Franco Colapinto con Infobae: el presente de Alpine, cómo convive con los rumores de cambios y sus ganas de conocer a Messi

Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de Silverstone (Crédito Alpine Fórmula 1 Team)

(Desde Silverstone) -- La Catedral del automovilismo, aquella que albergó hace 75 años la primera carrera de Fórmula 1, se prepara para ser sede este fin de semana de un nuevo Gran Premio de la máxima categoría. Desde temprano, en una jornada soleada y algo ventosa, decenas de fanáticos se acercan al emblemático circuito de Silverstone, en Northamptonshire, luciendo los colores de sus escuderías favoritas o portando carteles y banderas con los nombres y los rostros de los pilotos.

Si bien no se trata de una jornada de competencia, los fans participan de distintos eventos que van calentado la previa de lo que será la primera práctica libre del viernes. Eso en cuanto a los espectadores. Por el lado de los pilotos el jueves es el día de contacto con la prensa. De esta manera, en el paddock, colmado habitualmente de integrantes de los equipos, también se mezclan periodistas de todo el mundo y de todos los formatos.

Hasta allí se acercó Infobae, más precisamente al Hospitality de Alpine, donde Franco Colapinto y su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, cumplen una apretada agenda de entrevistas horas antes del momento de la verdad, cuando deban subirse a sus monoplazas para competir por esos puntos que les vienen siendo esquivos. Esta situación, sumada a los inconvenientes que presentan los coches, desataron una serie de rumores.

Debe recordarse que los autos muestran un desempeño más acorde al resto de los equipos en las prácticas libres y la clasificación, pero los domingos, en los GP, el rendimiento merma considerablemente. Gasly ya dijo que no habrá mejoras en los autos -en esta nota Colapinto lo ratifica-, tomando en cuenta que la última actualización introducida por Alpine fue en Barcelona, en el piso del A525 del francés, mejora que después fue incluida en el coche de Colapinto, para correr en Montreal.

Colapinto recibió a Infobae en Silverstone (Crédito Alpine Fórmula 1 Team)

De esta manera, la carrera del domingo será un verdadero desafío para el equipo Alpine, una oportunidad de empezar a cambiar la historia. De hecho, Silverstone es un circuito que le sienta bien al piloto bonaerense. El año pasado giró allí por primera vez con Williams, en lo que fue su estreno oficial en la F1. Ese día mostró sus cualidades y empezó a estar en boca de todos. También obtuvo buenos resultados en la Fórmula 3 -ganó en 2023- y en la Fórmula 2 -fue cuarto y quinto en 2024-.

En una semana especial y esperando tener buenas noticias el domingo, Colapinto se prestó al diálogo con Infobae.

- Después del Gran Premio de Austria dijiste que se iban a juntar con el equipo para evaluar los inconvenientes que venían teniendo con el auto, ¿llegaron a alguna conclusión?

-Sí, estuvimos evaluando el tema, llegamos a algunas conclusiones, así que ojalá no vuelva a pasar este fin de semana.

-¿Pudieron detectar por qué el auto mejora de viernes a sábado, pero no de sábado a domingo?

-Creo que hay muchos temas por resolver. En eso es lo que estuvimos enfocados, en encontrar esa diferencia de tiempo entre viernes, sábado y domingo. Creo que nos desenfocan a veces los pequeños detalles y me parece que es un poco la clave, así que hay que seguir trabajando en cuanto a eso y dar un paso en todo sentido para este viernes.

-La última mejora técnica fue la del piso, en Barcelona y Montreal. ¿Fue realmente la última, o habrá otras mejoras en los autos para las próximas carreras?

-No habrá más mejoras...

-¿Está confirmado eso?

-Sí, no hablamos de más mejoras con el equipo...

-En los últimos días surgieron rumores, se barajaron nombres de posibles reemplazos, se habló mucho de posibles cambios. ¿Esas cosas te llegan, como lo manejas emocionalmente? ¿Te preocupa?

-Sí, obvio que me llega, a todos le llegan esas cosas y creo que es un poco así la Fórmula 1. Y cuando hay un tema de que no andamos como equipo, porque creo que estamos muy complicados. Siempre hay rumores. Habla la prensa, la gente habla, hay rumores. Esto mismo le estuvo pasando muchos años a Checo Pérez, así que seguro a mi también me puede pasar. Y nada, creo que el enfoque es seguir trabajando nosotros, seguir como equipo, motivados, siempre en la misma línea de trabajo y dar un paso adelante.

-¿Estuviste hablando de esas cosas estos días con Briatore para llevarte tranquilidad?

-No de estas cosas, pero sí, estuve hablando.

-Te llevo a temas más personales, ¿tenés cábalas, algún ritual que cumplas antes de correr?

-Sí, un par de cábalas tengo, que siempre me ayudan a estar un poco más tranquilo, más enfocado (entre risas, dice que prefiere no revelarlas para no “quemarlas”)

-En la Argentina la gente te quiere mucho, te sigue. Hay artistas, famosos, actores que buscan conocerte. Te lo pregunto al revés, ¿vos querés conocer a alguien famoso, un deportista?

- Me gustaría conocer a Messi.

-¿Hablaste con él alguna vez?

-No, pero obviamente cuando se dé en algún momento que estemos cerca, me encantaría conocerlo.

-Además del automovilismo, ¿seguís o practicás algún otro deporte?

-Me gusta mucho el pádel. No soy muy bueno, no tengo mucho talento para eso, pero tengo muchos amigos que juegan al pádel, que son profesionales, y están siempre cercanos a nosotros.

El tiempo se termina, sonriente, Franco se despide y se prepara para continuar con otras entrevistas. Luego de las notas individuales, se vienen las conferencias para medios extranjeros. Finalizadas las formalidades, llegará el momento de mentalizarse para la competencia, buscando que este fin de semana las crónicas sean positivas, con buenas noticias para Colapinto y Alpine.