Un día después de anunciar su salida de River Plate, Marcelo Gallardo ya es pretendido por un grande de Brasil

El argentino dirigirá por última vez al Millonario este jueves ante Banfield en el Monumental

Gallardo comenzó su carrera como DT en el exterior: fue campeón con Nacional de Montevideo (Fotobaires)

Apenas 24 horas después de que anunciara su salida de River Plate, Marcelo Gallardo ya tiene un pretendiente serio. Es que el Muñeco, de 50 años, que ya tuvo una experiencia exitosa fuera de la Argentina (fue campeón con Nacional de Uruguay antes de que iniciara su primera gestión en el Millonario), está en carpeta de un grande de Brasil.

La búsqueda del nuevo entrenador en el Vasco Da Gama se ha intensificado tras la reciente salida de Fernando Diniz, campeón de la Copa Libertadores con Fluminense y ex seleccionador de la Verdeamarela. Entre los candidatos principales se destaca justamente Gallardo, según informó O Globo.

El club brasileño considera al argentino por su trayectoria y perfil exitoso en el fútbol sudamericano. Tras cosechar 14 títulos con River Plate en su primera gestión, y luego de una segunda etapa por debajo de las expectativas, el técnico decidió dejar el banco en medio de una racha negativa muy extensa: su equipo perdió 13 de los últimos 20 encuentros. El tropiezo ante Vélez 1-0 del domingo terminó sentenciando su ciclo.

La partida de Gallardo facilita las negociaciones para futuros proyectos deportivos. El estratega tiene prevista una despedida oficial este jueves, desde las 19.30, ante Banfield en el Monumental, lo que mantiene abiertas todas las opciones sobre su próximo destino. Resta saber si buscará una pausa para reflexionar sobre lo que sucedió en los últimos dos años o apostará a una revancha inmediata.

No es la primera vez que el Muñeco recibe sondeos desde Brasil. Tras su primera etapa en River, ya había sonado en otros conjuntos del país, aunque recaló en el Al Ittihad de Arabia Saudita.

Otros entrenadores considerados por Vasco Da Gama

Además de Gallardo, la directiva analiza nombres de peso como Artur Jorge. El portugués, exentrenador de Botafogo y actual técnico del Al-Rayyan, representa una opción atractiva, aunque compleja.

Jorge tendría que resolver primero su vínculo con el club qatarí, donde recibe cerca de 570.000 dólares mensuales. Esta cantidad y las condiciones contractuales dificultan una negociación inmediata.

Renato Gaúcho, ídolo del Gremio, sigue también en carpeta, aunque sin novedades públicas sobre avances. Por su parte, la candidatura de Rafael Guanaes, actual entrenador del Mirassol, perdió peso en los últimos días y ha quedado prácticamente descartada.

La directiva de Vasco Da Gama busca un entrenador capaz de aportar soluciones tanto en la defensa como en el ataque del equipo. El objetivo es impulsar el rendimiento del plantel en ambas facetas del juego.

Diniz fue despedido tras perder 1-0 ante Fluminense por la ida de las semifinales del Campeonato Carioca. Las presiones dentro del club estaban en aumento. Un sector de la dirigencia, incluidos consejeros y figuras cercanas a la directiva, ya expresaba abiertamente su preferencia por la salida del orientador debido, sobre todo, al bajo rendimiento del equipo al inicio de la temporada –tres victorias en 11 partidos de 2026– y a la falta de evolución en el juego, una postura que cobró fuerza tras el partido ante Fluminense.

Diniz, en su segunda etapa en el Vasco, dirigió 56 partidos, con un saldo de 17 victorias, 16 empates y 23 derrotas. Había asumido en marzo de 2025 con el equipo amenazado por el descenso y, tras una racha positiva, llegó a soñar con la clasificación a la Copa Libertadores. Finalmente, el Vasco fue subcampeón de la Copa de Brasil, pero no logró mantener el nivel en el Brasileirao.

Vasco jugará Copa Sudamericana en 2026, al igual que River Plate. En el plantel del elenco de Río de Janeiro están el argentino Claudio Paul Spinelli y el colombiano Marino Hinestroza, quien negoció para desembarcar en Boca Juniors en el último mercado de pases.

