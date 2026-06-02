Revelaron los detalles de la “peor charla técnica del mundo” que Scaloni dio antes de la final Argentina-Francia en Qatar 2022

El 18 de diciembre de 2022 se escribió una de las páginas más importantes de la historia del fútbol argentino y mundial: Argentina derrotó en la final de la Copa del Mundo de Qatar a Francia y alzó su tercer título. Hubo goles, sufrimiento, tiempo suplementario y tanda de penales. Pero mucho antes, también existió una charla técnica de Lionel Scaloni que quedó inconclusa. Sí, el entrenador albiceleste no pudo contener la emoción en los minutos previos y tuvo que pedir auxilio mientras buscaba hilvanar frases y daba indicaciones.

Emiliano Martínez fue quien recordó ese momento en un documental recién lanzado: “Entramos a la charla, Scaloni estaba ahí y había 20 sillas allá. Nosotros mirando a Scaloni que estaba hablando. ‘El equipo va a jugar así, Fideo (Di María) por izquierda, va a hacer un tremendo quilombo, el partido está ahí. Encaralo en todos los tiros a Kounde, lo vas a matar’. Una boludez, dos minutos, y empieza a llorar. ‘Bueno, quiero decirles...’, y empieza a llorar, llorar, cuando quería hablar, peor”.

PUBLICIDAD

En la mini serie “El Método Scaloni”, que se estrenó hace unos días en la plataforma de Flow, también habló Lionel Messi, entre risas, sobre este recordado momento: “Cuando (Scaloni) va a hablar, ‘no puedo, no puedo, Pablo (Aimar), hablá vos’. ‘Yo tampoco, yo tampoco’, y después no sé si alguno terminó diciendo algo”. Otro protagonista, Rodrigo De Paul, también repasó esa charla trunca: “Le dice a Walter (Samuel), ‘hablá vos’. Y Walter dice ‘yo no, yo no’”. Y hasta el propio Samuel, en el documental, contó: “Arrancó y nosotros a veces lo cargamos, decimos ‘uh, ahora viene La Llorona, no sé qué... Y esa vez vino, nos vino a todos, no podíamos hablar. Creo que fue la peor charla técnica del mundo, ja”.

El Dibu Martínez terminó cerrando la que hoy es una graciosa anécdota: “Empezó Mati Manna (el videoanalista), lo manda a Mati Manna a hablar. ‘Bueno, debemos estar todos orgullosos...’. Peor, estaba re nervioso, era peor que Scaloni”. Y De Paul cerró: “Fue una charla técnica a su manera, transmitió seguramente lo que quería. A veces no hace falta decir mucho para que lo entendamos”.

PUBLICIDAD

La charla durante el tiempo extra ante Francia, en el campo, sí salió como querían (REUTERS/Peter Cziborra)

“El método Scaloni” se estrenó el pasado 28 de mayo en Flow: es una producción de tres episodios de media hora que pone en el centro la palabra del entrenador de la selección argentina campeona del mundo y busca explicar su liderazgo a pocos días del Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La serie se presenta como un recorrido por la transformación del técnico: del “joven inexperto” cuestionado en sus comienzos al campeón del mundo y bicampeón de América. El material también se detiene en la construcción de un equipo que volvió a conectar con la gente.

En uno de los pasajes citados del documental, Scaloni afirma: “Si estamos bien, somos capaces”. Esa frase funciona como una síntesis del hilo conductor de la miniserie, centrado en cómo se construyó un grupo competitivo desde la cohesión interna. Además, se reconstruye el trayecto de Scaloni desde su etapa como jugador hasta su formación como entrenador en Europa. También aborda su paso como colaborador de Jorge Sampaoli en 2018 y la posterior designación como técnico principal del seleccionado mayor. Ese tramo incluye las críticas que recibió al asumir y que fueron cediendo con el tiempo. La serie se ubica así en el proceso que desembocó en la consagración en el Mundial de Qatar 2022. El enfoque no queda limitado al resultado deportivo. La producción plantea un recorrido emocional sobre la resiliencia, la unión, el compromiso y la reconstrucción de una identidad colectiva, desde los momentos de incertidumbre hasta la consolidación del ciclo.

PUBLICIDAD

Coproducida por Virgen Films y BMC Consultores, la miniserie fue dirigida por Diego Peskins y contó con investigación y curaduría de Fabian Jalife. El eje narrativo está sostenido por entrevistas inéditas a Lionel Scaloni y por testimonios del cuerpo técnico que lo acompaña. También participan figuras del fútbol argentino e internacional como Lionel Messi, Diego Simeone y José Pekerman, además de jugadores del plantel como Rodrigo De Paul, Ángel Di María, Leandro Paredes, Emiliano Martínez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.