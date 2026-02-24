Deportes

Marcelo Gallardo anunció que se va de River Plate: el jueves dirigirá su último partido ante Banfield

El entrenador le pondrá fin a su segundo ciclo al frente del club, en el que no ganó títulos: acumula 13 derrotas en los últimos 20 partidos. La decisión fue comunicada tras la práctica en el River Camp

El mensaje de Marcelo Gallardo con el que anunció su despedida de River Plate

El segundo ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador de River Plate finalizará este jueves, en el estadio Monumental, cuando su equipo reciba a Banfield desde las 19.30, por la fecha 7 del Torneo Apertura.

El entrenador, de 50 años, dirigió la práctica en el River Camp de este lunes, luego de la derrota 1-0 ante Vélez, que fue muy superior en el primer tiempo. Se trató de la tercera caída al hilo en el certamen local y el tropiezo N° 13 en los últimos 20 partidos.

El propio DT hizo pública su determinación mediante un video que la institución compartió en sus redes sociales. “Este es un mensaje para todos los hinchas de River, intentaré ser breve para que no me embarguen la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido. Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente por su amor incondicional en todos estos años, incluso en los momentos más delicados, como este, cuando las cosas no salieron como proyectamos que salgan”, prologó su discurso, que pronunció vestido con la indumentaria de técnico.

Me invaden la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos. Simplemente, agradecer también a aquellos que realmente han creído en mí y en todo mi cuerpo técnico para representar a esta enorme institución, con lo que eso conlleva, ¿eh? Y tengo nada más que palabras de agradecimiento para con todos. Simplemente, mi amor recíproco para con todos los hinchas y espero, de todo corazón, que esta institución, que ha crecido enormemente en los últimos años, una institución modelo en toda la región, próximamente pueda encontrar buenos resultados futbolísticos para todavía engrandecer más lo que significa River Plate como institución en el mundo. Muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias", concluyó.

Los primeros indicios del final de ciclo habían llegado anoche, cuando el Muñeco decidió no hablar con los medios tras la derrota contra el Fortín. Además, tampoco envió representantes como ocurrió en otros encuentros con Juanfer Quintero y Lucas Martínez Quarta, o su ayudante de campo, Matías Biscay.

Instantes después, desde las entrañas del cuerpo técnico surgió la noticia de que Gallardo se iba a tomar unas horas para reflexionar. Por lo pronto, citó al plantel a las 18 en el River Camp. Y allí condujo la práctica, pero luego se reunió con los jugadores, con el presidente Stefano Di Carlo, y con Enzo Francescoli. El correr de las horas incrementó los rumores. Y la confirmación de su adiós llegó con el video publicado en las redes sociales.

Noticia en desarrollo...

