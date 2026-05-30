Giro de Italia, Etapa 20 - EN VIVO: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en el último día de montaña

Kilómetro 134: Los ciclistas ya están en camino a Piancavallo. El uruguayo Guillermo Thomás Silva del XDS Astana Team se encuentra en la fuga del día. Con un total de 14,5 kilómetros e inclinación al 7,8% serán los retos que tendrán los corredores en au ascenso.

“Es un día bonito, los dos ascensos a este puerto serán muy duros. Todos daremos lo mejor porque ya es el final del Giro. Espero estar entre los 20 o 30 mejores, espero que mi cuerpo responda, sé que ayer fue una etapa difícil, pero para todos también. Finalmente, es un Giro extraordinario porque busqué tener la iniciativa en ataque y la victoria en la etapa, no se nos dio, veremos qué pasa, pero estoy satisfecho porque luché y estuve con los mejores y mi estado físico me acompañó”

El corredor del Movistar Team habló en entrevista con el periodista Iñaki Berrueta de Dsports sobre su concepto acerca de lo que le dejó su participación en la ronda italiana:

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11:29 hs

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La Etapa 20 del Giro de Italia 2026 ofrecerá este sábado la última jornada de competencia real antes del cierre de la carrera, con 200 km entre Gemona del Friuli y Piancavallo en un trazado que concentrará la pelea por la clasificación general en los 70 kilómetros finales y, sobre todo, en la subida decisiva a meta.

El diseño plantea dos ascensos al mismo puerto y deja la resolución para el ejercicio final. La primera subida a Piancavallo termina a 53 kilómetros de la llegada; después aparece un descenso de 14 kilómetros, un llano de 25 con una meta volante bonificada y otros nueve kilómetros antes de la base del ascenso definitivo.

La primera parte de la etapa transcurre en parte llana que incluye un puerto categorizado sin incidencia prevista en el desarrollo de la jornada. El interés deportivo queda reservado para el tramo final, donde la organización concentra toda la dificultad.

Piancavallo, en su primera mención en el recorrido decisivo, presenta 14,5 kilómetros al 8% de pendiente media. Se trata de una subida más irregular que otras largas trepadas vistas en esta edición, con un comportamiento de más a menos en su exigencia.

El ascenso comienza con seis kilómetros cercanos al 10%, una zona que puede endurecer la carrera e incluso abrir la puerta a un ataque lejano. Después de un tramo al 14%, la pendiente pierde dureza de forma paulatina, aunque por momentos vuelve a valores altos antes de entrar en rampas más llevaderas donde pesa menos la fuerza pura del escalador y más la resistencia.