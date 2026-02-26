Deportes

El Chacho Coudet habló sobre la chance de ser el reemplazante de Marcelo Gallardo en River Plate: “Es un orgullo”

El entrenador de 51 años se refirió por primera vez al interés del Millonario, pero aseguró que nadie habló con él por el momento

El Chacho Coudet habló en la conferencia de prensa previa al partido del Alavés

Eduardo Coudet se convirtió en el principal candidato de River Plate para reemplazar a un Marcelo Gallardo que dejará su puesto este jueves luego del partido contra Banfield por la 7ª fecha del Torneo Apertura. En ese contexto, enfrentó la conferencia como DT del Alavés antes del juego contra el Levante que iniciará la jornada 26 de la Liga de España.

Si bien el Chacho aseguró que "nadie se ha comunicado conmigo ni con mi representante" y planteó estar “al margen del ruido que se ha formado”, se sinceró ante una posible oferta: “Cuando llega una institución como River, está a la altura del Madrid o el Barcelona, son top mundial. Es un orgullo que me pongan en la lista de candidatos. Viven un momento especial porque despiden a uno de los entrenadores más importantes de la historia de River. Es una situación natural por estar en una lista de candidatos, pero nada más”.

Según replicó el diario español AS, el entrenador de 51 años expresó: “Tengo cuatro hijos y puedo jurar por los cuatro que nadie de River se puso en contacto conmigo ni con mi representante. No me planteo lo que pasaría en caso de una llamada pero si yo midiera 1,90 y le pegara perfecto sería un fuera de serie. El pudiera o pudiese no existe. También he dicho que merecemos más puntos pero he llamado a la Federación Española y me han dicho que no nos los devuelven. Yo tengo la cabeza metida en eso”.

Luego de iniciar su trayectoria como entrenador en Rosario Central en el 2015, el Chacho pasó por Tijuana de México y tuvo un regreso al país para comandar a Racing durante tres temporadas. Su camino siguió fuera de Argentina como técnico del Internacional y Atlético Mineiro en Brasil, y del Celta de Vigo y el Alavés en España.

Coudet desembarcó en el club de la ciudad de Vitoria en diciembre el 2024 para reemplazar a Luis García Plaza y logró cumplir el objetivo de sostener al equipo en La Liga de España: quedó 15° con 42 puntos, a dos del Leganés, último descendido. En las 25 jornadas del calendario 2025/26, el Alavés de Coudet suma 27 unidades y se posiciona en el 14° lugar, con tres más que el Mallorca que hoy estaría cayendo a Segunda División junto con Levante y Real Oviedo.

El Chacho podría dirigir este viernes su último juego en Alavés, a pesar de que en julio del 2025 renovó contrato hasta junio del 2026. En el Estadio Ciudad de Valencia, a partir de las 17 (hora Argentina), visitará al Levante en el inicio de la 26ª fecha del torneo español.

Noticia en desarrollo...

