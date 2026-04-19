Driussi fue reemplazado a los 15 minutos del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors: su reacción al salir lesionado

River Plate sufrió una baja significativa en el comienzo del Superclásico ante Boca Juniors: Sebastián Driussi debió abandonar el campo de juego del estadio Monumental a los 15 minutos por una molestia física.

El delantero de 30 años, que venía siendo la carta goleadora del equipo de Eduardo Coudet, avisó al cuerpo médico sobre su dolencia en el músculo posterior de la pierna derecha, por lo que el Chacho mandó a hacer movimientos precompetitivos a Maximiliano Salas.

Luego de unos segundos de calentamiento del ex delantero de Racing, Driussi se arrojó en el piso y no pudo continuar el duelo correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura.

Sebastián Driussi abandonó la cancha lesionado (REUTERS/Agustin Marcarian)

Luego de ser asistido, los hinchas de River reconocieron al delantero surgido de las Inferiores del club con un aplauso. El delantero, por su parte, se fue lamentándose. Una vez que llegó al banco de suplentes, el cuerpo médico le puso hielo en la zona afectada, el isquiotibial derecho; y el protagonista se tapó el rostro, como símbolo de su frustración.

Vale recordar que en la previa Coudet perdió a Fausto Vera, que sufrió un esguince de ligamento colateral medial de grado dos en la rodilla derecha, lo que requiere entre un mes y medio y dos meses de recuperación. Este diagnóstico fue confirmado después de que el jugador manifestara un fuerte dolor y se retirara del campo antes de los 20 minutos en el partido ante Carabobo por la Copa Sudamericana.

En el mismo duelo copero, Juan Fernando Quintero presentó un desgarro de grado uno en el psoas izquierdo, lesión que lo obligó a ser sustituido al inicio del segundo tiempo y fue una baja de peso para el clásico con el eterno rival.

El historial reciente de Driussi es preocupante: desde su regreso al club a comienzos de 2025, el jugador ha acumulado seis lesiones musculares y contabiliza más de 100 días alejado de la actividad oficial. A la espera de estudios que confirmen la gravedad de esta nueva dolencia, la última lesión registrada de Driussi fue a principios de febrero y se trató de un desgarro de grado 1 en el isquiotibial de la pierna izquierda.

Entre el 27 de octubre y el 9 de noviembre de 2025, una distensión en el isquiotibial izquierdo lo apartó de la competencia durante 12 días, impidiéndole disputar el partido frente a Gimnasia de La Plata. Antes, desde el 18 de septiembre hasta el 8 de octubre, un desgarro muscular en el isquiotibial izquierdo le costó 21 días de recuperación, con seis partidos ausentes ante San Martín de San Juan, Atlético Tucumán, Deportivo Riestra, Palmeiras, Rosario Central y Racing.

En el período del 18 de junio al 12 de agosto de 2025, un esguince de tobillo lo mantuvo 56 días fuera de las canchas, perdiéndose siete compromisos ante Monterrey, Inter de Milán, Platense, Instituto, San Lorenzo, San Martín de Tucumán e Independiente. Previamente, entre el 6 y el 26 de marzo de 2025, un desgarro miofascial le impidió jugar durante 21 días, marginándolo de los duelos contra Atlético Tucumán, Deportivo Riestra y Ciudad Bolívar.

Además, estuvo inactivo durante 27 días en el inicio de 2025 por falta de condición física y no pudo ser parte del compromiso frente a Platense de ese año.