores que quieren ganar cosas importantes. Por ese camino, vamos bien”, manifestó.

Más adelante, explicó el cambio a los 73 minutos para el ingreso de Ander Herrera: “Sentí una molestia en el isquiotibial (pierna derecha) a los 20 minutos del primer tiempo, aguanté lo más que pude, pero tengo la suerte de tener compañeros que dan todo por esta camiseta. Y lo hicieron otra vez”.

Uno de los momentos más resonantes de la charla pasó en el cierre del intercambio con la transmisión oficial porque el cronista le pidió que presente al próximo entrevistado, que fue Lautaro Di Lollo, y Leandro Paredes no tuvo dudas: “La figura del partido”. Con mucha humildad, Di Lollo le devolvió la pared: “Él es la figura que hizo el gol”.

*La selfie de Leandro Paredes con todos los jugadores de Boca Juniors

Además, el cronista le consultó por el planteo del River Plate de Eduardo Chacho Coudet, que intentó cortarle los circuitos de juego en un trámite con pocas llegadas a las áreas: “Sabíamos que iba a ser de esta manera. Sabíamos que se iba a jugar poco por lo que se habló en la previa. La cancha no estaba de la mejor manera. Se ganó, estamos felices, se sigue con la seguidilla (13 partidos sin perder), estamos muy bien, felices. Mañana, a pensar en lo que viene”.

El mediocampista de Boca Juniors también se dio el gusto de celebrar en el césped, luego del pitazo de Darío Herrera. Paredes ingresó a la cancha y, al cabo de unos segundos, sacó el celular para inmortalizar el momento con el plantel a través de una selfie con sus compañeros, mientras el público Millonario dejaba las tribunas del Monumental.

Ya en el plano futbolístico, protagonizó un caliente cruce con uno de sus laderos en la selección argentina porque Marcos Acuña lo encaró durante la segunda parte y le recriminó haberse quedado cerca de Joaquín Freitas tras cometerle una infracción. Acto seguido, lo empujó y Paredes se tiró al suelo. Darío Herrera amonestó a ambos jugadores.

*El cruce de Paredes con Acuña

El partido de Leandro Paredes en el Monumental

El resumen de la victoria de Boca Juniors ante River Plate