El emotivo recibimiento para Gallardo en el Monumental en su último partido en River Plate: el gesto de disculpas a los hinchas

El ingreso de Marcelo Gallardo al césped del Monumental no fue uno más durante la jornada de este jueves. Es que este fue su último partido bajo el cargo de entrenador de River Plate después de presentar la renuncia. Más de 80 mil hinchas despidieron al Muñeco en su salida al estadio para dirigir al equipo por última vez en esta segunda etapa frente a Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura.

Su llegada a las entrañas del reducto de Núñez no pasó desapercibida para nadie y la institución tenía preparado un gesto para recordarle viejas épocas antes de ingresar al vestuario. Las gigantografías electrónicas que figuran en una parte del anillo interno, que generalmente tiene fotos de los futbolistas, mostraron diferentes imágenes de sus dos ciclos al mando del Millonario.

Además, los fanáticos repitieron un aplauso unánime a partir de la mención de su nombre durante la lectura de la formación titular y le obsequiaron el cántico “Muñeco, Muñeco...”. Más allá de que hubo varias banderas a lo largo de todo el Monumental para homenajearlo, una se destacó por estar desde que los hinchas comenzaron a ingresar al recinto. “Que la noticia no tape la historia. Gracias eternas Muñeco y cuerpo técnico”, fue el mensaje impreso en el telón.

La bandera de los hinchas en homenaje a Marcelo Gallardo en su despedida de River Plate

Uno de los momentos más emotivos se vivió cuando los planteles salieron al terreno de juego minutos antes del inicio del encuentro. El ya histórico canto “Muñeco, Muñeco...”, rugió en todo el estadio. Como de costumbre, Marcelo Gallardo salió del banco de suplentes para saludar a los hinchas con un brazo levantado y el otro tocándose el pecho. Emocionado, el DT también hizo el gesto de pedir disculpas a los aficionados con las manos.

No obstante, el clima fue hostil contra los futbolistas. A diferencia del canto que se suele escuchar en la salida de los equipos del “River, mi buen amigo”, se escuchó el tema que tiene la frase “Al jugador, que deje la vida por estos colores”. Minutos más tarde, después del cántico en homenaje a Gallardo, se escuchó el tradicional “Jugadores...”.

*El gesto de los hinchas con Marcelo Gallardo durante el aplausómetro

Marcelo Gallardo confirmó su alejamiento del club en la noche de este lunes con un sentido mensaje a través de las redes sociales del cuadro de Núñez: “Este es un mensaje para todos los hinchas de River, intentaré ser breve para que no me embarguen la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido. Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente por su amor incondicional en todos estos años, incluso en los momentos más delicados, como este, cuando las cosas no salieron como proyectamos que salgan”.

Los primeros indicios de su adiós ocurrieron el día previo en las entrañas del estadio José Amalfitani, luego de comunicar que no asistiría a la conferencia de prensa posterior a la derrota contra Vélez, ya que se tomaría unas horas para reflexionar. “No veo respuestas”, le confió a su entorno después de la última caída en Liniers. Luego de gastar más de 85 millones de dólares desde su vuelta, el Muñeco nunca pudo construir una formación semejante a la que lo catapultó al pedestal en el primer ciclo.

La ausencia de referentes de la talla de Enzo Pérez y Leonardo Ponzio le quitó voces de mando al plantel. “Puede ser generacional. Pero hoy no hay uno que entre pateando las puertas en el vestuario”, le contó una persona cercana a la delegación a Infobae. Sus constantes pruebas con futbolistas de diferente índole (desde campeones del mundo y jugadores experimentados a la presencia de juveniles) no alteraban el producto que ponía en la cancha y se dio cuenta de que era el momento de finalizar su segundo paso.

En el último partido del entrenador, al Muñeco lo esperaron con una cálida bienvenida

El entrenador más ganador en la historia de la Banda con 14 títulos no logró quedarse con ninguno de los ocho trofeos que puso en juego desde su arribo en agosto de 2024 hasta finales de 2025 y se retiró en mitad del Torneo Apertura 2026 y con su equipo en los 16avos de la Copa Argentina, luego de una sufrida victoria ante Ciudad de Bolívar. Acumuló 37 victorias, 27 empates y 21 derrotas en sus 85 encuentros al mando en la previa al partido de este jueves.

A pesar de que todavía no se marchó oficialmente de River Plate, el nombre del entrenador de 50 años ya figura en la carpeta del Vasco Da Gama de Brasil para reemplazar a Fernando Diniz, según informó O Globo. De igual manera, resta saber si buscará una pausa para reflexionar sobre lo que sucedió en los últimos dos años o apostará a una revancha inmediata.

En las horas posteriores se barajaron diferentes nombres como su sucesor. Ramón Díaz, Santiago Solari, Hernán Crespo y Pablo Aimar aparecieron en el radar riverplatense, pero el nombre que tomó más fuerza fue un ex jugador del club, que ya dirigió en el país y, actualmente, se desempeña como conductor del Deportivo Alavés de España: Eduardo Coudet.

El entrenador dejará su cargo después del partido con Banfield

El Chacho reúne el consenso de los hinchas y es el principal apuntado por la dirigencia comandada por Stefano Di Carlo para reemplazar al Muñeco. Incluso, las negociaciones están en una instancia avanzada y el acuerdo de palabra entre el entorno del entrenador y la institución estaría sellado, pero desde la directiva insisten en que los trámites formales se impulsarán recién el viernes, por respeto al ciclo del técnico saliente.

Más allá de esto, Coudet negó todo tipo de contacto con el Millonario en la conferencia de prensa previa al cruce de este viernes contra el Levante desde las 17:00 (hora argentina) por la fecha 26 de la Liga de España: “Nadie se ha comunicado conmigo ni con mi representante. Es un orgullo que me pongan en la lista de candidatos”. Se trata de un cruce vital porque su rival ocupa puestos de descenso a la Segunda División y los Babazorros están a tres puntos de la zona roja.

El mensaje de Marcelo Gallardo con el que anunció su despedida de River Plate