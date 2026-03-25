Deportes

El cálido mensaje de Chiqui Tapia a Rodrigo De Paul al publicar una foto juntos en Ezeiza

El presidente de la AFA se mostró junto al mediocampista del Inter Miami en medio de la preparación de la selección argentina para los amistosos

Guardar
Claudio Tapia, de cabello gris y camiseta blanca, abraza a Rodrigo De Paul, de barba y chaqueta celeste y blanca, ambos sonriendo sentados
La foto de Tapia y De Paul y el mensaje del directivo

Con el plantel completo en el complejo de Ezeiza, la selección argentina se prepara para los amistosos ante Mauritania (viernes 27 de marzo) y Zambia (martes 31 de marzo) en La Bombonera. Se trata de la última ventana internacional antes de la convocatoria al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, donde la Albiceleste buscará refrendar el título en Qatar.

En medio de las turbulencias judiciales por las causas que tienen en jaque a la AFA, el presidente Claudio Tapia (a quien este miércoles le rechazaron un pedido de salida del país por 60 días con carácter “general”, es decir sin tener que pedir autorización en cada ocasión) volvió a mostrarse cerca de los futbolistas, en especial, de Rodrigo de Paul.

El ex titular de Barracas Central compartió una imagen en su cuenta de Instagram en la que se lo ve abrazado al futbolista del Inter Miami. Ambos, además, están sonrientes. “Motorcito”, escribió Chiqui, junto a un corazón y el emoji de un robot.

Algo similar había hecho Tapia al recibir a Lionel Messi en el predio que lleva su nombre. “¡Bienvenido, capitán! Llegó el mejor del mundo (y con los mejores mates). TODOS JUNTOS", escribió el presidente de la Asociación en sus redes sociales, junto con distintas fotos que lo mostraron dialogando con el futbolista de 38 años que viene de alcanzar los 900 goles en su carrera y el fin de semana anotó un tanto de tiro libre en el triunfo 3-2 del Inter Miami sobre New York City por la MLS.

El futbolista, orgulloso de ser parte de la Selección

También se los vio tomando mate junto a Tato Pagano, fotógrafo de la Selección, y Pepe Costa, asistente personal del delantero ex PSG y Barcelona. “La ilusión intacta. Otra vez juntos”, escribió el capitán en sus redes sociales tras compartir tres fotos de su llegada al predio.

El mediocampista surgido de Racing, por su parte, mostró su emoción por volver a pisar la casa del seleccionado. También en Instagram, compartió un video de su llegada al complejo deportivo, con su particular look, y la leyenda “en casa”, junto a dos emojis de corazón, uno blanco y otro celeste.

Para los dos duelos ante los conjuntos africanos, organizados en Argentina tras la cancelación de la Finalissima, Lionel Scaloni llamó a 30 jugadores después de los últimos movimientos que realizó tras la primera difusión de la lista oficial. El DT decidió sumar también a Franco Mastantuono (Real Madrid), Lucas Martínez Quarta (River Plate), Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo) y Agustín Giay (Palmeiras), pero debió prescindir de los defensores Gonzalo Montiel y Leonardo Balerdi por distintas lesiones.

Dos hombres se abrazan al aire libre, uno con chaqueta negra y blanca, el otro con chaqueta negra. Un mural colorido adorna la pared de fondo bajo la luz del sol
El abrazo de Tapia y Messi

Tras esta ventana internacional, llegarán los tiempos de definiciones. La FIFA estableció una ventana de preparación del 1 al 9 de junio, teniendo en cuenta que la Copa del Mundo se inaugurará formalmente el 11 de junio y la Albiceleste hará su debut el 16.

El 11 de mayo, el cuerpo técnico deberá presentar una prelista de 35 a 55 futbolistas. Y el 30 del mismo mes, la nómina decisiva. Ese mismo día, los jugadores comenzarán a llegar a Kansas, ciudad elegida como base por el combinado campeón del mundo y bicampeón de América, que tiene intacta la sed de gloria.

Temas Relacionados

Claudio TapiaRodrigo De Paulselección argentinadeportes-argentinaMundial 2026

Últimas Noticias

La increíble anécdota de Franco Colapinto sobre su primera multa de tránsito: “Tenía a seis policías”

El piloto argentino de Alpine reveló lo ocurrido en Francia, que le valió una costosa pena económica

La increíble anécdota de Franco Colapinto sobre su primera multa de tránsito: “Tenía a seis policías”

La AFA dio a conocer los premios de la Copa Argentina 2026: cuánto dinero se llevará el campeón

El certamen que enfrenta a los equipos de las distintas categorías del fútbol argentino entregará un cheque de 200 millones de pesos al campeón

La AFA dio a conocer los premios de la Copa Argentina 2026: cuánto dinero se llevará el campeón

La verdad detrás de los rumores del posible regreso de Marcelo Bielsa a Newell’s tras el Mundial 2026

El nombre del Loco empezó a sonar fuerte en la Lepra. Qué hay de cierto sobre esta versión

La verdad detrás de los rumores del posible regreso de Marcelo Bielsa a Newell’s tras el Mundial 2026

La AFA eligió el hotel y el lugar de entrenamiento de la Selección para el Mundial 2026: las fotos y la fecha límite de la lista

Argentina hará base en Kansas City, donde debutará el 16 de junio frente a Argelia por el Grupo J de la Copa del Mundo

La AFA eligió el hotel y el lugar de entrenamiento de la Selección para el Mundial 2026: las fotos y la fecha límite de la lista

Un tenista argentino recibió un gesto de un espectador y luego discutió con la jueza de silla: “Sacalo”

Luego del tenso cruce con un fanático, Alex Barrena superó al brasileño Igor Marcondes por 6-4, 1-6 y 7-6(1)

Un tenista argentino recibió un gesto de un espectador y luego discutió con la jueza de silla: “Sacalo”
DEPORTES
La increíble anécdota de Franco Colapinto sobre su primera multa de tránsito: “Tenía a seis policías”

La increíble anécdota de Franco Colapinto sobre su primera multa de tránsito: “Tenía a seis policías”

La AFA dio a conocer los premios de la Copa Argentina 2026: cuánto dinero se llevará el campeón

La verdad detrás de los rumores del posible regreso de Marcelo Bielsa a Newell’s tras el Mundial 2026

La AFA eligió el hotel y el lugar de entrenamiento de la Selección para el Mundial 2026: las fotos y la fecha límite de la lista

Un tenista argentino recibió un gesto de un espectador y luego discutió con la jueza de silla: “Sacalo”

TELESHOW
Aseguran que Nicki Nicole tuvo un affaire con un ex de la China Suárez

Aseguran que Nicki Nicole tuvo un affaire con un ex de la China Suárez

“Mi vida tiene sentido”: la emoción de Eva Bargiela por los cinco meses de Faustino

Santiago del Moro confirmó que alguien decidió abandonar Gran Hermano: quién podría ser

La escapada de Isabel Macedo a Río de Janeiro: colección de bikinis, lectura y relax

Evangelina Anderson se defendió de los dichos de Yanina Latorre: “No haría algo que no me gusta que me hagan”

INFOBAE AMÉRICA

La sorprendente razón por la que algunos niños son más inteligentes, según un estudio

La sorprendente razón por la que algunos niños son más inteligentes, según un estudio

Alcaldía de San Salvador Centro implementará un plan especial de limpieza para Semana Santa ante auge turístico

Ministro de Economía advierte que frenar de golpe el crecimiento de la deuda sería traumático para Panamá

Trump y Xi Jinping se verán en Beijing en mayo, con aranceles, Taiwán e Irán en la agenda

Amnistía Internacional alerta sobre el impacto de las leyes represivas contra organizaciones sociales en Nicaragua