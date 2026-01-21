Un defensor argentino que está en la órbita de Lionel Scaloni alcanzó un marca histórica en la Premier League

Marcos Senesi alcanzó los 100 partidos disputados en la Premier League

El defensor argentino Marcos Senesi alcanzó una marca poco habitual para futbolistas sudamericanos en el fútbol inglés: disputó 100 partidos en la Premier League con la camiseta del Bournemouth. El logro se concretó durante el empate 1-1 ante el Brighton, en la vigesimosegunda jornada de la temporada actual. El zaguero de 28 años surgido de la cantera de San Lorenzo suma así un nuevo hito en su carrera europea, consolidándose entre los jugadores más regulares y destacados de la liga inglesa.

Senesi debutó en la liga inglesa en agosto de 2022, cuando ingresó desde el banco contra el Manchester City. Desde entonces, el defensor se afianzó como titular indiscutido: fue inicialista en 89 de sus 100 presentaciones y solo se ausentó en un encuentro por acumulación de tarjetas amarillas. Su desempeño no solo le permitió mantener la titularidad, sino que además lo posicionó entre los mejores de su puesto en la Premier League.

El rendimiento de Senesi se refleja en diferentes datos estadísticos. El argentino es el segundo defensor central con más intercepciones en la temporada (26), detrás de Chris Richards del Crystal Palace, y el tercero con más despejes (177), superado solo por Virgil van Dijk y Joachim Andersen. En el apartado ofensivo, también ostenta cifras destacadas: Recientemente se convirtió en el defensa central con más asistencias (4) y el segundo con más pases en el último tercio del campo (349), solo por detrás de Van Dijk.

La proyección de Senesi trasciende el rendimiento defensivo. Su capacidad para aportar en el juego ofensivo lo ubica al nivel de futbolistas de renombre. Además, en la temporada 2023/24, fue el central con mayor participación en goles entre todos los zagueros de la liga inglesa, al sumar cinco tantos y cuatro asistencias. Solo Kieran Trippier del Newcastle lo superó entre los defensores si se consideran también a los laterales, con diez asistencias y un gol.

La campaña actual del Bournemouth no ha sido sencilla. El equipo se ubica en la decimoquinta posición de la tabla, con 27 puntos, y no logró encadenar dos victorias consecutivas tras el empate frente al Brighton, que suma 30 unidades y ocupa el duodécimo lugar. El partido del centenar tuvo un cierre amargo para los dirigidos por Andoni Iraola: luego de adelantarse con un penal convertido por Tavernier, el conjunto local igualó en el tiempo de descuento con una tanto de Charalampos Kostoulas.

Senesi está en la órbita de Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026 (Reuters)

Más allá de los resultados colectivos, Senesi se consolidó como una pieza clave y su presente lo mantiene en la órbita de la Selección Argentina, que dirige Lionel Scaloni. El defensor forma parte del radar del cuerpo técnico de la Albiceleste para la próxima Copa del Mundo, según confirmaron fuentes cercanas a la selección. Además, su nombre aparece en la agenda de varios clubes de peso en Europa, entre los que figuran Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona, Juventus y Chelsea, interesados en contratarlo cuando finalice su vínculo con el Bournemouth a mitad de año.

El recorrido de Senesi en el Viejo Continente comenzó en los Países Bajos, donde vistió la camiseta del Feyenoord durante tres temporadas. Allí, logró convertirse en capitán y se ganó el reconocimiento de los aficionados, quienes le dedicaron un documental titulado El Gladiador. Su desempeño en el club neerlandés sirvió como trampolín para su llegada a la Premier League, donde ya acumula 111 partidos oficiales con el Bournemouth, considerando todas las competencias. La consistencia y la polivalencia mostradas por Senesi lo posicionan como uno de los defensores más completos de la Premier League.