El minucioso análisis que coloca a Alpine como una de las sorpresas de la Fórmula 1: el “punto débil” que complica a Colapinto

Franco Colapinto y Pierre Gasly en compañía del asesor de Alpine, Flavio Briatore

A diferencia de lo que había sido el 2025, el inicio de 2026 en Alpine renovó las esperanzas al interior de uno de los 11 equipos de la Fórmula 1. El último del campeonato anterior pasó a pelear los primeros lugares entre los constructores, está por encima de Red Bull en la tabla y lucha por ser el mejor detrás de Mercedes, Ferrari y McLaren. Sus dos pilotos, Pierre Gasly y Franco Colapinto, ya han sumado puntos en el calendario y la prensa internacional lo colocó entre las mayores sorpresas en este comienzo.

El periodista Jake Boxall-Legge escribió una columna en el reconocido portal Autosport, que fue republicada en el sitio especializado Motorsport, y está titulada de la siguiente manera: “Las grandes sorpresas y decepciones que deja la F1 2026 hasta ahora”.

Allí, Boxall-Legge ponderó la actuación de Alpine y Haas como las dos máximas sorpresas entre las escuderías. Sobre el team francés, definió como un “cambio significativo” pasar a ocupar la quinta colocación del campeonato de constructores con 16 puntos, luego de haber reunido 22 en todo 2025.

En este sentido, remarcó que “ha dado resultado” la decisión de abandonar las mejoras en el auto anterior para enfocar su mirada por completo en el diseño del nuevo monoplaza. La última actualización de 2025 se vio en la novena carrera del calendario en Barcelona y, a partir de ahí, la meta de Alpine se concentró en 2026.

Franco Colapinto logró un punto en el Gran Premio de China (Crédito: Reuters/Issei Kato)

La principal fortaleza del A526 con la incorporación de su nuevo motor Mercedes se mostró en los test de pretemporada, pero el Gran Premio de Australia dejó una imagen agridulce con Gasly en el 10° lugar y Colapinto en el 14°. A partir de China y Japón, la ecuación fue distinta porque el francés se metió al Top Ten: terminó 6° y 7°, respectivamente. Mientras tanto, el argentino de 22 años sumó su primera unidad con el equipo en Shanghai.

Sin embargo, Jake Boxall-Legge explicó que el “punto débil” del vehículo se concentra en el tren delantero, una cuestión que le afecta a Franco. “Quizá no es tan ‘preciso’ como a Colapinto le gustaría”, señaló sobre la mayor adaptación que necesitó el pilarense en comparación a su compañero, quien corre en la Fórmula 1 desde 2017.

Por otro lado, los elogios de Haas se enfocaron en el liderazgo de Ayao Komatsu como una “revelación” y la gran labor de Ollie Bearman, quien está en el séptimo lugar del campeonato de pilotos por detrás de Andrea Kimi Antonelli, George Russell (Mercedes), Charles Leclerc, Lewis Hamilton (Ferrari), Lando Norris y Oscar Piastri (McLaren).

Justamente, el trabajo de Kimi Antonelli fue destacado por el reportero como la principal sorpresa de la Fórmula 1 en los tres eventos iniciales de 2026. Tras una primera temporada de adaptación, el italiano de 19 años dejó atrás los errores de novato, aprovechó los fallos de Russell y se quedó con las victorias en China y Japón para liderar el campeonato con 72 puntos.

Alpine recolectó en tres Grandes Premios casi la misma cantidad de puntos que en todo 2025

Por otro lado, ubicó a Red Bull, Williams y Aston Martin como las grandes decepciones del año. El primer caso atraviesa un fuerte proceso de reestructuración producido por las salidas de sus figuras más importantes, como Christian Horner, el director deportivo Jonathan Wheatley, el director técnico Adrian Newey y el histórico ingeniero de carrera de Max Verstappen, Gianpiero Lambiase.

Las críticas de Verstappen por esta nueva reglamentación, que le brinda una mayor importancia a la energía eléctrica, ya son vox populi en el paddock y los rumores de una posible marcha a Mercedes continúan circulando en la F1. En la actualidad, su pilotaje se ve condicionado por un auto que sufre en las curvas y en la tracción. “El GPS muestra que, al compararlo con el Alpine de Gasly, el Red Bull tiene una velocidad mínima mucho menor a lo largo de la vuelta”, precisó Boxall-Legge.

Por otro lado, la situación de Williams está marcada por diversos problemas, aunque “la mayor sorpresa de la lista” es Aston Martin. El desembarco de Adrian Newey depositó muchas ilusiones en la dupla Fernando Alonso-Lance Stroll, pero una serie de obstáculos complicaron el curso: “El trabajo en el nuevo motor de Honda comenzó mucho más tarde en comparación con los otros fabricantes, y el nuevo coche va al menos tres meses por detrás de los diseños de todos los demás”.

La Fórmula 1 volverá al ruedo a partir del primer fin de semana de mayo con la realización del Gran Premio de Miami. Cabe remarcar, en abril se iban a desarrollar los GP de Bahréin y Arabia Saudita, pero se cancelaron por el conflicto en Medio Oriente.