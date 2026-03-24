Deportes

La revelación de un ex piloto de F1: “Verstappen buscará la manera de llegar a Mercedes porque tiene el mejor coche”

Jolyon Palmer advirtió que cree que las charlas entre el neerlandés y la actual escudería de punta se darán naturalmente: “Max no está aquí para terminar octavo”

Guardar
Verstappen, durante el GP de
Verstappen, durante el GP de China, hace diez días (REUTERS/Jakub Porzycki)

Las recientes declaraciones de Jolyon Palmer, ex piloto y analista de Fórmula 1, han intensificado la expectativa sobre un posible acercamiento entre Max Verstappen y Mercedes de cara a la temporada 2027. Palmer expresó que “la conversación va a suceder porque Red Bull, ya lo dijimos el año pasado, no va a ganar el título este año”.

La probabilidad de que Mercedes intente fichar a Max Verstappen en 2027, según Palmer, depende directamente del desempeño de ambos equipos en las próximas temporadas. Si Red Bull sigue enfrentando dificultades y Mercedes mantiene su dominio, el interés del conjunto alemán será inevitable, más allá de que el contrato de Verstappen con su actual equipo está firmado hasta 2028.

El inicio de la temporada 2026 ha sido protagonizado por el rendimiento superior de Mercedes, ganador de los grandes premios de Australia y China, además de la carrera sprint en China. Por el contrario, Verstappen, conductor de Red Bull Racing, afronta problemas de fiabilidad con su monoplaza y actualmente ocupa la octava posición en el campeonato de pilotos, sumando apenas ocho puntos en lo que va del año.

Las palabras de Jolyon Palmer sobre el futuro de Verstappen

Durante el pódcast F1 Nation, Palmer profundizó sobre el mercado de pilotos y el creciente interés de Mercedes en Verstappen, en declaraciones reproducidas por Motorsport.com. “Parece que tienen mucho trabajo por delante, y Max no está aquí para terminar octavo en clasificación. No está aquí para ni siquiera luchar por un podio. Buscará la manera de llegar a ese Mercedes porque tienen el mejor coche”, declaró el analista. Añadió: “Como mínimo, en Mercedes van a estar en la lucha por ser campeones también en los próximos años”.

Palmer también destacó la situación de Toto Wolff, jefe de Mercedes: “Y si eres Toto, tienes una oportunidad de fichar a Max, y tienes la amenaza de que otros equipos se acerquen. Así que tu ventaja inicial al comienzo de este año solo va a disminuir”. El ex piloto insistió en que “no puedes ignorar el hecho de que tienes a Max Verstappen llamando”. Además, recordó la tensión vivida en Austria la temporada pasada, cuando “en la rueda de prensa George dijo: ‘Bueno, espera, ¿por qué todos decimos que él me reemplazaría? Yo supero a Kimi todo el tiempo. Así que, él debería estar preocupado’”. Vale recordar que la relación entre Russell y Verstappen es de tensión constante, con varios episodios de hostilidad.

Palmer, en su etapa como
Palmer, en su etapa como piloto (Mark Thompson/Getty Images/AFP)

El contrato de Verstappen y la especulación sobre Mercedes

En 2023, Verstappen confirmó su compromiso con Red Bull hasta 2026 y luego amplió su acuerdo hasta 2028. Sin embargo, la nueva realidad de la Fórmula 1, con Mercedes a la cabeza y Red Bull atravesando dificultades, ha cambiado el panorama respecto al año pasado. Palmer sostiene que, si las tendencias actuales se mantienen, no sería extraño que las conversaciones vuelvan a activarse en 2025 o 2026.

Los rumores que vinculaban a Verstappen con Mercedes -incluso en 2025 hubo sondeos y contactos- resurgen ante las actuales circunstancias, ampliando el escenario de posibles negociaciones para los próximos años.

A medida que evolucione la batalla por el campeonato, el mercado de pilotos podría experimentar importantes cambios. Con cada temporada, el margen de maniobra en la Fórmula 1 se reduce y cualquier avance o retroceso puede modificar el equilibrio de fuerzas en la máxima categoría del automovilismo.

Temas Relacionados

MercedesMax VerstappenFórmula 1Red bulldeportes-argentina

Últimas Noticias

Los posteos de Franco Colapinto antes del GP de Japón de Fórmula 1: “Manijaaaaa”

El argentino se prepara para la última fecha antes del receso de la F1, buscando reafirmar su crecimiento tras obtener su primer punto en China

Los posteos de Franco Colapinto

Impacto en el fútbol europeo: Mohamed Salah anunció que se irá del Liverpool tras casi una década

El futbolista egipcio de 33 años se marchará de la entidad al final de la temporada

Impacto en el fútbol europeo:

“Simplemente increíble”: el punto ganador con el poste como aliado que causó sensación en el Masters 1000 de Miami

Los estadounidenses Benjamin Kittay y Ryan Seggerman protagonizaron una acción fuera de lo común

“Simplemente increíble”: el punto ganador

Fue socio de Cristiano Ronaldo y en junio puede serlo de Messi: la estrella mundial que busca el Inter Miami

El campeón de la MLS busca reforzarse de cara a mitad de año y tiene en la mira a una figura del fútbol que quedará libre

Fue socio de Cristiano Ronaldo

El gesto de Enzo Fernández con los hinchas en la puerta del predio de la selección argentina: “Los quiero mucho”

El volante del Chelsea les regaló un momento único a los fanáticos que esperaban en Ezeiza para llevarse un recuerdo de los campeones del mundo

El gesto de Enzo Fernández
DEPORTES
Los posteos de Franco Colapinto

Los posteos de Franco Colapinto antes del GP de Japón de Fórmula 1: “Manijaaaaa”

Impacto en el fútbol europeo: Mohamed Salah anunció que se irá del Liverpool tras casi una década

“Simplemente increíble”: el punto ganador con el poste como aliado que causó sensación en el Masters 1000 de Miami

Fue socio de Cristiano Ronaldo y en junio puede serlo de Messi: la estrella mundial que busca el Inter Miami

El gesto de Enzo Fernández con los hinchas en la puerta del predio de la selección argentina: “Los quiero mucho”

TELESHOW
Marta y John Fort se

Marta y John Fort se mostraron juntos luego de la pelea familiar: “Hablen”

Lali, Nancy Dupláa, Pablo Echarri y Gloria Carrá: los famosos presentes en la marcha del Día de la Memoria

La insólita actitud de Andrea del Boca a pocas horas de su regreso a Gran Hermano

La historia detrás del homenaje de Jaén a Darín: “Pocos actores no españoles son tan conocidos como él”

La nueva pasión de la China Suárez: se refugia en la espiritualidad con sorprendentes amuletos

INFOBAE AMÉRICA

Relaciones entre El Salvador y

Relaciones entre El Salvador y Kosovo avanzan hacia una agenda de cooperación con foco en tecnología e innovación

Canal de Panamá iniciaría en un año traslado de primeras 50 familias por construcción de nuevo embalse

Rusia lanzó casi 1.000 drones en 24 horas y mató a ocho personas en toda Ucrania

Movilidad inteligente y diseño internacional desde US$ 13,490: nueva marca automotriz debuta en Perú con una red de ocho concesionarios

Donald Trump dijo que Irán aceptó no desarrollar armas nucleares en el marco de las negociaciones para poner fin al conflicto