El plan de Scaloni ante la lesión del Cuti Romero: para qué instancia del Mundial lo espera y los reemplazantes

Cuti Romero tendrá inmovilizada la pierna durante una semana (REUTERS/Agustin Marcarian)

La lesión de Cristian Romero le inyectó incertidumbre a la definición de la lista de la selección argentina para el Mundial 2026, para el que faltan apenas dos meses. El defensor del Tottenham abandonó entre lágrimas el partido ante Sunderland tras un choque con su propio arquero, una situación que no solo deja en vilo a su club, sino que enciende señales de alerta en el cuerpo técnico dirigido por Lionel Scaloni, responsable de la defensa del título mundial conquistado en Qatar.

El Cuti, de 27 años, sufrió un esguince grado dos en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha y tendrá para entre un mes y medio y dos meses de recuperación. Llegará entre algodones al Mundial y se perderá al menos el debut de Argentina ante Argelia, pautado para el 16 de junio en Kansas, por el Grupo J. Posteriormente, Argentina enfrentará a Austria el 22 de junio en Dallas y cerrará la fase de grupos contra Jordania el 27 de junio. En preparación, la Argentina tiene agendados dos amistosos: el 6 de junio ante Honduras en el Kyle Field de Texas y, tres días después, frente a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama.

La lesión, aunque no requiere cirugía, lo mantendrá alejado de los últimos cotejos del Tottenham y le impedirá aportar en la definición del descenso. Los Spurs ocupan la posición 18° en la liga con 30 puntos, a dos del West Ham y de la línea de salvación. La temporada concluye el 24 de mayo.

El zaguero surgido de Belgrano va a tener inmovilizada la rodilla durante una semana y los médicos de Argentina y del Tottenham están analizando si el futbolista viaja al país para realizar su rehabilitación o si los profesionales de la Albiceleste se trasladan a Inglaterra.

Más allá de que la noticia relevante es que no sufrió la rotura de ligamentos, lo que lo hubiera dejado sin Mundial, también es cierto que se perderá el partido ante Argelia y que va a llegar a la Copa del Mundo sin ritmo de competencia.

Ante la coyuntura, Scaloni y su staff van a llevar a Estados Unidos como mínimo cinco marcadores centrales: Cuti, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Leonardo Balerdi y hay que ver quién es el quinto. Lucas Martínez Quarta está bien posicionado, Marcos Senesi da pelea, Facundo Medina es otro jugador que tiene chances de estar y puede jugar también como lateral izquierdo. En el cuerpo técnico sintieron el impacto por la lesión de uno de los referentes. Pero ya trabajan en consecuencia.

Brian Brobbey del Sunderland observa a Cristian Romero tras empujarlo hacia el portero Antonin Kinsky (Owen Humphreys/PA via AP)

Qué ocurrió en la jugada que marcó la lesión de Romero

El episodio que lesionó a Romero tuvo lugar en el minuto 69 del partido en el Estadio da Luz. El defensor intentaba cubrir el balón dentro del área bajo presión de Brian Brobbey, delantero del Sunderland, cuando un empujón rival lo precipitó hacia el arquero Antonin Kinsky. La colisión resultó en un golpe directo de la cabeza de Kinsky sobre la zona cercana a la rodilla derecha del futbolista. Romero permaneció varios minutos tendido en el césped y, aunque logró reincorporarse, el dolor le impidió continuar en el campo. Sus gestos reforzaron la percepción de gravedad tanto entre sus compañeros como entre el público en el estadio.

El director técnico de Tottenham, Roberto De Zerbi, reflejó la preocupación del club acerca del futuro cercano de Romero: “Espero que no sea un problema grave para nosotros, porque es un jugador fundamental”. Y completó: “Es un buen tipo, un jugador de primera, con mucha personalidad, y lo necesitamos para terminar la temporada y alcanzar nuestro objetivo. ¿Fue su rodilla? Quizás sí, pero no quiero decir nada hasta que sepamos más”.

Hoy, con más certezas a mano. Tottenham sabe que no contará con una de sus figuras en un tramo crucial de la temporada. Argentina lo esperará: el cuerpo técnico y sus compañeros saben que es una pieza central en la estructura del campeón del mundo y bicampeón de América.