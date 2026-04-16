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Un jugador de la selección argentina está en la mira de tres clubes históricos de la Premier League

Un integrante de la Albiceleste se encuentra en la mira de Liverpool, Chelsea y Manchester United

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Marcos Senesi es seguido de cerca por Liverpool, Manchester United y Chelsea (REUTERS/Rodrigo Valle)
Marcos Senesi es seguido de cerca por Liverpool, Manchester United y Chelsea (REUTERS/Rodrigo Valle)

El defensor argentino Marcos Senesi se posiciona en el centro de un intenso mercado de pases en Europa. Según reveló TEAMtalk, Liverpool, Manchester United y Chelsea han intensificado en las últimas semanas su interés por el zaguero de la selección argentina, cuyo contrato con el Bournemouth expira al final de la temporada. Su desempeño destacado en la Premier League y su condición de agente libre impulsaron la competencia entre estos clubes, todos dispuestos a ofrecerle suculentos contratos.

De acuerdo con información publicada por el sitio inglés, Senesi, de 28 años, afronta la posibilidad de abandonar el Bournemouth sin coste de transferencia, lo que incrementó la presión de los principales equipos de la Premier League para cerrar su fichaje. Tanto Liverpool como Manchester United han impulsado negociaciones formales, mientras que Chelsea también mantuvo conversaciones con el entorno del defensor para reforzar su defensa en el próximo ciclo.

El medio británico subrayó que el futbolista argentino ya había sido ofrecido a diferentes instituciones a comienzos de este año, aunque la inminencia de la ventana de transferencias agudizó el interés de los principales clubes ingleses. La opción de continuar en la Premier League cobra fuerza, especialmente por la insistencia de los clubes mencionados en asegurar su contratación sin costo de adquisición.

No obstante, TEAMtalk advirtió que Senesi también suma pretendientes fuera de Inglaterra, ya que Barcelona mantiene contactos con su entorno. No obstante, fuentes citadas por el medio sostienen que el club catalán aún no avanzó en una propuesta concreta, pues prioriza la contratación de Alessandro Bastoni, defensor de Inter de Milán. Las dificultades económicas que enfrenta el club español mantienen abierta la posibilidad de un desembarco del argentino en alguno de los gigantes ingleses.

El informe indicó que Senesi se encuentra a la espera de novedades desde Barcelona, aunque su círculo cercano lo alienta a priorizar la continuidad en Inglaterra, donde logró consolidarse como uno de los defensores más regulares del torneo. Tanto Liverpool como Manchester United y Chelsea están preparados para presentar una oferta formal, conscientes de la incertidumbre que reina en el conjunto español y de la ventaja que otorga la inmediatez de las negociaciones en la Premier League.

Marcos Senesi es una de las principales figuras del Bournemouth (Reuters/Andrew Couldridge)
Marcos Senesi es una de las principales figuras del Bournemouth (Reuters/Andrew Couldridge)

La publicación británica resaltó que, en el caso de Liverpool, la dirigencia mantiene la puerta abierta para sumar otro central, más allá de la inminente llegada de Jeremy Jacquet y de la indefinición sobre el futuro de Ibrahima Konaté. Por su parte, Manchester United busca renovar su línea defensiva, mientras que Chelsea evalúa alternativas para fortalecer su plantel de cara a la próxima temporada.

En este contexto, los clubes ingleses consideran que el defensor argentino representa una alternativa de jerarquía comprobada, con experiencia internacional y adaptación probada al fútbol británico. En lo que va de la temporada, el marcador central, que puja por un lugar en la lista de Lionel Scaloni para disputar la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026, disputó 33 partidos, en los que aportó 4 asistencias.

El portal de noticias deportivas subrayó que el interés por Senesi se disparó en la recta final de la temporada, y que la decisión final del jugador dependerá de la evolución de las negociaciones tanto en Inglaterra como en España. En el entorno del futbolista insisten en que la prioridad pasa por asegurar estabilidad deportiva y continuidad en una liga competitiva, mientras aguardan definiciones respecto a la postura definitiva del Barcelona.

Por su parte, tanto el sitio Fichajes como el diario británico The i Paper, sostienen que Marcos Senesi ya habría tomado una decisión respecto a su futuro. Todo indica que el defensor argentino dejará Bournemouth al término de la temporada y, tras negociar con varios clubes, su destino más probable sería el Liverpool. Si bien también recibió propuestas del Chelsea y el Manchester United, así como el interés de Juventus y Roma, el club de Anfield aparece como el favorito para concretar su fichaje. Esta elección habría llevado al Manchester United a enfocar su búsqueda en otros defensores, como el brasileño Murillo del Nottingham Forest, mientras que el Chelsea continúa evaluando alternativas para reforzar su zaga.

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