Deportes

“El auto es inmanejable”: el enojo de Max Verstappen tras su decepcionante clasificación con Red Bull en el GP de Japón de la F1

El neerlandés manifestó su frustración por las dificultades técnicas del RB22 durante la clasificación en Suzuka y alertó sobre la posibilidad de una temporada complicada para la escudería

Guardar

El neerlandés Max Verstappen protagonizó una jornada inesperada durante la clasificación del Gran Premio de Japón y dejó una definición contundente tras bajarse de su monoplaza: “El auto es inmanejable”. El piloto de Red Bull Racing expresó su frustración por el rendimiento de su vehículo y advirtió que las dificultades técnicas podrían comprometer el resto de la temporada. Largará en el puesto 11 en Suzuka.

La sesión en el circuito de Suzuka marcó un nuevo golpe para el neerlandés, quien no pudo superar la Q2 por segunda vez en tres Grandes Premios. Verstappen registró un tiempo de 1m30s262 y quedó en la undécima posición, desplazado por el joven Arvid Lindblad, piloto de Racing Bulls que proviene de la cantera de Red Bull y su compañero de equipo Isak Hadjar (8°). La escena al descender del RB22 reflejó el malestar del multicampeón de la F1, quien se mostró contrariado tanto por el resultado como por el comportamiento impredecible del auto.

En diálogo con ESPN, Verstappen describió la complejidad de la jornada: “Fue, no sé… fue muy difícil. Simplemente no tiene agarre en la clasificación. Hicimos algunos pequeños cambios al entrar en la clasificación, pero fue muy difícil simplemente sin equilibrio en la entrada, sin rotación en la mitad de la esquina. Así que, sí, no fue como quería que sea”. La falta de adherencia y el desequilibrio en distintas fases de la curva se convirtieron en los principales obstáculos para el neerlandés.

Consultado por la cadena estadounidense sobre la posibilidad de mejoras en el monoplaza antes del próximo Gran Premio en Miami, el piloto fue claro: “Espero. Quiero decir, si nos quedamos así va a ser un año muy largo con los problemas que tenemos, así que tenemos bastante trabajo que hacer”. El mensaje revela la magnitud del desafío técnico que enfrenta Red Bull para recuperar la competitividad.

Max Verstappen largará en el puesto 11 en el GP de Japón

En conversación con Sky Sports, el piloto profundizó sobre las sensaciones al volante: “El auto da saltos en cada curva, es realmente difícil e impredecible. Creíamos que lo habíamos solucionado, pero ahora es inmanejable. Además, estoy usando una suspensión neumática diferente. Sigue dando saltos en las curvas. Tenemos problemas que no puedo explicar en detalle aquí, simplemente ha llegado un punto en que es imposible conducirlo”.

Durante la charla de Viaplay, Verstappen sorprendió al referirse a su estado anímico: “Lo peor es que no estoy enfadado, ya lo superé hace mucho tiempo y eso no es bueno”. El comentario refuerza la idea de un piloto que ha perdido la paciencia ante la persistencia de inconvenientes técnicos y alimenta las especulaciones sobre su permanencia en la máxima categoría, ya que en otras oportunidades expresó que no proyecta una carrera extensa en la F1.

El sábado en Suzuka consolidó un patrón preocupante para el neerlandés. En el Gran Premio de Australia, Verstappen tampoco había alcanzado la última ronda clasificatoria. Lo ocurrido en Japón se atribuyó a un déficit neto de rendimiento del RB22.

Durante la transmisión radial con su ingeniero de carrera, Gianpiero Lambiase, el neerlandés expresó: “Creo que hay algo mal en el coche, amigo, de repente es completamente imposible de conducir en esta clasificación. De repente, la parte trasera salta a gran velocidad”.

La situación de Verstappen en el campeonato también refleja el momento crítico del equipo. El ex campeón marcha octavo en la tabla, con ocho puntos acumulados sobre un total de 58 disputados. Se trata de una posición atípica para un piloto que, en las últimas cuatro ediciones en Suzuka, siempre había conseguido la pole position o la victoria.

El presente de Red Bull Racing y su piloto estrella quedó expuesto en Japón. El rendimiento del RB22 y la falta de soluciones inmediatas agudizan el clima de tensión en la escudería, que afronta la presión de revertir la situación antes del próximo compromiso en Miami (domingo 3 de mayo), tras las cancelaciones de los Grandes Premio de Baréin y Arabia Saudita. .

Temas Relacionados

Max VerstappenRed BullFórmula 1F1GP de JapónGran Premio de Japón

Últimas Noticias

El análisis del director de Alpine sobre la actuación de Colapinto y su comparación con Gasly en la qualy del GP de Japón: “No logró el mismo salto”

Steve Nielsen valoró el progreso mostrado por el piloto francés y aseguró que el equipo trabajará para ayudar al argentino a reducir la diferencia de tiempos

El análisis del director de Alpine sobre la actuación de Colapinto y su comparación con Gasly en la qualy del GP de Japón: “No logró el mismo salto”

El enojo de Colapinto después de quedar 15° en la clasificación del Gran Premio de Japón: “No estuvimos bien”

El argentino de Alpine quedó eliminado en la Q2, lejos de su compañero Pierre Gasly y debutará en Suzuka con la Fórmula 1 con el objetivo de remontar varias posiciones para aspirar a sumar puntos

El enojo de Colapinto después de quedar 15° en la clasificación del Gran Premio de Japón: “No estuvimos bien”

Franco Colapinto no encontró el rendimiento de su Alpine y se clasificó 15° para el Gran Premio de Japón de Fórmula 1

El corredor argentino de Alpine quedó a 7 décimas de su compañero Pierre Gasly, que avanzó a Q3 y tuvo una gran jornada: largará 7°

Franco Colapinto no encontró el rendimiento de su Alpine y se clasificó 15° para el Gran Premio de Japón de Fórmula 1

El aplausómetro en La Bombonera con la selección argentina: de la locura por Messi a los 5 más ovacionados antes del Mundial

El equipo de Lionel Scaloni superó 2-1 a Mauritania y la gente se hizo escuchar de cara a la defensa del título en la Copa del Mundo

El aplausómetro en La Bombonera con la selección argentina: de la locura por Messi a los 5 más ovacionados antes del Mundial

La insólita disputa entre los jugadores de Mauritania por la camiseta de la selección argentina en los vestuarios

Los africanos aguardaron varios minutos en la puerta de su vestidor y se repartieron varias casacas albicelestes

La insólita disputa entre los jugadores de Mauritania por la camiseta de la selección argentina en los vestuarios
DEPORTES
El análisis del director de Alpine sobre la actuación de Colapinto y su comparación con Gasly en la qualy del GP de Japón: “No logró el mismo salto”

El análisis del director de Alpine sobre la actuación de Colapinto y su comparación con Gasly en la qualy del GP de Japón: “No logró el mismo salto”

El enojo de Colapinto después de quedar 15° en la clasificación del Gran Premio de Japón: “No estuvimos bien”

Franco Colapinto no encontró el rendimiento de su Alpine y se clasificó 15° para el Gran Premio de Japón de Fórmula 1

El aplausómetro en La Bombonera con la selección argentina: de la locura por Messi a los 5 más ovacionados antes del Mundial

La insólita disputa entre los jugadores de Mauritania por la camiseta de la selección argentina en los vestuarios

TELESHOW
Tan Biónica estrenó su álbum El Regreso en una noche épica ante 50.000 fans y con Andrés Calamaro como invitado

Tan Biónica estrenó su álbum El Regreso en una noche épica ante 50.000 fans y con Andrés Calamaro como invitado

Lizy Tagliani brilla en Annie, la obra que refleja su historia de adopción: “Me conmueve criar a mi hijo con la verdad”

Silvina Chediek: “Cantar es un derecho, no importa cómo lo hagas”

Roberto Edgar: “No quería vivir, pero pensé en mis hermanitos”

Andrea del Boca se accidentó en Gran Hermano a días de su reingreso al reality: la preocupación de sus compañeros

INFOBAE AMÉRICA

El papa León XIV visitó Mónaco y denunció que la ostentación de la fuerza y la prevaricación amenazan la paz

El papa León XIV visitó Mónaco y denunció que la ostentación de la fuerza y la prevaricación amenazan la paz

A un mes del inicio de la guerra en Medio Oriente, Israel detectó el primer ataque con misiles desde Yemen

De la escasez a la incertidumbre: claves para entender el nuevo capítulo del conflicto por el combustible en Bolivia

Uruguay presentó su plan de seguridad para la próxima década: nuevo rol de las Fuerzas Armadas y mayores penas al porte de armas

El OIEA instó a la “moderación militar” para evitar cualquier riesgo de accidentes nucleares en plena escalada en Medio Oriente