Rechazó a Italia, volvió a ser citado a la selección argentina y quedará libre: los tres gigantes de Europa que se lo disputan

Senesi, con la casaca del Bournemouth (Reuters/John Clifton)

El defensor de la selección argentina Marcos Senesi, actualmente en el Bournemouth de Inglaterra, se convirtió en protagonista del mercado de pases. Es que, según informó en X César Merlo, periodista especializado en la ventana de transferencias, las negociaciones para renovar su contrato no prosperaron. En consecuencia, a partir del 1º de enero puede negociar como agente libre de cara a la próxima temporada y hay gigantes europeos interesados en sus servicios.

“Marcos Senesi no llegó a un acuerdo para renovar con el Bournemouth y será agente libre a mediados de 2026. Varios clubes europeos importantes, incluido el Barcelona, pujan para firmar al defensor argentino“, rubricó el cronista.

Su perfil técnico, situación contractual, proyección internacional y punto de madurez (tiene 28 años) lo ubicaron en el centro de la escena. En paralelo, la Juventus, tras oficializar a Marco Ottolini como su nuevo director deportivo, ha incluido al central argentino entre sus alternativas preferentes para reforzar la zaga, tal como puntualizó el periodista Fabrizio Romano en sus reportes de mercado.

Y el Atlético de Madrid de Diego Simeone, siempre con varios representantes albicelestes en el plantel, también lo tiene en carpeta.

Senesi se formó en San Lorenzo y, tras consolidarse en el fútbol argentino, fue transferido en 2019 al Feyenoord de los Países Bajos, donde permaneció tres años y ofreció un rendimiento destacado. Este desempeño atrajo el interés del Bournemouth, equipo que lo fichó y con el que actualmente compite en la Premier League, aportando experiencia y regularidad. En esta temporada, acumula 17 partidos (16 por la Premier) y 1445 minutos en cancha en los que aportó tres asistencias. Su equipo se ubica en el escalón 14 de la tabla de posiciones, con 22 puntos en 18 fechas.

En 2025 volvió a convertirse en habitué de la Selección (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

En 2022 recibió una propuesta de convocatoria de Roberto Mancini, entonces seleccionador de Italia, la cual rechazó para mantener su compromiso con la selección argentina, a pesar de que no siempre tuvo lugar en el ciclo comandado por Lionel Scaloni. De todos modos, no varió su posición. En 2025, se dio su regreso a las citaciones. Primero, fue visitado en Inglaterra por Walter Samuel, parte del cuerpo técnico que encabeza el Gringo. Allí, le comunicaron que estaba siendo evaluado. Y en las últimas dos convocatorias resurgió, detrás del anhelo de ser parte de la nómina para Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En la zaga hay dos fijas: Nicolás Otamendi y Cuti Romero. Y una alternativa que, si está bien físicamente, tampoco admite discusión: Lisandro Martínez, ya de regreso a la acción en el Manchester United tras una larga rehabilitación. Senesi apuesta a convertirse en variante.

El hecho de contar con nacionalidad italiana añade valor a su ficha en el mercado, ya que permite a clubes como Juventus incorporar un perfil internacional sin ocupar plaza de extranjero, mientras se beneficia de su recorrido con la selección argentina, ampliando así las posibilidades de destino en el fútbol europeo. En Barcelona, por su parte, también aparecen en el radar otros dos jugadores de la Albiceleste, ambos campeones del mundo en Qatar: Nicolás Otamendi (Benfica) y Juan Foyth (Villarreal).