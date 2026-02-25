Deportes

La respuesta de Hernán Crespo al ser consultado sobre la chance de dirigir a River Plate tras la renuncia de Marcelo Gallardo

Valdanito habló instantes antes de un partido del Sao Paulo, equipo que conduce en la actualidad

Guardar
El DT del Sao Paulo fue consultado en la previa al encuentro de este miércoles contra Coritiba

El entrenador del Sao Paulo, Hernán Crespo, respondió a los rumores de un posible interés de River Plate para tentarlo con el puesto de DT después de la salida de Marcelo Gallardo, quien ya comunicó su renuncia y dirigirá su último partido este jueves ante Banfield en el estadio Monumental por la séptima fecha del Torneo Apertura.

Valdanito brindó sus sensaciones en la antesala al duelo de este miércoles del Tricolor por la cuarta fecha del Brasileirao ante Coritiba en condición de visitante. La consulta del reportero incluyó una reacción inmediata de Crespo, a quien se le dibujó una sonrisa cuando le mencionaron al Millonario, aunque dio un mensaje tranquilizador a los torcedores: “Todos conocen mi historia en River Plate. Para mí, es un gigante del fútbol mundial, igual que Sao Paulo. Ese interés es un reconocimiento a mi trabajo. Lo tomo con calma, enfocado en mi labor, estoy aquí, es un placer estar aquí, un placer trabajar aquí, y nada más”.

A continuación, el cronista de Prime Video Sport Brasil le consultó si estaba “todo en orden” con vistas a decir presente el domingo en el banco para el choque de semifinales ante Palmeiras por el Paulistao: “Todo en orden. Estamos enfocados en el Brasileirao, también después en el Paulistao. Es una gran oportunidad que construimos con mucho esfuerzo. Así que, ¿por qué no aprovechar para vivir esta experiencia?”.

El conductor de 50 años asumió su segundo ciclo en el club brasileño en junio de 2025 y, antes del duelo de este miércoles, registraba 21 victorias, 6 empates y 17 derrotas en 44 partidos. Ya lo había dirigido entre febrero y octubre de 2021, periodo en el que se coronó en el Paulistao.

Hernán Crespo asumió su segundo
Hernán Crespo asumió su segundo ciclo en Sao Paulo a mediados de 2025 (Crédito: Reuters/Thiago Bernardes)

Hernán Crespo tuvo dos experiencias en el fútbol argentino. Inició con el pie izquierdo en Banfield con cuatro triunfos en 18 partidos, pero su mejor paso ocurrió en Defensa y Justicia, donde levantó la Copa Sudamericana 2020. Además, fue campeón asiático en la AFC Champions League con el Al Ain de los Emiratos Árabes Unidos.

No es la primera vez que su nombre está vinculado para la dirección técnica del club que lo vio nacer futbolísticamente. En mayo pasado, cuando no tenía trabajo, habló de su anhelo ante una eventual salida del Muñeco Gallardo: “Si en algún momento se cansa y yo estoy libre...”. “Lógicamente, si uno está trabajando es muy difícil. Pero, si los tiempos se acomodan, el día de mañana o dentro de un par de años o cuando Marcelo se canse de dirigir a River, vamos a estar”, proyectó.

Más allá de esto, su nombre no es la principal alternativa para reemplazarlo en el banco. El Millonario aceleró los contactos en las últimas horas para concretar el arribo de Eduardo Chacho Coudet. El ex líder de Racing se desempeña en el Deportivo Alavés de España, pero las tratativas para su vuelta al país están en una instancia avanzada y el acuerdo de palabra entre el entorno del técnico y la institución estaría sellado.

De igual manera, desde la directiva encabezada por Stefano Di Carlo insisten en que los trámites formales se impulsarán recién el viernes, por respeto al ciclo del Muñeco. Por otro lado, en España todo es incertidumbre. “Su futuro está en el aire”, afirmó el diario Noticias de Álava, de la ciudad de Vitoria, donde está ubicado el club babazorro.

Temas Relacionados

Hernán CrespoRiver PlateMarcelo GallardoSao Paulodeportes-argentina

Últimas Noticias

Argentinos Juniors empata contra Barcelona de Guayaquil en busca de sellar el pase a la Fase 3 de la Libertadores

Tras ganar 1-0 en Ecuador, el Bicho afronta la revancha en La Paternal

Argentinos Juniors empata contra Barcelona

Hazaña del Galatasaray de Icardi: remontó la serie contra la Juventus en Turín y se clasificó a los octavos de la Champions

El equipo turco perdió 3-0 en los 90 minutos, pero sus dos goles en el alargue le dieron un global a favor de 7-5

Hazaña del Galatasaray de Icardi:

“Vi a Bron hacer una jugada increíble y pensé que no pertenecía a ese nivel”: Austin Reaves y el recuerdo de su llegada a los Lakers

El escolta afrontó el asombro inicial junto a compañeros consagrados y optó por transformar la exigencia en aprendizaje, según confesó a SLAM Magazine. Cómo esa etapa temprana resultó fundamental para consolidar su confianza y avanzar en la máxima competencia del básquet estadounidense

“Vi a Bron hacer una

Martín Demichelis es el principal candidato a dirigir un equipo de la Liga de España: “Ha habido contactos directos”

El ex entrenador campeón con River Plate mantuvo negociaciones para desembarcar en Estudiantes, pero su futuro parece estar en Europa

Martín Demichelis es el principal

¿Puede la tecnología espacial cambiar el futuro de la protección en el rugby?

Un material flexible que se endurece al recibir impactos busca mejorar la seguridad incluso en posiciones donde ya se usan scrum caps

¿Puede la tecnología espacial cambiar
DEPORTES
Argentinos Juniors empata contra Barcelona

Argentinos Juniors empata contra Barcelona de Guayaquil en busca de sellar el pase a la Fase 3 de la Libertadores

Hazaña del Galatasaray de Icardi: remontó la serie contra la Juventus en Turín y se clasificó a los octavos de la Champions

“Vi a Bron hacer una jugada increíble y pensé que no pertenecía a ese nivel”: Austin Reaves y el recuerdo de su llegada a los Lakers

Martín Demichelis es el principal candidato a dirigir un equipo de la Liga de España: “Ha habido contactos directos”

¿Puede la tecnología espacial cambiar el futuro de la protección en el rugby?

TELESHOW
Ángel de Brito aseguró que

Ángel de Brito aseguró que no se conoce el paradero de Leevon Kennedy: “Desapareció de verdad”

Cazzu habló de la discriminación que sufre Jujuy y contó detales de su vínculo con Bad Bunny: “Es un tipazo”

Juana Repetto hizo un dibujo con la placenta que cubrió a Timoteo: “Lo tengo que mandar a enmarcar”

Martín, el crossfitter que entró a Gran Hermano, reveló cómo murió su hija: “No había latido”

Nicki Nicole eligió a su participante favorito de Gran Hermano Generación Dorada

INFOBAE AMÉRICA

JD Vance advirtió a Irán

JD Vance advirtió a Irán que tome “en serio” las advertencias de Donald Trump antes de nuevas negociaciones

El Foro Acción por la Amnistía exigió al régimen cubano liberar a todos los presos políticos y garantizar derechos civiles

Avanza en los Congresos de Brasil y Uruguay la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Capri impone nuevas restricciones a turistas durante el verano: cuáles serán los nuevos controles

¿Puede la tecnología espacial cambiar el futuro de la protección en el rugby?