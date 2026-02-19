La asombrosa diferencia que saca Ferrari en las largadas y mantiene en vilo a la F1: el “truco” detrás de la ventaja

El monoplaza del equipo italiano mostró un rendimiento dominando en las salidas de la F1

Ferrari es uno de los grandes protagonistas en los últimos ensayos en Baréin antes del arranque oficial de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Después de revolucionar el paddock con un innovador alerón trasero móvil, los monoplazas que utilizan el motor italiano mostraron un impactante rendimiento a la hora de practicar las largadas para una carrera. En medio de un fuerte debate por el delicado procedimiento y los recaudos que tienen que tomar los pilotos a la hora de salir, el team con sede en Maranello se posiciona como uno de los más fuertes en un aspecto fundamental en la Máxima.

Después de que gran parte de los equipos y los pilotos expresaran su preocupación por el nuevo sistema de salida de los monoplazas en la nueva era técnica, la organización de la F1 impulsó que, en el final de cada sesión de los test de pretemporada, todos los pilotos participaran de un simulacro de largada en la recta principal. La magnitud del asunto aumentó a tal escala que la FIA tomó cartas en el asunto.

Los monoplazas que acapararon los flashes por su impactante rendimiento fueron Ferrari y Haas, que es motorizado por la marca italiana. La ventaja sobre el resto de la parrilla fue tan grande que Lewis Hamilton y Esteban Ocon, quienes estuvieron a bordo en el cierre del jueves, superaron fácilmente a todos para llegar en la punta en la primera curva. Vale resaltar que estos tests no son conclusivos, aunque ofrecen señales concretas sobre tendencias técnicas y operativas para la próxima temporada.

*La simulación de largada en el cierre de la tanda vespertina en Baréin

“Creo que todo el mundo se lo está tomando en serio, al parecer, porque estaban haciendo revoluciones antes de la salida. Y sí, Lewis y yo superamos a todos, prácticamente”, comentó Ocon después de la actividad, según comentó el portal especializado The Race. El francés de Haas afirmó tras la prueba que, si no fuera porque el equipo optó por un “modo conservador” limitando el uso de la parte eléctrica antes de la primera curva, probablemente él también habría liderado la partida.

Según informaron medios especializados, Ferrari fue el único equipo que se mostró en contra de realizar cambios en el procedimiento de salida en una carrera. “El lanzamiento perfecto ahora implica cumplir con una serie de demandas en competencia, lo que incluye mantener el turbo acelerado durante unos 10 segundos para minimizar el retraso del turbo para la escapada, y al mismo tiempo evitar sobrecargar la batería”, explicó el portal mencionado anteriormente.

En este contexto, McLaren se mostró contundente a la hora de tomar cartas en el asunto. “Debemos garantizar que el procedimiento de salida permita que todos los coches tengan la unidad de potencia lista para arrancar, porque la parrilla no es el lugar donde se quiere tener coches lentos al salir”, argumentó el jefe del equipo, Andrea Stella.

Ferrari se mostró como el equipo más fuerte en las largadas (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Según detallaron, la nueva normativa genera que los pilotos tarden “mucho más en configurar sus coches para la carrera”, ya que se eliminó el MGU-H que colaboraba para acelerar el turbo junto con el motor de combustión interna. “Sin este dispositivo disponible, el motor de combustión interna y el turbocompresor toman el control de la fase inicial del proceso de arranque, dando a los equipos menos control sobre la inercia del turbo y reduciendo su capacidad de mantener la velocidad del motor hasta que entra en acción el MGU-K”.

Tanto The Race como Motorsport destacaron que Ferrari “consultó a la FIA sobre este mismo asunto durante 2025 y le informaron que los procedimientos se mantendrían sin cambios. Como resultado, se cree que Ferrari diseñó su turbo de tal manera que reduciría el tiempo necesario para alcanzar el nivel de sobrealimentación adecuado”.

El turbo más pequeño del motor Ferrari requiere menos energía para alcanzar las revoluciones necesarias y generar la presión óptima de sobrealimentación, algo que facilita salidas vigorosas y predecibles. Mientras otros equipos se ven forzados a emplear marchas más bajas en curva y revolucionar los motores en parado para compensar esta limitación, el monoplaza italiano maneja la transición al nuevo sistema con mayor naturalidad.

Este enfoque no solo mejora los arranques, sino que también proporciona a los monoplazas Ferrari una mejor respuesta al acelerador y potencia a la salida de las curvas, factores que no han pasado inadvertidos para los pilotos rivales.

Ferrari obtuvo una impactante diferencia en las largadas y se mostró en contra de cambiar el procedimiento de salida (REUTERS/Hamad I Mohammed)

“La salida es un momento muy importante de la carrera y es algo que seguramente tuvimos en mente con esto, con esta nueva regulación, para estar preparados para eso”, comentó Charles Leclerc al final del día miércoles.

En esta misma línea, añadió: “Creo que sigue siendo complicado para todos. Tal vez estemos en mejor situación en ese aspecto y estoy feliz de que así sea. En Australia, será como en cada salida: hay muchos puestos que ganar o perder, independientemente de si tienes una buena o una mala salida. Y este año, en particular, va a ser muy complicado. En todo caso, creo que deberíamos estar en el mejor lado de toda la red”.

Tanto Pierre Gasly, como Esteban Ocon y Oscar Piastri advirtieron que las diferentes combinaciones a tener en cuenta en los flamantes monoplazas ponen un signo de interrogación para entender cómo serán los inicios de las carreras.

“¿Las largadas? Bueno, les aconsejo que estén frente al televisor para Australia, porque podría ser una largada que todo el mundo recordará”, dijo el piloto francés de Alpine con una sonrisa en su rostro, según reprodujo el medio especializado Motorsport.