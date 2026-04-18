El defensor de la selección argentina que reemplazaría al Cuti Romero en Tottenham durante la próxima temporada

Marcos Senesi habría alcanzado un acuerdo con el Tottenham (Crédito: Reuters/Andrew Couldridge)

Tottenham está atravesando un delicado presente en el que está peleando por salvarse del descenso en la Premier League. En medio de un panorama desolador, los Spurs también miran de reojo el próximo mercado de fichajes, donde podrían perder a uno de sus referentes en el plantel: Cristian Romero abandonaría la institución al cierre de la temporada. En este contexto, el cuadro británico ya habría apalabrado la contratación de uno de sus compañeros en la selección argentina: Marcos Senesi.

El defensor de 28 años finaliza su contrato con el Bournemouth a mitad de año y, después de que no lograran llegar a un acuerdo para su extensión, se convirtió en uno de los activos más deseados de cara al próximo mercado de pases. A pesar de que su nombre se vinculó a clubes como el Barcelona, Atlético de Madrid, Liverpool, Chelsea y Manchester United, el Tottenham sería el que se adelantó en las negociaciones y habría llegado a un acuerdo con Senesi.

Según informó Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de pases, el elenco de Londres “alcanzó un acuerdo verbal por los fichajes de Marcos Senesi y Andy Robertson a partir de junio”. El lateral del Liverpool también termina contrato y su llegada está “casi cerrada”, mientras que las charlas con el argentino se encuentran “muy avanzadas”, de acuerdo a la información del italiano.

No obstante, existe una cláusula vital que rompería los dos acuerdos: “Si los Spurs descienden, ambos fichajes corren el riesgo de colapsar, ya que aún no se ha firmado nada oficialmente con los jugadores ni con el club”. El escenario que rodea la operación no es favorable para el Tottenham, ya que actualmente están en la pelea por el descenso con el West Ham y el Nottingham Forest.

Marcos Senesi está en la carrera por ser convocado al Mundial 2026 con la selección argentina (REUTERS/Agustin Marcarian)

Formado en San Lorenzo, Senesi se trasladó a Europa en 2019 luego de afianzarse en el fútbol argentino. Permaneció tres temporadas en el Feyenoord, donde mostró un rendimiento sostenido que atrajo la atención del Bournemouth y propició su llegada a la Premier League en 2022 a cambio de 15 millones de euros por su pase. Rápidamente, el central de 28 años se ganó un lugar en el equipo británico y jugó más de 100 partidos con los Cherries.

Durante la presente temporada, Senesi fue titular indiscutido en el equipo dirigido por el español Andoni Iraola, que también se marchará a mitad de año: disputó 34 encuentros, proporcionó cuatro asistencias y recibió cuatro tarjetas amarillas. Su desempeño le permitió recuperar espacio en el ciclo comandado por Lionel Scaloni, quien en 2025 volvió a incluirlo en sus convocatorias para la selección argentina, alimentando sus oportunidades de disputar la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

Cristian Romero abandonaría el Tottenham al final de la temporada por el presente dirigencial de la institución (@cutiromero2)

Del otro lado, Cuti Romero encendió las alarmas en las últimas semanas por una lesión en su rodilla que lo alejará de los terrenos de juegos entre cinco y ocho semanas. A pesar de lo apretado que está el calendario, el defensor formaría parte de la nómina mundialista de la selección argentina.

Sin embargo, los recurrentes problemas del Tottenham en las últimas temporadas derivarían en que el defensor surgido en Belgrano de Córdoba —con el que se lo relacionó con un hipotético retorno— quiera cambiar de aires. El mencionado periodista Fabrizio Romano confirmó hace algunos meses que el cordobés tiene “serias chances de dejar Tottenham” en el próximo mercado y que varios “clubes top” lo siguen de cerca.

“Se entiende que no hay cláusulas de liberación escritas en el contrato de Cuti Romero. Hubo un pacto de caballeros con los Spurs para dejarlo ir a clubes españoles en caso de buenas propuestas.… y fue con Daniel Levy, quien ya no está en el club. Romero sigue siendo probable que deje los Spurs”, completó Romano.