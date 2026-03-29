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Así quedó la tabla de posiciones de la F1 tras el GP de Japón: del histórico récord de Kimi Antonelli a la sorprendente ubicación de Alpine

El italiano de Mercedes se quedó con la victoria en Suzuka y superó a su compañero Russell. La escudería francesa sumó importantes puntos gracias a la actuación de Pierre Gasly

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Andrea Kimi Antonelli se convirtió en el líder del campeonato más joven de toda la historia (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)
Andrea Kimi Antonelli se convirtió en el líder del campeonato más joven de toda la historia (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Andrea Kimi Antonelli dio el golpe en el Gran Premio de Japón con una histórica victoria que lo ubicó como el piloto más joven de la historia en ser líder del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1. El italiano de Mercedes completó una gran actuación para imponerse en Suzuka y superó en la tabla a su compañero George Russell, que finalizó cuarto. Alpine sumó importantes puntos gracias al séptimo lugar que consiguió Pierre Gasly. Las chances de sumar para Franco Colapinto (16°) se esfumaron por el Safety Car.

El joven italiano de 19 años, que también ganó en China, se impuso en Japón después de recibir ayuda del auto de seguridad. Antonelli había perdido la cima en la largada, pero el Safety Car que provocó el impactante accidente de Oliver Bearman (Haas) sucedió cuando recuperó el liderato por el ingreso a los boxes de sus rivales. Desde entonces, mostró un ritmo demoledor para asegurarse la victoria. Es la primera vez en la historia de la categoría que lidera un piloto con menos de 20 años (19 años y 216 días).

El podio lo completaron Oscar Piastri de McLaren, que terminó su primera carrera luego de abandonar las primeras dos, y Charles Leclerc de Ferrari. El monegasco se destacó con una enorme defensa en el final de la competición sobre George Russell, que no pudo aprovechar el rendimiento del Mercedes al cruzar la bandera a cuadros en el cuarto puesto. Lando Norris adelantó a Lewis Hamilton en las últimas vueltas para finalizar quinto.

El top 10 de la carrera en Suzuka (@F1)
El top 10 de la carrera en Suzuka (@F1)

Pierre Gasly completó una enorme actuación para terminar séptimo, posición en la que largó. El francés se defendió prácticamente durante toda la carrera de Max Verstappen. El neerlandés de Red Bull lo presionó constantemente, pero el piloto de Alpine supo aguantar la presión. Liam Lawson (Racing Bulls) y Esteban Ocon (Haas) completaron las plazas que otorgan puntos.

Franco Colapinto tuvo la chance de pelear por sumar unidades, pero el auto de seguridad rompió por completo con su estrategia. Antes de ingresar a boxes para cambiar sus neumáticos, el argentino estaba peleando en pista con Lawson. Sin embargo, la salida del Safety Car lo dejó estancado en la 16° ubicación, por detrás del Williams de Carlos Sainz.

*El resumen del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1

Con la histórica victoria de Antonelli, el italiano se subió a la cima del Campeonato de Pilotos con 72 unidades y le sacó una diferencia de nueve puntos a su compañero Russell (63). En el tercer y cuarto puesto se ubican Leclerc (49) y Hamilton (41), respectivamente. Gasly escaló a la octava posición de la tabla con 16 unidades, mientras que Colapinto quedó 16° con uno.

En el plano del Campeonato de Constructores, Mercedes amplió su dominio en la nueva era técnica de la categoría y lidera con 135 unidades. Ferrari con 90 y McLaren con 46 completan el top. Alpine dio un salto en la tabla: escaló al quinto puesto con 16 puntos y está a dos de Haas, que suma 18. Red Bull asentuó su mal arranque y marcha sexto con la misma cosecha que la escudería francesa.

TABLA DE PILOTOS DE LA FÓRMULA 1 TRAS EL GP DE CHINA

  1. Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 72
  2. George Russell - Mercedes: 63
  3. Charles Leclerc - Ferrari: 49
  4. Lewis Hamilton - Ferrari: 41
  5. Lando Norris - McLaren: 25
  6. Oscar Piastri - McLaren: 21
  7. Oliver Bearman - Haas: 17
  8. Pierre Gasly - Alpine: 15
  9. Max Verstappen - Red Bull: 12
  10. Liam Lawson - Racing Bulls: 10
  11. Arvid Lindblad - Racing Bulls: 4
  12. Isack Hadjar - Red Bull: 4
  13. Gabriel Bortoleto - Audi: 2
  14. Carlos Sainz - Williams: 2
  15. Esteban Ocon - Haas: 1
  16. Franco Colapinto - Alpine: 1
  17. Nico Hulkenberg - Audi: 0
  18. Alex Albon - Williams: 0
  19. Valtteri Bottas - Cadillac: 0
  20. Sergio Checo Pérez - Cadillac: 0
  21. Fernando Alonso - Aston Martin: 0
  22. Lance Stroll - Aston Martin: 0

TABLA DE CONSTRUCTORES DE LA FÓRMULA 1 TRAS EL GP DE CHINA

  1. Mercedes: 135
  2. Ferrari: 90
  3. McLaren: 46
  4. Haas: 18
  5. Alpine: 16
  6. Red Bull: 16
  7. Racing Bulls: 14
  8. Audi: 2
  9. Williams: 2
  10. Cadillac: 0
  11. Aston Martin: 0

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