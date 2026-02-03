Cuti Romero lanzó otro explosivo posteo contra la dirigencia del Tottenham en medio de las tensiones internas: “¡Vergonzoso!”

Cristian Romero apuntó contra la dirigencia del Tottenham (@cutiromero2)

El defensor argentino Cristian “Cuti” Romero, capitán del Tottenham Hotspur, volvió a expresar públicamente su descontento con la conducción deportiva del club londinense, tras el empate 2-2 frente al Manchester City. En un mensaje publicado en redes sociales, el futbolista calificó como “vergonzoso” que el equipo haya afrontado el encuentro con apenas 11 jugadores del primer equipo en condiciones de jugar, situación que pone en evidencia la crisis de planificación y la falta de refuerzos en la plantilla.

La publicación del campeón del mundo con argentina en Qatar 2022 en su cuenta de Instagram reflejó la tensión interna que atraviesa el vestuario de los Spurs. “Ayer todos mis compañeros hicieron un gran esfuerzo; fueron increíbles. Quería estar disponible para ayudarlos aunque no me sentía bien, sobre todo porque solo teníamos 11 jugadores disponibles. ¡Increíble, pero cierto y vergonzoso!”, escribió el defensor argentino, que se vio obligado a salir en el entretiempo por molestias físicas.

La crisis de lesiones y la falta de profundidad en el plantel complican el panorama para el equipo de Londres, que ocupa la decimocuarta posición en la Premier League, apenas nueve puntos por encima de la zona de descenso. El club perdió a nueve futbolistas por lesión en lo que va de 2026, reduciendo drásticamente las alternativas del entrenador Thomas Frank. Además, la dirigencia vendió al delantero Brennan Johnson al Crystal Palace y solo incorporó dos refuerzos durante el mercado invernal: Conor Gallagher, procedente del Atlético de Madrid, y el joven brasileño Souza, de 19 años, llegado desde el Santos.

La planificación deportiva quedó bajo la lupa tras la incorporación de último momento de James Wilson, delantero escocés de 18 años cedido por el Hearts, quien en principio formará parte del equipo sub-21. La falta de variantes en el banco de suplentes se hizo evidente en el partido ante el Manchester City, donde el cuerpo técnico solo dispuso de futbolistas juveniles para completar la convocatoria.

Aunque no encuentran el rumbo en el torneo local y fueron eliminados de la Copa de la Liga en la cuarta ronda ante Newcastle y se despidieron en la tercera ronda de la FA Cup en su duelo ante Aston Villa, los Spurs lograron meterse en los octavos de final de la Champions League al culminar en el cuarto lugar de la fase regular. El marcador central cordobés, que figura en la órbita del Real Madrid, acumula seis goles y cuatro asistencias en 27 presentaciones con el conjunto londinense en lo que va de la temporada.

No es la primera vez que Romero expone públicamente su malestar con la dirigencia. En enero, el defensor publicó un mensaje en el que cuestionó la presencia de los directivos, acusándolos de aparecer únicamente “cuando las cosas van bien”, declaración que luego fue rectificada.

“Mis disculpas a todos los fans de ustedes que nos siguen a todas partes, que siempre están y seguirán estando. Somos responsables, de eso no hay duda. Yo soy el primero. Pero seguiremos enfrentándolo y tratando de cambiar la situación, para nosotros y para el club. En momentos como este, deberían ser otras personas que salgan a hablar, pero no lo hacen, como ha estado sucediendo desde hace varios años. Solo aparecen cuando las cosas van bien, para decir algunas mentiras. Nos quedaremos aquí, trabajando, permaneciendo juntos y dando todo para cambiar las cosas. Especialmente en momentos como este, mantenerse callado, trabajar más duro y avanzar todos juntos, es parte del fútbol. Todos juntos, será más fácil”, manifestó el Cuti.

Estas críticas generaron tensión interna y obligaron al técnico Thomas Frank a pedirle al futbolista que canalice sus reclamos de manera interna, aunque también defendió el esfuerzo de la institución en el mercado de pases. “El mercado no es Football Manager. Ojalá fuera tan fácil, pero no lo es. Intentamos fichar a Antoine Semenyo, pero finalmente fue al Manchester City”, señaló el entrenador danés.

La postura de Romero resalta el descontento de parte del plantel y refleja las dificultades de un club que, tras haber renovado al central argentino en el último verano por cuatro temporadas y entregarle la capitanía, enfrenta una de sus temporadas más complejas en la última década.

El futuro inmediato del Tottenham Hotspur dependerá de la evolución de los lesionados y de la capacidad de la dirigencia para responder a las demandas del plantel y del cuerpo técnico, en medio de una competencia que no da respiro y con el fantasma del descenso aún latente. Vale destacar que el mercado de pases en la Premier League cerró el pasado 2 de febrero