Deportes

Con Lionel Messi, la Selección arrancó su preparación para los amistosos ante Mauritania y Zambia: las fotos de la práctica

Scaloni dirigió la primera práctica antes del amistoso en La Bombonera de este viernes

Guardar
La Selección tuvo su primer
La Selección tuvo su primer entrenamiento en Ezeiza de cara a los amistosos ante Mauritania y Zambia (@Argentina)

La selección argentina realizó su primer entrenamiento con el grupo completo bajo las órdenes de Lionel Scaloni en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, en la previa de los amistosos ante Mauritania y Zambia, marcados como las últimas pruebas antes de definir la lista para el Mundial 2026.

El cuerpo técnico dispuso una práctica a puertas cerradas, donde participaron los treinta futbolistas convocados, entre ellos Lionel Messi, ya integrado al grupo tras su llegada.

El plantel completo se entrenó
El plantel completo se entrenó en el predio Lionel Andrés Messi

El plantel albiceleste ajustó su agenda tras la cancelación de la Finalissima y programó estos dos partidos en la Bombonera, el viernes 27 y el martes 31 de marzo, respectivamente. Scaloni ya cuenta con todos los jugadores previstos, salvo los lesionados Leonardo Balerdi y Gonzalo Montiel, quienes quedaron fuera de la convocatoria y fueron reemplazados por Lucas Martínez Quarta y Agustín Giay. Este último, defensor de 22 años y actual futbolista del Palmeiras, fue citado de urgencia y se sumó a los trabajos tras un buen presente en el Brasileirao.

La práctica de este martes significó el primer ensayo táctico de la semana para Scaloni, quien comienza a delinear la formación inicial que enfrentará a Mauritania. Estos entrenamientos resultan decisivos no solo para el cuerpo técnico, sino también para los jugadores que aún no tienen asegurado su lugar entre los 26 convocados al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Argentina disputará dos amistosos en
Argentina disputará dos amistosos en La Bombonera: ante Mauritania y Zambia, el 27 y 31 de marzo

Entre los futbolistas que pelean por un lugar aparecen Juan Musso y Walter Benítez en el arco, Marcos Senesi y Facundo Medina en la zaga central, los mediocampistas Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni, además de los delanteros Joaquín Panichelli y José López.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió imágenes de la sesión, donde se observaron trabajos con pelota y ejercicios tácticos. El cronograma prevé entrenamientos vespertinos tanto el miércoles como el jueves, cuando Scaloni ofrecerá una conferencia de prensa. El viernes, a las 20:15, la Albiceleste disputará el primer amistoso frente a Mauritania en el estadio de Boca Juniors.

Este miércoles y jueves habrá
Este miércoles y jueves habrá práctica vespertina, mientras que el viernes 20:15 será el partido ante Mauritania en La Bombonera

Respecto a la lista definitiva para el Mundial, el cuerpo técnico aprovechará el rodaje de estos encuentros para evaluar la evolución física de algunos futbolistas que no integraron la convocatoria actual por lesión, como Lautaro Martínez, Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso, considerados fijos para el torneo si llegan en condiciones óptimas.

La doble fecha de amistosos se programó luego de que la FIFA impidiera enfrentar a Guatemala y tras la suspensión del partido contra España. El último duelo en La Bombonera, ante Zambia, será la despedida del equipo nacional antes de enfocarse en la defensa del título mundial logrado en Qatar 2022.

CRONOGRAMA

Miércoles 25 de marzo

Entrenamiento vespertino (horario a confirmar)

Jueves 26 de marzo

Conferencia Lionel Scaloni (horario a confirmar)

Entrenamiento vespertino (horario a confirmar)

Viernes 27 de marzo

20.15– ARG vs MAU (estadio Alberto J Armando)

Temas Relacionados

Selección ArgentinaLionel ScaloniLionel MessiLa BomboneraSelección de MauritaniaSelección de Zambia

Últimas Noticias

Atento River Plate: se modificó la fecha del debut en la Copa Sudamericana ante Blooming de Bolivia

La programación original del primer partido del equipo argentino en el torneo continental se adelanta, mientras la institución busca emparejar los tiempos de descanso antes de enfrentar a su clásico rival

Atento River Plate: se modificó

La tenista bicampeona del Argentina Open abrió una cuenta de OnlyFans: “Una mirada real tras bambalinas”

La húngara Panna Udvardy se sumó a la tendencia de varias de sus colegas

La tenista bicampeona del Argentina

La encendida defensa de un ex compañero de Cavani ante las críticas que recibe en Boca Juniors: “Me recontra duele”

Lucas Torreira lamentó la mala actualidad del punta en el Xeneize, quien solo jugó un puñado de minutos sin goles marcados en 2026

La encendida defensa de un

Tomás Etcheverry cayó ante Tommy Paul en el Masters 1000 de Miami Open

El estadounidense se impuso por 6-1 y 6-3 en los octavos de final. Solo queda un argentino en el certamen de Florida

Tomás Etcheverry cayó ante Tommy

Una famosa tenista reveló que ganó gracias a un consejo en las redes sociales: “Lo vi y pensé: ‘Tiene razón’”

Coco Gauff sorprendió con su confesión tras vencer a Sorana Cirstea y pasar a los cuartos del Masters 1000 de Miami

Una famosa tenista reveló que
DEPORTES
Atento River Plate: se modificó

Atento River Plate: se modificó la fecha del debut en la Copa Sudamericana ante Blooming de Bolivia

La tenista bicampeona del Argentina Open abrió una cuenta de OnlyFans: “Una mirada real tras bambalinas”

La encendida defensa de un ex compañero de Cavani ante las críticas que recibe en Boca Juniors: “Me recontra duele”

Tomás Etcheverry cayó ante Tommy Paul en el Masters 1000 de Miami Open

Una famosa tenista reveló que ganó gracias a un consejo en las redes sociales: “Lo vi y pensé: ‘Tiene razón’”

TELESHOW
Ángel de Brito habló de

Ángel de Brito habló de la polémica con un jugador de la selección argentina con Emilia Mernes: “La mujer se enteró”

Rolando Barbano fue víctima de un robo durante el recital de AC/DC: “Es difícil protegerse de esto”

La palabra de Camila Galante sobre los rumores que vinculan a Leandro Paredes con Emilia Mernes: “No perdoné nada”

La profunda foto de Charly García en el Día de la Memoria y su compromiso con las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo

Nicolás Gil Lavedra detalló cómo reconstruyó los Vuelos de la Muerte en el documental “Traslados”: “Todo está probado en la Justicia”

INFOBAE AMÉRICA

El ejército iraní juró continuar

El ejército iraní juró continuar la guerra “hasta la victoria total” y rechazó las negociaciones anunciadas por Trump

El régimen iraní designó al general Mohammad Bagher Zolghadr como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional

El régimen de Irán confirmó el bloqueo al estrecho de Ormuz: sólo permite el paso a los buques “no hostiles”

El Parlamento chavista designó a Mervin Maldonado como jefe del programa para migrantes venezolanos en el exterior

Frederiksen gana las elecciones en Dinamarca pero no logra mayoría y depende del partido centrista para gobernar