Lionel Scaloni dio a conocer la última lista de la selección argentina antes del Mundial 2026 con varias sorpresas

Lionel Scaloni dio a conocer la última lista antes del Mundial 2026 (Foto: Reuters/Pablo Morano

La selección argentina ya comenzó su camino formal rumbo al Mundial 2026 y Lionel Scaloni entregó la última lista antes de conformar el plantel definitivo para defender la corona en el certamen más importante a nivel selecciones.

El entrenador de la Albiceleste difundió la nómina de convocados para afrontar la semana de entrenamientos en el país que terminará el martes 31 de marzo con un amistoso en La Bombonera ante Guatemala.

Las dos principales sorpresas del DT son Tomás Palacios (defensor del Inter de Milán que que está a préstamo en Estudiantes de La Plata) y Gabriel Rojas (lateral izquierdo de Racing). Pero también figuran apellidos que ya estuvieron, pero ahora recibieron un espaldarazo de cara a la Copa del Mundo: Valentín Barco (Racing Estrasburgo de Francia), Máximo Perrone (Como de Italia), Gianluca Prestianni (Benfica de Portugal) y el Flaco José López (Palmeiras de Brasil).

Este llamado también dejó un análisis en el costado de las ausencias, porque no figuran ni el segundo goleador de la Ligue 1 Joaquín Panichelli (14 tantos detrás de Mason Greenwood, con 15) ni el mediocampista del Real Madrid Franco Mastantuono.

Hay que recordar que Argentina debía disputar el viernes 27 de marzo la Finalíssima contra España en Qatar y días más tarde afrontaría un duelo preparatorio contra el seleccionado qatarí. Sin embargo, el contexto geopolítico en Medio Oriente obligó a cancelar esa sede, aunque las federaciones no lograron ponerse de acuerdo para encontrar un nuevo estadio con el fin de protagonizar este título entre el campeón de América y España.

En ese contexto, la Albiceleste tendrá esta Fecha FIFA de marzo para pulir los últimos detalles pensando en lo que será la Copa del Mundo que organizarán en conjunto México, Estados Unidos y Canadá. Si bien hay pautada una ventana más de amistosos, ese proceso será del lunes 1 al martes 9 de junio. Es decir que para esos choques preparatorios, Scaloni ya tendrá que presentar a los jugadores que serán parte de la nómina final de 26 citados para la Copa del Mundo que deberá presentarse como máximo ese 1 de junio, según los primeros informes. Si bien todavía la FIFA no oficializó este calendario de presentaciones, la prelista con un máximo de 35 convocados tendría como fecha de tope el lunes 11 de mayo.

Noticia en desarrollo...

LA LISTA DE CONVOCADOS DE ARGENTINA

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Defensores: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios, Nicolás Tagliafico, Gabriel Rojas, Marcos Acuña.

Mediocampistas: Leandro Paredes, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Valentín Barco, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios.

Delanteros: Lionel Messi, Nicolás Paz, Gianluca Prestianni, Nicolás González, Giuliano Simeone, Thiago Almada, José López y Julián Álvarez.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó la nómina de jugadores seleccionados por Lionel Scaloni para el partido amistoso contra Guatemala