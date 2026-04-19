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Empujones y dos amarillas: el áspero cruce entre Acuña y Paredes en el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors

Los campeones del mundo con la selección argentina tuvieron un altercado en la mitad de la cancha durante el segundo tiempo

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El Superclásico del fútbol argentino entre River Plate y Boca Juniors vivió momentos de alta tensión. Marcos Acuña y Leandro Paredes, campeones del mundo con la selección argentina, tuvieron un áspero altercado a los 15 minutos del complemento.

El gol de Paredes en tiempo de descuento del primer tiempo, obligó a River a hacer modificaciones para intentar revertir el resultado. Es por eso que Eduardo Coudet decidió mandar a la cancha a Joaquín Freitas por el ecuatoriano Kendry Páez. Justamente, una falta del volante de Boca sobre el juvenil del Millonario fue lo que desencadenó el cruce entre los campeones del mundo.

Tras cometerle una infracción a Freitas cerca de la mitad de la cancha, Paredes se quedó parado muy pegado al juvenil. Fue en ese momento cuando el Huevo decidió confrontar a su compañero en la Albiceleste: le recriminó su actitud y lo empujó.

En ese instante, Paredes se arrojó al piso y el árbitro Darío Herrera llegó al lugar para evitar la incipiente aglomeración de jugadores de ambos equipos. El juez solucionó el entuerto con una amarilla para cada uno. De todos modos, los futbolistas continuaron reclamando la decisión del juez con intercambios verbales.

El momento de la amonestación REUTERS/Rodrigo Valle
El momento de la amonestación REUTERS/Rodrigo Valle

Tras unos minutos, Paredes acusó molestias físicas en el posterior derecho y debió abandonar el terreno de juego. En su lugar ingresó Ander Herrera.

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