El cambio de formato para la largada del Gran Premio de Australia que decidió la Fórmula 1

La Fórmula 1 modificó cuestiones del reglamento respecto al procedimiento de largada (REUTERS/Rula Rouhana)

La Fórmula 1 confirmó una serie de cambios en el procedimiento de largada de las carreras en el inicio de la nueva era técnica. El arranque de los monoplazas fue uno de los apartados que más debate generó alrededor del reglamento: le generaba problemas a coches que arrancaban con el motor sofocado, mientras otros sufrían una tracción excesiva, algo que derivaba en enormes diferencias de rendimiento entre equipos. Antes del debut en el Gran Premio de Australia, la organización reveló cómo serán los primeros metros de competición.

Las modificaciones en el reglamento se llevaron a cabo después de las simulaciones que se realizaron al final de cada sesión de los ensayos de pretemporada en Baréin. En el documento 8 de las “Notas de competición del Director de Carrera” de la FIA, la F1 hizo oficial el nuevo procedimiento de salida. Con el objetivo de minimizar el riesgo de accidentes o fallos en el arranque, se agregará una espera de cinco segundos antes de que aparezca la bandera verde en el fondo de la grilla. Esto se conocerá como “Pre-Start” (“Pre-Salida”).

“Para garantizar el desarrollo seguro y ordenado de la competición, una vez que todos los monoplazas de F1 que salen desde la parrilla hayan regresado a ella al final de la vuelta o vueltas de formación previas a la carrera, los paneles luminosos de la parrilla de salida se iluminarán en azul (intermitente) durante 5 segundos y el panel informativo del puente de salida mostrará el mensaje «Pre-Start» (Pre-salida), tras lo cual comenzará la secuencia de luces”, indica Rui Marques, Director de Carrera de la F1 en el documento mencionado. Esta modificación debería ser suficiente para que los últimos pilotos que se ubiquen en su cajón de salida tengan tiempo de alcanzar las revoluciones óptimas para largar.

Los pilotos tendrán cinco segundos extras para estar parados en la grilla para preparar el motor (REUTERS/Amr Alfiky)

El otro aspecto que también fue confirmado en las notas del director de carrera se centra en la incorporación de la aerodinámica activa en los monoplazas y la obligación de utilizar la especificación del modo para las curvas (ambos alerones cerrados). La aclaración se realizó porque, en un principio, no estaba detallado cómo debían estar las alas y dejaba una zona gris que podría generar problemas.

“Tras cualquier salida desde parado, el sistema de carrocería ajustable por el piloto (modo recto) se activará después de la curva 1″, menciona Rui Marques. La prohibición del modo de baja resistencia está pensado para que todos los pilotos cuenten con mayor estabilidad y tracción.

Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, hizo hincapié en los cambios que llevó a cabo la F1 en el procedimiento de largada. “Obviamente ahora con el panel azul es un poco más fácil. Aun así, acertar con el momento, generar la presión en el instante correcto, seguirá siendo crucial porque si no lo haces puedes tener una salida realmente mala”, comentó el italiano, en declaraciones difundidas por Motorsport.

*Una de las simulaciones de largadas en Baréin donde Ferrari se destacó por su diferencia

La modificación específica de los cinco segundos extra supone un duro revés para Ferrari, que se destacó como el mejor equipo al conseguir salidas impactantes en las que los monoplazas rojos sacaban una ventaja notable sobre el resto. Según medios especializados, la escuadra italiana fue la única que se mostró en contra de realizar cambios en el procedimiento de salida en una carrera.

El team con sede en Maranello habría tenido charlas con la FIA hace un año sobre dichas cuestiones con el objetivo de tener ventajas, pero la modificación en los procedimientos podría truncar su desarrollo. “El jefe del equipo, Fred Vasseur, había afirmado que esto se había señalado como un posible problema hace mucho tiempo, y se cree que Ferrari había desarrollado un turbo más pequeño para adaptarse a ello”, explicó el medio Motorsport.

A pesar de que se espera que Mercedes sea la escudería a vencer en Melbourne por el impresionante ritmo que demostró en la pretemporada, Antonelli puntualizó en la fuerta de Ferrari en las largadas. “Parecen estar en una posición muy fuerte en ese aspecto, así que será importante seguir trabajando porque en Bahréin tuvimos algunas dificultades en ese sentido. Obviamente trabajamos mucho y mejoramos, pero creo que todavía necesitamos un poco más de trabajo para llegar al nivel de Ferrari. Pero nunca se sabe”, argumentó.

“¿Las largadas? Bueno, les aconsejo que estén frente al televisor para Australia, porque podría ser una largada que todo el mundo recordará“, dijo Pierre Gasly, en diálogo con Motorsport durante la pretemporada. Por su parte, Oscar Piastri profundizó esa idea y dejó una frase que marcó al paddock cuandoo calificó como una “receta para el desastre”.

El Gran Premio de Australia dará inicio a las 01:00 (hora argentina) del 8 de marzo. Allí debutará el nuevo reglamento técnica de la F1 y los flamantes monoplazas será puestos a prueba por primera vez en una carrera oficial.