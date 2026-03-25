Con Lionel Messi, la Selección arrancó su preparación para los amistosos ante Mauritania y Zambia: las fotos de la práctica

La Selección tuvo su primer entrenamiento en Ezeiza de cara a los amistosos ante Mauritania y Zambia (@Argentina)

La selección argentina realizó su primer entrenamiento con el grupo completo bajo las órdenes de Lionel Scaloni en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, en la previa de los amistosos ante Mauritania y Zambia, marcados como las últimas pruebas antes de definir la lista para el Mundial 2026.

El cuerpo técnico dispuso una práctica a puertas cerradas, donde participaron los treinta futbolistas convocados, entre ellos Lionel Messi, ya integrado al grupo tras su llegada.

El plantel completo se entrenó en el predio Lionel Andrés Messi

El plantel albiceleste ajustó su agenda tras la cancelación de la Finalissima y programó estos dos partidos en la Bombonera, el viernes 27 y el martes 31 de marzo, respectivamente. Scaloni ya cuenta con todos los jugadores previstos, salvo los lesionados Leonardo Balerdi y Gonzalo Montiel, quienes quedaron fuera de la convocatoria y fueron reemplazados por Lucas Martínez Quarta y Agustín Giay. Este último, defensor de 22 años y actual futbolista del Palmeiras, fue citado de urgencia y se sumó a los trabajos tras un buen presente en el Brasileirao.

La práctica de este martes significó el primer ensayo táctico de la semana para Scaloni, quien comienza a delinear la formación inicial que enfrentará a Mauritania. Estos entrenamientos resultan decisivos no solo para el cuerpo técnico, sino también para los jugadores que aún no tienen asegurado su lugar entre los 26 convocados al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Argentina disputará dos amistosos en La Bombonera: ante Mauritania y Zambia, el 27 y 31 de marzo

Entre los futbolistas que pelean por un lugar aparecen Juan Musso y Walter Benítez en el arco, Marcos Senesi y Facundo Medina en la zaga central, los mediocampistas Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni, además de los delanteros Joaquín Panichelli y José López.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió imágenes de la sesión, donde se observaron trabajos con pelota y ejercicios tácticos. El cronograma prevé entrenamientos vespertinos tanto el miércoles como el jueves, cuando Scaloni ofrecerá una conferencia de prensa. El viernes, a las 20:15, la Albiceleste disputará el primer amistoso frente a Mauritania en el estadio de Boca Juniors.

Este miércoles y jueves habrá práctica vespertina, mientras que el viernes 20:15 será el partido ante Mauritania en La Bombonera

Respecto a la lista definitiva para el Mundial, el cuerpo técnico aprovechará el rodaje de estos encuentros para evaluar la evolución física de algunos futbolistas que no integraron la convocatoria actual por lesión, como Lautaro Martínez, Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso, considerados fijos para el torneo si llegan en condiciones óptimas.

La doble fecha de amistosos se programó luego de que la FIFA impidiera enfrentar a Guatemala y tras la suspensión del partido contra España. El último duelo en La Bombonera, ante Zambia, será la despedida del equipo nacional antes de enfocarse en la defensa del título mundial logrado en Qatar 2022.

CRONOGRAMA

Miércoles 25 de marzo

Entrenamiento vespertino (horario a confirmar)

Jueves 26 de marzo

Conferencia Lionel Scaloni (horario a confirmar)

Entrenamiento vespertino (horario a confirmar)

Viernes 27 de marzo

20.15– ARG vs MAU (estadio Alberto J Armando)