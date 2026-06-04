América Latina

Un testigo clave ratificó reuniones con Rafael Correa y otros políticos por el caso del asesinato de Fernando Villavicencio

Un ex oficial de Policía compareció bajo protección judicial y aseguró ante la Fiscalía que mantuvo encuentros presenciales y virtuales con figuras políticas vinculadas al correísmo

Guardar
Google icon
Una mujer sostiene un cartel que dice "ASESINO DE LA MAFIA DE CORREA" durante una manifestación frente al tribunal que dictó sentencias de prisión para cinco personas declaradas culpables del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, en Quito, Ecuador, el 12 de julio de 2024. REUTERS/Karen Toro
Una mujer sostiene un cartel que dice "ASESINO DE LA MAFIA DE CORREA" durante una manifestación frente al tribunal que dictó sentencias de prisión para cinco personas declaradas culpables del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, en Quito, Ecuador, el 12 de julio de 2024. REUTERS/Karen Toro

El ex oficial de Policía Rodney Rengel rindió el 3 de junio su testimonio anticipado dentro del denominado caso Magnicidio FV, la investigación que busca determinar las responsabilidades intelectuales detrás del asesinato del excandidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio. La diligencia se desarrolló de forma reservada en la Cámara de Gesell del Complejo Judicial Norte de Quito, a dos días de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio convocada para el 5 de junio.

Rengel compareció como testigo protegido de la Fiscalía y como parte de un proceso penal que investiga a siete personas señaladas como presuntos autores intelectuales del crimen ocurrido el 9 de agosto de 2023, cuando Villavicencio fue asesinado al salir de un acto político en Quito.

PUBLICIDAD

Tras la diligencia, Amanda Villavicencio, hija del excandidato presidencial, aseguró que el ex oficial ratificó información relacionada con reuniones presenciales y virtuales en las que habrían participado figuras vinculadas a la Revolución Ciudadana, el partido del correísmo. Según sus declaraciones, Rengel confirmó encuentros realizados mediante la plataforma Zoom y reuniones presenciales en el extranjero en las que participaron el expresidente Rafael Correa, el exministro del Interior José Serrano, el exasambleísta Ronny Aleaga y el ahora legislador Ricardo Patiño.

El ex ministro del correísmo José Serrano ha tomado distancia del caso.
El ex ministro del correísmo José Serrano.

De acuerdo con Amanda Villavicencio, el testimonio corroboró la existencia de conversaciones y coordinaciones que, según ella, buscaban construir narrativas alrededor de la investigación por el asesinato de su padre.

PUBLICIDAD

La diligencia se extendió por poco más de una hora y media y contó con la presencia de las hijas de Villavicencio, abogados de los procesados y representantes de la Fiscalía General del Estado.

Según lo expuesto por Amanda Villavicencio al finalizar la audiencia, Rengel también se refirió a reuniones mantenidas en Venezuela con Ronny Aleaga y a una videollamada en la que habría participado el procesado Xavier Jordán. Asimismo, señaló que durante ciertos encuentros se habrían planteado ofrecimientos de vivienda y trabajo en Estados Unidos a cambio de que entregara una versión determinada de los hechos.

Fernando Villavicencio y la "foto de los tetones". (X/Jean Cano)
Fernando Villavicencio y la "foto de los tetones". (X/Jean Cano)

La declaración provocó reacciones distintas entre las partes procesales. Renato Montero, abogado de Daniel Salcedo, manifestó que el testimonio confirmó elementos que ya forman parte del expediente judicial, entre ellos comunicaciones y reuniones que habrían sido encontradas en dispositivos electrónicos analizados por la Fiscalía. Según el jurista, la declaración coincide con información obtenida previamente durante la investigación.

Por su parte, Eduardo León, abogado del exministro José Serrano, sostuvo que la declaración beneficia a su defendido. El jurista reconoció que existió una reunión entre Serrano y Rengel en Estados Unidos, pero aseguró que el objetivo de ese encuentro era conocer detalles sobre la investigación y esclarecer las acusaciones formuladas contra el exfuncionario.

Una valoración distinta expresó Julio César Sarango, abogado de Verónica Sarauz, viuda de Fernando Villavicencio. El jurista afirmó que el testimonio no aportó elementos nuevos relevantes para el proceso y reiteró que la prioridad para la familia del político asesinado es que se esclarezcan los hechos y se determine a los responsables.

xavier jordán
Xavier Jordan

La Fiscalía solicitó la recepción del testimonio anticipado al considerar que Rengel posee información relevante para la investigación. El exoficial forma parte del Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal y también está vinculado a otro expediente relacionado con la presunta difusión de información reservada.

El testimonio se incorporó al expediente pocos días antes de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio prevista para el 5 de junio. En esa diligencia, el juez Geovanny Freire deberá resolver si existen suficientes elementos para que la causa avance a la etapa de juzgamiento contra los siete procesados por el denominado caso Magnicidio Fernando Villavicencio.

Temas Relacionados

Magnicidio Fernando VillavicencioAsesinato Fernando Villavicencio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El hallazgo de los cuerpos confirmó la muerte de ocho jóvenes desaparecidos durante un viaje en el litoral ecuatoriano

Sus cuerpos fueron hallados dentro de sacos junto a una carretera en Los Ríos y reconocidos posteriormente por sus familiares en Guayaquil

El hallazgo de los cuerpos confirmó la muerte de ocho jóvenes desaparecidos durante un viaje en el litoral ecuatoriano

El riesgo país de Ecuador cayó a 396 puntos y alcanzó su nivel más bajo en casi 12 años

El indicador elaborado por JP Morgan cerró en 396 puntos el 3 de junio, su nivel más bajo desde 2014

El riesgo país de Ecuador cayó a 396 puntos y alcanzó su nivel más bajo en casi 12 años

Honduras: El fichaje de Luis Palma se convierte en el más caro en la historia del Lech Poznań

La operación se cerró este miércoles 3 de junio y fija la continuidad del extremo hondureño en Polonia hasta el 30 de junio de 2029, tras ejecutar la opción incluida en su préstamo

Honduras: El fichaje de Luis Palma se convierte en el más caro en la historia del Lech Poznań

Los bloqueos no ceden en Bolivia durante el feriado por Corpus Christi: hay 84 cortes en todo el país

La cifra refleja la persistencia de las protestas que cumplen 35 días y que ya dejaron al menos 10 muertos

Los bloqueos no ceden en Bolivia durante el feriado por Corpus Christi: hay 84 cortes en todo el país

Huida, abandono y decomiso: Policía dominicana incauta 580 mil cigarrillos de contrabando tras persecución

En el interior del vehículo, las autoridades hallaron 580 mil cigarrillos introducidos al país de manera ilícita, un millonario cargamento que desató una rigurosa investigación penal por parte de la Fiscalía de Santiago para dar con el paradero de los fugitivos

Huida, abandono y decomiso: Policía dominicana incauta 580 mil cigarrillos de contrabando tras persecución
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: el debate comenzará a centrarse en la casa donde falleció Diego

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: el debate comenzará a centrarse en la casa donde falleció Diego

Corte de luz en Lima este 5 de junio: Pluz anuncia suspensión del servicio en cinco distritos

Quién es la ex policía que fue detenida tras protagonizar un choque fatal y ocultar un arma dentro de un patrullero

Ecocidio y daños ambientales debería ser castigado penalmente a nivel global, considera especialista de la UNAM

Asesinaron a tiros a un exfutbolista en Cartagena: meses atrás habría sido señalado de participar en un robo

INFOBAE AMÉRICA

Ansiedad, depresión y estrés: las secuelas invisibles que dejan los desastres climáticos

Ansiedad, depresión y estrés: las secuelas invisibles que dejan los desastres climáticos

Honduras: El fichaje de Luis Palma se convierte en el más caro en la historia del Lech Poznań

Los bloqueos no ceden en Bolivia durante el feriado por Corpus Christi: hay 84 cortes en todo el país

Huida, abandono y decomiso: Policía dominicana incauta 580 mil cigarrillos de contrabando tras persecución

Honduras condena ataques contra Kuwait y Bahréin y pide evitar una mayor escalada en Oriente Medio

ENTRETENIMIENTO

Camila Cabello terminó su relación con Henry Chalhoub, el heredero multimillonario con quien estuvo más de un año

Camila Cabello terminó su relación con Henry Chalhoub, el heredero multimillonario con quien estuvo más de un año

Marjane Satrapi: de escapar de Irán a hacer historia en la literatura, el cine y el activismo

Sharon Stone recuerda la reacción de su esposo cuando decidió hacerse una mastectomía: “Él pensaba que era ridículo”

Sam Worthington encabeza “Te encontraré”, el nuevo thriller de Netflix donde un padre se fuga para buscar a su hijo

“Fue como atrapar un rayo en una botella”: Jennifer Aniston y Lisa Kudrow recordaron la química que reinó en Friends