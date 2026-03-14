La Fórmula 1 anunció la cancelación de los GP de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente

El anuncio de la Fórmula 1 sobre la cancelación de los GP de Bahrein y Arabia Saudita (@F1)

La temporada 2026 de Fórmula 1 presentará un cambio tras la confirmación de que solo contará con 22 carreras. Esta reducción se debe a la cancelación de las fechas previstas en Bahréin y Arabia Saudita, lo que deja un vacío en el calendario durante el mes de abril.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) comunicó que la determinación de suspender ambas rondas responde al conflicto bélico actual. “El Gran Premio de Bahréin y Arabia Saudita no tendrá lugar en abril debido a la situación actual en Medio Oriente, junto a las rondas de F2, F3 y F1 Academy”, anunció el ente regulador.

La suspensión también afecta a las demás competencias que debían disputarse en las mismas sedes y fechas. La F1 subrayó que “pese a haber considerado otras opciones, no habrá reemplazos para las pruebas canceladas en abril”.

De esta manera, el Gran Premio de Japón, a celebrarse el 29 de marzo, marcará el inicio de un receso que se ampliará hasta el fin de semana del 3 de mayo, cuando se correrá el GP de Miami.

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