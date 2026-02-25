La respuesta de Hernán Crespo al ser consultado sobre la chance de dirigir a River Plate tras la renuncia de Marcelo Gallardo

El DT del Sao Paulo fue consultado en la previa al encuentro de este miércoles contra Coritiba

El entrenador del Sao Paulo, Hernán Crespo, respondió a los rumores de un posible interés de River Plate para tentarlo con el puesto de DT después de la salida de Marcelo Gallardo, quien ya comunicó su renuncia y dirigirá su último partido este jueves ante Banfield en el estadio Monumental por la séptima fecha del Torneo Apertura.

Valdanito brindó sus sensaciones en la antesala al duelo de este miércoles del Tricolor por la cuarta fecha del Brasileirao ante Coritiba en condición de visitante. La consulta del reportero incluyó una reacción inmediata de Crespo, a quien se le dibujó una sonrisa cuando le mencionaron al Millonario, aunque dio un mensaje tranquilizador a los torcedores: “Todos conocen mi historia en River Plate. Para mí, es un gigante del fútbol mundial, igual que Sao Paulo. Ese interés es un reconocimiento a mi trabajo. Lo tomo con calma, enfocado en mi labor, estoy aquí, es un placer estar aquí, un placer trabajar aquí, y nada más”.

A continuación, el cronista de Prime Video Sport Brasil le consultó si estaba “todo en orden” con vistas a decir presente el domingo en el banco para el choque de semifinales ante Palmeiras por el Paulistao: “Todo en orden. Estamos enfocados en el Brasileirao, también después en el Paulistao. Es una gran oportunidad que construimos con mucho esfuerzo. Así que, ¿por qué no aprovechar para vivir esta experiencia?”.

El conductor de 50 años asumió su segundo ciclo en el club brasileño en junio de 2025 y, antes del duelo de este miércoles, registraba 21 victorias, 6 empates y 17 derrotas en 44 partidos. Ya lo había dirigido entre febrero y octubre de 2021, periodo en el que se coronó en el Paulistao.

Hernán Crespo asumió su segundo ciclo en Sao Paulo a mediados de 2025 (Crédito: Reuters/Thiago Bernardes)

Hernán Crespo tuvo dos experiencias en el fútbol argentino. Inició con el pie izquierdo en Banfield con cuatro triunfos en 18 partidos, pero su mejor paso ocurrió en Defensa y Justicia, donde levantó la Copa Sudamericana 2020. Además, fue campeón asiático en la AFC Champions League con el Al Ain de los Emiratos Árabes Unidos.

No es la primera vez que su nombre está vinculado para la dirección técnica del club que lo vio nacer futbolísticamente. En mayo pasado, cuando no tenía trabajo, habló de su anhelo ante una eventual salida del Muñeco Gallardo: “Si en algún momento se cansa y yo estoy libre...”. “Lógicamente, si uno está trabajando es muy difícil. Pero, si los tiempos se acomodan, el día de mañana o dentro de un par de años o cuando Marcelo se canse de dirigir a River, vamos a estar”, proyectó.

Más allá de esto, su nombre no es la principal alternativa para reemplazarlo en el banco. El Millonario aceleró los contactos en las últimas horas para concretar el arribo de Eduardo Chacho Coudet. El ex líder de Racing se desempeña en el Deportivo Alavés de España, pero las tratativas para su vuelta al país están en una instancia avanzada y el acuerdo de palabra entre el entorno del técnico y la institución estaría sellado.

De igual manera, desde la directiva encabezada por Stefano Di Carlo insisten en que los trámites formales se impulsarán recién el viernes, por respeto al ciclo del Muñeco. Por otro lado, en España todo es incertidumbre. “Su futuro está en el aire”, afirmó el diario Noticias de Álava, de la ciudad de Vitoria, donde está ubicado el club babazorro.