Deportes

Un defensor argentino que está en la órbita de Lionel Scaloni alcanzó un marca histórica en la Premier League

Tras igualar ante el Brighton 1-1, Marcos Senesi llegó a disputar 100 partidos en la liga inglesa con el Bournemouth

Guardar
Marcos Senesi alcanzó los 100
Marcos Senesi alcanzó los 100 partidos disputados en la Premier League

El defensor argentino Marcos Senesi alcanzó una marca poco habitual para futbolistas sudamericanos en el fútbol inglés: disputó 100 partidos en la Premier League con la camiseta del Bournemouth. El logro se concretó durante el empate 1-1 ante el Brighton, en la vigesimosegunda jornada de la temporada actual. El zaguero de 28 años surgido de la cantera de San Lorenzo suma así un nuevo hito en su carrera europea, consolidándose entre los jugadores más regulares y destacados de la liga inglesa.

Senesi debutó en la liga inglesa en agosto de 2022, cuando ingresó desde el banco contra el Manchester City. Desde entonces, el defensor se afianzó como titular indiscutido: fue inicialista en 89 de sus 100 presentaciones y solo se ausentó en un encuentro por acumulación de tarjetas amarillas. Su desempeño no solo le permitió mantener la titularidad, sino que además lo posicionó entre los mejores de su puesto en la Premier League.

El rendimiento de Senesi se refleja en diferentes datos estadísticos. El argentino es el segundo defensor central con más intercepciones en la temporada (26), detrás de Chris Richards del Crystal Palace, y el tercero con más despejes (177), superado solo por Virgil van Dijk y Joachim Andersen. En el apartado ofensivo, también ostenta cifras destacadas: Recientemente se convirtió en el defensa central con más asistencias (4) y el segundo con más pases en el último tercio del campo (349), solo por detrás de Van Dijk.

La proyección de Senesi trasciende el rendimiento defensivo. Su capacidad para aportar en el juego ofensivo lo ubica al nivel de futbolistas de renombre. Además, en la temporada 2023/24, fue el central con mayor participación en goles entre todos los zagueros de la liga inglesa, al sumar cinco tantos y cuatro asistencias. Solo Kieran Trippier del Newcastle lo superó entre los defensores si se consideran también a los laterales, con diez asistencias y un gol.

La campaña actual del Bournemouth no ha sido sencilla. El equipo se ubica en la decimoquinta posición de la tabla, con 27 puntos, y no logró encadenar dos victorias consecutivas tras el empate frente al Brighton, que suma 30 unidades y ocupa el duodécimo lugar. El partido del centenar tuvo un cierre amargo para los dirigidos por Andoni Iraola: luego de adelantarse con un penal convertido por Tavernier, el conjunto local igualó en el tiempo de descuento con una tanto de Charalampos Kostoulas.

Senesi está en la órbita
Senesi está en la órbita de Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026 (Reuters)

Más allá de los resultados colectivos, Senesi se consolidó como una pieza clave y su presente lo mantiene en la órbita de la Selección Argentina, que dirige Lionel Scaloni. El defensor forma parte del radar del cuerpo técnico de la Albiceleste para la próxima Copa del Mundo, según confirmaron fuentes cercanas a la selección. Además, su nombre aparece en la agenda de varios clubes de peso en Europa, entre los que figuran Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona, Juventus y Chelsea, interesados en contratarlo cuando finalice su vínculo con el Bournemouth a mitad de año.

El recorrido de Senesi en el Viejo Continente comenzó en los Países Bajos, donde vistió la camiseta del Feyenoord durante tres temporadas. Allí, logró convertirse en capitán y se ganó el reconocimiento de los aficionados, quienes le dedicaron un documental titulado El Gladiador. Su desempeño en el club neerlandés sirvió como trampolín para su llegada a la Premier League, donde ya acumula 111 partidos oficiales con el Bournemouth, considerando todas las competencias. La consistencia y la polivalencia mostradas por Senesi lo posicionan como uno de los defensores más completos de la Premier League.

Temas Relacionados

deportes-internacionalMarcos SenesiPremier LeagueBournemouthSelección ArgentinaMundial 2026

Últimas Noticias

La particular respuesta de Mabppé cuando un rival le nombró al Dibu Martínez antes de un penal

El defensor uruguayo del Levante Alan Matturro buscó descolocar al francés antes de ejecutar la pena máxima

La particular respuesta de Mabppé

Alpine sacó a pista su coche para la temporada 2026 de la Fórmula 1: el video que circuló y el mensaje de Briatore

El equipo con sede en Enstone giró con el A526 en Silverstone a horas de la presentación oficial que se realizará este viernes 23 de enero

Alpine sacó a pista su

Australian Open: Francisco Comesaña luchó, pero quedó eliminado en la segunda ronda ante Frances Tiafoe

El marplatense cayó en cuatro sets frente al estadounidense por 6-4, 6-3, 4-6 y 6-3. Este miércoles será el turno de Sebastián Báez y Novak Djokovic

Australian Open: Francisco Comesaña luchó,

La decisión que tomó River Plate a días para el cierre del mercado de pases y el debut en el Torneo Apertura

El Millonario incorporó en esta ventana de transferencias a Matías Viña, Fausto Vera y Aníbal Moreno

La decisión que tomó River

Las nuevas cuatro reglas en el fútbol mundial para contrarrestar las “interrupciones” de los partidos

La IFAB continuará con los 8 segundos para los arqueros y avanza con el protocolo para establecer límites en saques de banda, de meta, sustituciones y reingresos tras atenciones médicas. También habrá modificaciones en el VAR y crece el debate por la “Ley Wenger”

Las nuevas cuatro reglas en
DEPORTES
La particular respuesta de Mabppé

La particular respuesta de Mabppé cuando un rival le nombró al Dibu Martínez antes de un penal

Alpine sacó a pista su coche para la temporada 2026 de la Fórmula 1: el video que circuló y el mensaje de Briatore

Australian Open: Francisco Comesaña luchó, pero quedó eliminado en la segunda ronda ante Frances Tiafoe

La decisión que tomó River Plate a días para el cierre del mercado de pases y el debut en el Torneo Apertura

Las nuevas cuatro reglas en el fútbol mundial para contrarrestar las “interrupciones” de los partidos

TELESHOW
La anécdota de Carla Quevedo

La anécdota de Carla Quevedo con la esposa de Brooklyn Beckham en medio del escándalo familiar: “Te vas a arrepentir”

Verónica Ojeda reveló el problema que atravesó al final del embarazo de Diego Fernando: “Estuve postrada en una cama”

Wanda Nara aclaró cómo es su relación actual con Martín Migueles: “Estoy bien así”

Maru Botana recordó la particular frase que le dijo una doctora tras la muerte de su hijo Facundo: “Buscó el momento”

Maxi López contó la insólita manera en que se tatuó a Wanda en el dedo

INFOBAE AMÉRICA

El zafiro estrella más grande

El zafiro estrella más grande del mundo fue descubierto en Sri Lanka y podría valer 300 millones de dólares

Incendios forestales y emergencias: Protección Civil intensifica acciones por vientos y quema de basura en El Salvador

Trump dijo que no quiere usar la fuerza por Groenlandia, pero exigió negociaciones: “Sólo EEUU puede defender ese pedazo de hielo”

El ciclón Harry mantiene en alerta roja el sur de Italia con vientos de 150 km/h y olas de 10 metros

Qué pasará con el acuerdo UE-Mercosur tras el examen judicial solicitado por el Parlamento Europeo