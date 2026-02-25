River Plate avanza con la contratación del Chacho Coudet: cómo está la negociación

Chacho Coudet, la principal opción de la dirigencia de River Plate para reemplazar a Marcelo Gallardo (REUTERS/Rodolfo Buhrer)

A pocas horas de que Marcelo Gallardo dirija su último partido al frente de River Plate, la dirigencia del club ha acelerado los contactos para concretar la llegada de Eduardo Coudet como nuevo entrenador. La operación se encuentra en una instancia avanzada y el acuerdo de palabra entre el entorno del técnico y la institución estaría apalabrado, aunque desde la directiva insisten en que los trámites formales se impulsarán recién el viernes, por respeto al ciclo del Muñeco, quien se despide este jueves en El Monumental en el choque ante Banfield por el Torneo Apertura.

Durante la jornada, la expectativa creció en Núñez a partir de la certeza de que Coudet prioriza la chance de tomar las riendas de River, una posibilidad que aguardaba desde hace años. El representante del técnico, Christian Bragarnik, encabezó las charlas con los dirigentes y prácticamente habrían cerrado el aspecto económico y la duración del contrato. Si bien algunos sostienen que la negociación ya está resuelta en los papeles, las fuentes cercanas a la conducción millonaria aclaran que el anuncio oficial y la firma quedarán pendientes hasta después del último partido de Gallardo.

El principal obstáculo que permanece es la relación contractual que une a Coudet con el Alavés de España, donde su vínculo se extiende hasta junio y no contempla cláusula de rescisión, según recalcan los medios de Vitoria.

En el país europeo sostienen que no recibieron ningún llamado formal desde el lado del Millonario. Vale destacar que Alavés se encuentra en una posición crítica dentro de La Liga, ya que figura en el puesto 14 con 27 unidades, a tres de Mallorca, último en caer en la zona roja del descenso. Justamente este viernes el equipo jugará una final por la permanencia ante Levante, que aparece en la ubicación 19 con 18 puntos.

La salida del Chacho Coudet del Alavés, la principal traba para ser el nuevo entrenador de River Plate

Mientras tanto, Gallardo prepara su despedida ante Banfield en el estadio Más Monumental, un partido que marcará el cierre de una etapa significativa para River y abrirá oficialmente el proceso de sucesión. Desde la cúpula dirigencial subrayan que el respeto institucional hacia el actual entrenador es una prioridad, motivo por el cual cualquier anuncio o movimiento público queda postergado para después del compromiso del jueves.

En ese contexto, la figura de Eduardo Coudet se impuso con rapidez como el principal candidato para ocupar el banco de River. El consenso en la comisión directiva fue inmediato y la decisión de avanzar con él se resolvió en cuestión de horas tras la confirmación de la salida de Gallardo.

En caso de que la salida del entrenador argentino de 51 años se dilate, el que tomará las riendas del conjunto millonario de manera provisoria será Marcelo Escudero. El actual técnico de la Reserva del club ya asumió de manera transitoria en 2024, cuando dirigió ante Unión tras la salida de Martín Demichelis y antes del regreso de Gallardo. El Pichi dirigiría la práctica del viernes y quedaría a cargo del plantel durante el periodo de transición. Incluso, podría sentarse en el banco para el partido del lunes 2 de marzo frente a Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura, en caso de que no se concrete antes la llegada del Chacho.

La posibilidad de que el Coudet desembarque en River representa la concreción de un deseo largamente manifestado por el propio técnico. En 2019, cuando todavía dirigía a Racing Club, Coudet había declarado: “Creo que en el tiempo, en algún momento, mi carrera se va a cruzar con River. Tengo un cariño muy grande con el club, me siento muy reconocido”. Ahora, tras sus pasos por Rosario Central, Racing, Inter de Porto Alegre, Atlético Mineiro, Tijuana, Celta de Vigo y Alavés, se encuentra a un paso de cumplir esa meta personal.

Los números del Chacho Coudet como entrenador

El ciclo de Coudet en Rosario Central dejó 81 partidos, con 37 victorias, 26 empates y 18 derrotas, lo que representa una efectividad del 56,38%. Durante esa etapa, el equipo alcanzó la final de la Copa Argentina, cayendo ante Boca Juniors en uno de los partidos más polémicos de las últimas décadas. En la temporada siguiente, el Canalla volvió a llegar a la definición del torneo, pero fue eliminado por River Plate en un histórico 4 a 3. Además, el equipo llegó hasta los cuartos de final de la Libertadores 2016, tras una pareja serie frente a Atlético Nacional.

La primera experiencia internacional del Chacho fue en Xolos de Tijuana, donde dirigió 20 partidos: sumó 6 triunfos, 7 empates y 7 derrotas, con un rendimiento del 41,67%. Luego, en Racing Club, logró sus primeros títulos como entrenador: la Superliga 2018/19 y el Trofeo de Campeones 2019. En su paso por la Academia, dirigió 73 encuentros, con 37 victorias, 24 empates y 12 derrotas, alcanzando una efectividad del 61,64%.

En Brasil y España continuó su carrera en clubes como Inter de Porto Alegre, Celta de Vigo, Atlético Mineiro y Deportivo Alavés. En el equipo gaúcho, Coudet dirigió 109 partidos, con 54 victorias, 29 empates y 26 derrotas (58,41%). Con el Galo, fue campeón del Campeonato Mineiro 2023, obteniendo 21 victorias, 8 empates y 6 derrotas. En su paso por el Celta, acumuló 31 triunfos, 19 empates y 34 derrotas. De regreso a Brasil, volvió a Inter y alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores, eliminando por penales al River de Martín Demichelis. Su llegada a Alavés le permitió asegurar la permanencia del equipo en la primera división española, donde, en la temporada 2024/25, registra 17 victorias, 17 empates y 20 derrotas, con una efectividad del 41,97%.