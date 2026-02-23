Deportes

La decisión que tomó Marcelo Gallardo luego de la derrota de River Plate ante Vélez

El Millonario cayó 1-0 en Liniers y acumula 13 tropiezos en los últimos 20 partidos

El fastidio de Gallardo durante la caída en Liniers (ALEJANDRO PAGNI)

En el marco de la sexta jornada del Torneo Apertura y en medio de un presente convulsionado por los resultados adversos, River Plate volvió a perder, esta vez por 1 a 0 en el Estadio José Amalfitani contra Vélez Sarsfield. El equipo mejoró en la segunda parte y sufrió las lesiones de Juanfer Quintero, Kendry Páez y Franco Armani, pero sufrió mucho en el primer tiempo. Así, acumula 13 tropiezos en los últimos 20 duelos, una racha poco común en la historia del Millonario.

Una vez finalizado el enfrentamiento, Marcelo Gallardo optó por no hablar ante los medios en la habitual conferencia de prensa. Y tampoco envió representantes del club como sucedió en encuentros anteriores, en los que enfrentaron a los micrófonos referentes como Lucas Martínez Quarta y Juan Fernando Quintero, o Matías Biscay, uno de sus ayudantes de campo.

El técnico, de 50 años, sí había hablado tras el sufrido triunfo del martes ante Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina. En dicha ocasión, se había referido a una eventual renuncia en medio de crisis futbolística del equipo, que perdió por tercera vez consecutiva en el Torneo Apertura.

“Cuando uno es lógico y sensato tiene la percepción de lo que está pasando, de la realidad. Yo creo que hay que ser conscientes de la situación y después abstenerse de todo eso que pasa. River genera eso. Todo el ruido alrededor de los resultados siempre está, sobre todo cuando no se dan de manera favorable. Si eso nos desestabiliza quiere decir que no estamos firmes con lo que estamos haciendo, y todos estamos convencidos”, aclaró entonces.

“El torneo lo iniciamos de buena manera, pero las derrotas nos descompaginaron un poquito. Tratamos de corregir pero sin perder el eje, estamos convencidos y sentimos que no solo tenemos la capacidad, sino también las fortalezas para acompañar este inicio del año. Todos en River, el cuerpo técnico, los jugadores y los dirigentes, estamos convencidos de cuál era el rumbo que teníamos que tener este año. Queremos que el equipo represente al hincha, sí, claramente, y tenemos mucho deseo de que eso ocurra. Que el hincha vuelva a contagiarse del equipo. Estamos en esa búsqueda”, agregó el DT.

River Plate cayó a la décima ubicación con siete puntos, los mismos que ostentan Banfield y Racing. El Millonario, que integra el Grupo B, se encuentra fuera de los puestos de clasificación a los playoffs y a ocho del líder Independiente Rivadavia, último campeón de la Copa Argentina.

La Banda volverá a tener actividad por el Torneo Apertura el próximo jueves 26 de febrero: recibirá en el Estadio Monumental al Taladro -que viene de golear a Newell’s- a partir de las 19:30. Uno de los grandes objetivos será revertir la mala imagen que dejó en dicho escenario en la histórica caída con Tigre por 4-1. El lunes 2 de marzo viajará a Mendoza para visitar al citado Independiente Rivadavia desde las 21:30. Luego de esto, volverá a jugar con su gente frente a Atlético Tucumán, con día y horario a confirmar.

