Judiciales

“Chiqui” Tapia pidió un permiso “general” para viajar al exterior durante los próximos 60 días y la Justicia se lo rechazó

El juez en lo penal económico Diego Amarante, quien investiga al presidente de la AFA por retención indebida de aportes, no aceptó un pedido para que se lo autorice a viajar al exterior “con carácter general”

Guardar
Claudio Tapia el día de
Claudio Tapia el día de su indagatoria Fotografía: Adrián Escandar

El juez en lo penal económico Diego Amarante rechazó hoy un pedido de salida del país por 60 días con carácter “general”, es decir sin tener que pedir autorización en cada ocasión, que presentó el titular de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia en la causa por presunta retención indebida de aportes.

La defensa de Tapia argumentó que la actividad pública del dirigente “resulta incompatible con los tiempos que demanda la tramitación de autorizaciones individuales”.

Tapia ya fue indagado en la causa, se le dictó prohibición de salida del país y debe pedir permiso para cada viaje al exterior. Amarante tiene que resolver su situación procesal así como la de los otros cuatro imputados en la causa por retención indebida de aportes calculada en 19.000 millones de pesos denunciada por ARCA, entre ellos el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino.

Evitar “burocracia excesiva”

Tapia ya obtuvo con anterioridad permisos para viajar al exterior pero en una ocasión Amarante rechazó un requerimiento para ir a Venezuela, por inconsistencias en la información suministrada sobre el propósito de ese viaje y ahora este fue uno de los argumentos en base a los cuales negó el pedido genérico para irse al exterior sin restricciones durante dos meses.

La solicitud buscaba reemplazar el esquema de permisos individuales por una habilitación general que permitiera a Tapia viajar sin requerir autorización previa en cada caso. Según argumentó la defensa, la medida “no importa en modo alguno la supresión de la medida cautelar oportunamente dispuesta, sino únicamente una modalidad de instrumentación más razonable, eficaz y menos gravosa”.

En esa línea, sostuvo que “toda limitación a la libertad ambulatoria debe aplicarse con criterio restrictivo y proporcional” y remarcó que, ante la ausencia de antecedentes penales, “una eventual condena sería de ejecución condicional, lo que desvanece cualquier pronóstico de fuga”. También invocó el “sólido arraigo institucional, familiar y laboral” de Tapia y cuestionó la “carga burocrática excesiva” que implicaría gestionar autorizaciones caso por caso.

La defensa incluso ofreció medidas alternativas para mitigar riesgos, como comparecencias periódicas, informes de viaje y el compromiso de regresar al país en un plazo de 48 horas ante cualquier requerimiento judicial.

El fiscald el caso Claudio Navas Rial adoptó una postura favorable a la flexibilización. En su dictamen, consideró que el tribunal “puede hacer lugar a una autorización extendida por el plazo requerido”, aunque aclaró que debía articularse con “medidas de sujeción al proceso adecuadas y suficientes”.

Inconducta y falta de precisiones

Sin embargo, el juez Amarante desestimó el planteo. En su resolución, advirtió que el pedido “se proyecta bajo una modalidad genérica que difiere sustancialmente de los permisos excepcionales y acotados” otorgados previamente y sostuvo que una autorización de ese tipo “requiere una observancia rigurosa de las pautas de conducta, exigencia que no se verifica”.

El magistrado recordó que Tapia en una oportunidad anterior, tras recibir autorización para viajar a destinos específicos, “pretendió modificar su itinerario de forma unilateral”, una conducta que calificó como un “indicio de riesgo procesal”.

Se trata del viaje a Venezuela en el que regresó al país el gendarme Nahuel Gallo, en un vuelo privado de AFA y al que se negó permiso de viaje a Tapia.

El dirigente de AFA había primero intentado ir directo a ese país desde otro destino y luego pidió autorización que le fue negada e informó que el objetivo de ese viaje era participar de la inauguración de obras de un centro de alto rendimiento deportivo en Venezuela.

El juez Diego Amarante, a
El juez Diego Amarante, a cargo de la causa por presunta apropiación indebida de aportes.

Amarante cuestionó que en solicitudes anteriores no se hubieran informado todas las circunstancias relevantes de esos viajes, lo que —según señaló— impide confiar en una autorización sin control previo.

En ese contexto, concluyó que otorgar un permiso amplio “diluiría el control jurisdiccional efectivo y necesario para asegurar los fines del proceso”.

Otro de los ejes del rechazo fue la falta de precisión en la solicitud. El juez remarcó que “la indeterminación de los destinos y la falta de una agenda cerrada obstaculizan el objetivo de velar por la constante sujeción del encausado” y descartó que el análisis de cada viaje implique un desgaste innecesario para el tribunal: “no debe ser interpretado como un dispendio administrativo, sino como el mecanismo para garantizar la función cautelar”.

Además, consideró que la documentación presentada por la defensa no acreditaba la urgencia invocada. Señaló, por ejemplo, que uno de los eventos mencionados ya había sido suspendido -la Finalissima- y que otras invitaciones fueron informadas con demora, lo que debilitó el argumento de la imprevisibilidad de los compromisos.

El fallo también incluyó una referencia llamativa a la propia declaración indagatoria de Tapia, quien había señalado que pasó 141 días fuera del país en 2024 y 139 en 2025. Para el juez, ese dato demuestra que “su ausencia física en el territorio nacional no ha resultado un impedimento para el ejercicio de los cargos”.

En la causa ya fueron indagados todos los acusados y está pendiente de resolución sus situaciones procesales. Además la Cámara Nacional en lo Penal Económico tiene que decidir sobre un planteo de inexistencia de delito hecho por las defensas.

Temas Relacionados

AFAClaudio Tapiaúltimas noticias

Últimas Noticias

ARA San Juan: un excomandante declaró que el submarino tenía fallas pero estaba en condiciones de operar

Eduardo Cella Irigoyen explicó el estado de alistamiento del buque. Además, detalló las limitaciones de inmersión y se analizaron informes sobre mantenimiento. Los pedidos de reparación previos al hundimiento

ARA San Juan: un excomandante

“Sueños compartidos”: Massa afirmó que el municipio de Tigre debió hacerse cargo de obras que no terminó la fundación

El exintendente declaró como testigo en el juicio contra Julio De Vido y los hermanos Schoklender. Reconoció el valor social del proyecto, a la vez que admitió que existieron irregularidades en el programa de viviendas

“Sueños compartidos”: Massa afirmó que

Habló el padre de Agostina Páez tras el fallo en Brasil: “En todo momento tuve miedo de que quedara presa”

Mariano Páez señaló también que la resolución de la fiscalía implicará un costo de 40 mil dólares por damnificado. “Es una locura”, definió. La sentencia descartó los 15 años de pena de prisión y la mujer podrá volver al país. Evalúan apelar el fallo

Habló el padre de Agostina

Construcción con fallas: la obra de una casa en Zona Norte que terminó en la Justicia por paredes torcidas y baños sin agua

La Cámara de Apelaciones confirmó la condena contra un arquitecto y un maestro mayor de obras por incumplir las “reglas del buen arte”. El peritaje reveló que la propiedad presentaba desde escaleras peligrosas hasta una “falsa escuadra” generalizada que afectaba la geometría de toda la estructura

Construcción con fallas: la obra

El ex ministro Sergio Massa declarará hoy como testigo en juicio por Sueños Compartidos

La justicia espera esclarecer diversos hechos sobre el manejo de fondos estatales en el programa habitacional, mientras varias figuras políticas responderán bajo distintas modalidades para aportar detalles sobre la implementación y control de las obras

El ex ministro Sergio Massa
DEPORTES
La confesión de Serena Williams

La confesión de Serena Williams sobre su cambio físico y el método que utilizó: “Me siento muy bien y saludable”

La postura de River Plate ante los rumores de un posible arribo de Nicolás Otamendi tras el Mundial 2026

River Plate derrotó a Inter Miami y Boca Juniors cayó ante Palmeiras en el Mundial de Clubes Sub 12 de Madrid: los goles

La picante chicana que lanzó Noel Gallagher contra el Arsenal: “Están acostumbrados a fallar”

El calvario de la patinadora que sufrió un escalofriante corte en la cara durante los Juegos Olímpicos: “Tengo una placa de titanio”

TELESHOW
Ángela Torres tomó partido en

Ángela Torres tomó partido en medio de la polémica entre Tini Stoessel y Emilia Mernes: “Es un tema sensible”

La indignación de Wanda Nara con Mauro Icardi: “No está cumpliendo con las actividades de las niñas”

Itziar Ituño, de La casa de papel, en la marcha por el Día de la Memoria: “Aquí nadie olvidará lo que ocurrió”

Gonzalo Valenzuela, una pregunta incómoda y el verdadero origen del apodo Manguera: “¿Otra vez con eso?”

Las lágrimas de Emily Ceco de Love is Blind tras la condena a su ex Santiago Martínez “Por fin voy a tener paz”

INFOBAE AMÉRICA

Panel interactivo en la Panamericana

Panel interactivo en la Panamericana Sur convierte el viento en mensaje sobre dominar los cambios constantes de la vida

Ola de calor golpea a más de 60 ciudades en EEUU con temperaturas récord y alertas por calor extremo

La ONU denunció la expansión de las bandas en Haití: la violencia dejó 5.500 muertos en 10 meses

Una ex enfermera oncológica fue investida como la primera arzobispa de Canterbury

Banca digital: las claves para elegir cuenta online, según analista financiera