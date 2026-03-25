El cálido mensaje de Chiqui Tapia a Rodrigo De Paul al publicar una foto juntos en Ezeiza

La foto de Tapia y De Paul y el mensaje del directivo

Con el plantel completo en el complejo de Ezeiza, la selección argentina se prepara para los amistosos ante Mauritania (viernes 27 de marzo) y Zambia (martes 31 de marzo) en La Bombonera. Se trata de la última ventana internacional antes de la convocatoria al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, donde la Albiceleste buscará refrendar el título en Qatar.

En medio de las turbulencias judiciales por las causas que tienen en jaque a la AFA, el presidente Claudio Tapia (a quien este miércoles le rechazaron un pedido de salida del país por 60 días con carácter “general”, es decir sin tener que pedir autorización en cada ocasión) volvió a mostrarse cerca de los futbolistas, en especial, de Rodrigo de Paul.

El ex titular de Barracas Central compartió una imagen en su cuenta de Instagram en la que se lo ve abrazado al futbolista del Inter Miami. Ambos, además, están sonrientes. “Motorcito”, escribió Chiqui, junto a un corazón y el emoji de un robot.

Algo similar había hecho Tapia al recibir a Lionel Messi en el predio que lleva su nombre. “¡Bienvenido, capitán! Llegó el mejor del mundo (y con los mejores mates). TODOS JUNTOS", escribió el presidente de la Asociación en sus redes sociales, junto con distintas fotos que lo mostraron dialogando con el futbolista de 38 años que viene de alcanzar los 900 goles en su carrera y el fin de semana anotó un tanto de tiro libre en el triunfo 3-2 del Inter Miami sobre New York City por la MLS.

El futbolista, orgulloso de ser parte de la Selección

También se los vio tomando mate junto a Tato Pagano, fotógrafo de la Selección, y Pepe Costa, asistente personal del delantero ex PSG y Barcelona. “La ilusión intacta. Otra vez juntos”, escribió el capitán en sus redes sociales tras compartir tres fotos de su llegada al predio.

El mediocampista surgido de Racing, por su parte, mostró su emoción por volver a pisar la casa del seleccionado. También en Instagram, compartió un video de su llegada al complejo deportivo, con su particular look, y la leyenda “en casa”, junto a dos emojis de corazón, uno blanco y otro celeste.

Para los dos duelos ante los conjuntos africanos, organizados en Argentina tras la cancelación de la Finalissima, Lionel Scaloni llamó a 30 jugadores después de los últimos movimientos que realizó tras la primera difusión de la lista oficial. El DT decidió sumar también a Franco Mastantuono (Real Madrid), Lucas Martínez Quarta (River Plate), Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo) y Agustín Giay (Palmeiras), pero debió prescindir de los defensores Gonzalo Montiel y Leonardo Balerdi por distintas lesiones.

El abrazo de Tapia y Messi

Tras esta ventana internacional, llegarán los tiempos de definiciones. La FIFA estableció una ventana de preparación del 1 al 9 de junio, teniendo en cuenta que la Copa del Mundo se inaugurará formalmente el 11 de junio y la Albiceleste hará su debut el 16.

El 11 de mayo, el cuerpo técnico deberá presentar una prelista de 35 a 55 futbolistas. Y el 30 del mismo mes, la nómina decisiva. Ese mismo día, los jugadores comenzarán a llegar a Kansas, ciudad elegida como base por el combinado campeón del mundo y bicampeón de América, que tiene intacta la sed de gloria.