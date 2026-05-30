Giro de Italia, Etapa 20 - EN VIVO: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en el último día de montaña

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 20 del Giro de Italia.
¡Primer puerto de montaña en marcha!
Kilómetro 134: Los ciclistas ya están en camino a Piancavallo. El uruguayo Guillermo Thomás Silva del XDS Astana Team se encuentra en la fuga del día. Con un total de 14,5 kilómetros e inclinación al 7,8% serán los retos que tendrán los corredores en au ascenso.
Einer Rubio habló sobre el balance que dejó el Giro de Italia 2026 para él
El corredor del Movistar Team habló en entrevista con el periodista Iñaki Berrueta de Dsports sobre su concepto acerca de lo que le dejó su participación en la ronda italiana:
“Es un día bonito, los dos ascensos a este puerto serán muy duros. Todos daremos lo mejor porque ya es el final del Giro. Espero estar entre los 20 o 30 mejores, espero que mi cuerpo responda, sé que ayer fue una etapa difícil, pero para todos también. Finalmente, es un Giro extraordinario porque busqué tener la iniciativa en ataque y la victoria en la etapa, no se nos dio, veremos qué pasa, pero estoy satisfecho porque luché y estuve con los mejores y mi estado físico me acompañó”
Así va la clasificación de la montaña en el Giro de Italia 2026
- Giulio Ciccone (Italia - Lidl-Trek): 273 puntos
- Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): 216 puntos
- Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): 164 puntos
- Jardi van der Lee (Países Bajos - EF Education Easypost): 108 puntos
- Félix Gall (Austria - Decathlon CMA): 100 puntos
Así va la clasificación general del Giro de Italia
1. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): 75 horas, 13 minutos y 16 segundos
2. Félix Gall (Austria - Decathlon): a 4 minutos y 3 segundos
3. Jai Hindley (Australia - Red Bull Bora Hansgrohe): a 5 minutos y 4 segundos
4. Thymen Arensman (Países Bajos - Netcompany Ineos): a 5 minutos y 33 segundos
5. Derek Gee (Canadá - Lidl Trek): a 6 minutos y 31 segundos
6. Afonso Eulálio (Portugal - Bahrain Victorious): a 7 minutos y 26 segundos
7. Michael Storer (Australia - Tudor Pro Cycling): a 7 minutos y 50 segundos
8. Davide Piganzoli (Italia - Visma Lease a Bike): a 8 minutos y 29 segundos
9. Damiano Caruso (Italia - Bahrain Victorious): a 9 minutos y 1 segundo
10. Egan Bernal (Colombia - Netcompany Ineos): a 11 minutos y 19 segundos
26. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): a 1 hora, 1 minuto y 16 segundos
Así es el perfil de la etapa 20 del Giro de Italia
La Etapa 20 del Giro de Italia 2026 ofrecerá este sábado la última jornada de competencia real antes del cierre de la carrera, con 200 km entre Gemona del Friuli y Piancavallo en un trazado que concentrará la pelea por la clasificación general en los 70 kilómetros finales y, sobre todo, en la subida decisiva a meta.
El diseño plantea dos ascensos al mismo puerto y deja la resolución para el ejercicio final. La primera subida a Piancavallo termina a 53 kilómetros de la llegada; después aparece un descenso de 14 kilómetros, un llano de 25 con una meta volante bonificada y otros nueve kilómetros antes de la base del ascenso definitivo.
La primera parte de la etapa transcurre en parte llana que incluye un puerto categorizado sin incidencia prevista en el desarrollo de la jornada. El interés deportivo queda reservado para el tramo final, donde la organización concentra toda la dificultad.
Piancavallo, en su primera mención en el recorrido decisivo, presenta 14,5 kilómetros al 8% de pendiente media. Se trata de una subida más irregular que otras largas trepadas vistas en esta edición, con un comportamiento de más a menos en su exigencia.
El ascenso comienza con seis kilómetros cercanos al 10%, una zona que puede endurecer la carrera e incluso abrir la puerta a un ataque lejano. Después de un tramo al 14%, la pendiente pierde dureza de forma paulatina, aunque por momentos vuelve a valores altos antes de entrar en rampas más llevaderas donde pesa menos la fuerza pura del escalador y más la resistencia.
A 4.500 metros de la cima aparece un breve descanso. El cierre de la subida se produce en un segmento largo que apenas alcanza el 6% de promedio y desemboca en una llegada casi plana, resuelta con una semicurva a 100 metros de la meta.
El “Cóndor” de Zipaquirá buscará conseguir estar en el top-10 de la carrera
La carrera comenzó a partir de las 5:00 a. m. (hora de Colombia), y se puede ver a través de las señales de Dsports, Caracol Sports y Deportes RCN.
En la etapa 18 del Giro de Italia, el norteamericano Sepp Kuss del Visma Lease a Bike ganó en la llegada a Alleghe, mientras que el mejor colombiano fue Einer Rubio del Movistar Team al quedar en la novena casilla. Egan Bernal llegó en la casilla 13.
Finalmente, Jonas Vingegaard conserva la camiseta rosada del líder de la carrera.