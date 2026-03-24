El mensaje de bienvenida del Chiqui Tapia a Lionel Messi antes de los últimos amistosos de cara al Mundial 2026: “Llegó el mejor del mundo”

Una de las fotos que compartió Claudio Chiqui Tapia en la llegada de Lionel Messi

La selección argentina se prepara para afrontar la última Fecha FIFA antes de dar a conocer la lista definitiva del plantel que defender la corona en el Mundial 2026 que organizarán en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.

En ese contexto, los jugadores citados por Lionel Scaloni para los amistosos ante Zambia y Mauritania comenzaron a desembarcar al país para trasladarse inmediatamente al predio de entrenamiento en Ezeiza. El capitán Lionel Messi llegó por la mañana del martes al centro de práctica que lleva su nombre y fue recibido por el presidente de la AFA, Claudio Fabián Tapia.

El posteo que le dedicó el presidente de la AFA al capitán de la selección argentina

“¡Bienvenido, capitán! Llegó el mejor del mundo (y con los mejores mates). TODOS JUNTOS", escribió el Chiqui en sus redes sociales, junto con distintas fotos que lo mostraron dialogando con el futbolista de 38 años que viene de alcanzar los 900 goles en su carrera y el fin de semana anotó un tanto de tiro libre en el triunfo 3-2 del Inter Miami sobre New York City por la MLS.

Algunas de las postales que compartió Tapia en sus redes

Lionel Scaloni llamó a 30 jugadores después de los últimos movimientos que realizó tras la primera difusión de la lista oficial. El DT decidió sumar también a Franco Mastantuono (Real Madrid), Lucas Martínez Quarta (River Plate), Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo) y Agustín Giay (Palmeiras), pero debió prescindir de los defensores Gonzalo Montiel y Leonardo Balerdi por distintas lesiones.

Tras la cancelación de la Finalíssima ante España y el posterior amistoso contra Qatar, Argentina no logró consensuar con los europeos una nueva sede para el duelo entre el campeón de América y el de Europa. En ese contexto, se debieron armar partidos de preparación de emergencia. En primera instancia, se coordinó con la Selección de Guatemala, pero ese choque terminó siendo cancelado por las normativas FIFA que impedían al elenco centroamericano viajar a Sudamérica luego de jugar en Italia contra Argelia.

Finalmente, se anunció que el campeón del mundo en 2022 jugará sus últimos encuentros antes de viajar a la preparación mundialista contra Mauritana el próximo viernes 27 de marzo y ante Zambia el siguiente martes 31. Ambos duelos comenzará a las 20.15 y se realizarán en La Bombonera.

“La ilusión intacta. Otra vez juntos”, escribió el capitán Messi en sus redes sociales tras compartir tres fotos de su llegada al predio. Luego de estas dos jornadas en la cancha de Boca Juniors, Argentina tendrá la chance de concertar otros amistoso pero ya con la lista mundialista definida. La FIFA estableció una ventana de preparación del 1 al 9 de junio, teniendo en cuenta que la Copa del Mundo se inaugurará formalmente el 11 de junio y la Albiceleste hará su debut el 16.

El posteo que realizó Lionel Messi tras su llegada al predio

LA LISTA DE CONVOCADOS DE ARGENTINA

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, Francia) y Juan Musso (Atlético Madrid, España).

Defensores: Agustín Giay (Palmeiras, Brasil), Nahuel Molina (Atlético Madrid, España), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Lucas Martínez Quarta (River Plate, Argentina), Marcos Senesi (Bournemouth, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata, Argentina), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia), Gabriel Rojas (Racing Club, Argentina) y Marcos Acuña (River Plate, Argentina).

Mediocampistas: Franco Mastantuono (Real Madrid, España), Leandro Paredes (Boca Juniors, Argentina), Máximo Perrone (Como, Italia), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Valentín Barco (Racing Estrasburgo, Francia), Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos) y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania).

Delanteros: Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo, Francia), Lionel Messi (Inter Miami, Estados Unidos), Nicolás Paz (Como, Italia), Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal), Nicolás González (Atlético Madrid, España), Giuliano Simeone (Atlético Madrid, España), Thiago Almada (Atlético Madrid, España), José López (Palmeiras, Brasil) y Julián Álvarez (Atlético Madrid, España).