La lectura de labios de la pelea entre Vinícius Júnior y Prestianni: el insulto del brasileño en el inicio del conflicto

El atacante del Merengue le dijo "cagón de mierda" al argentino

Los playoffs de la UEFA Champions League quedaron marcados por la denuncia de Vinícius Júnior, quien manifestó haber recibido un insulto racista por parte de Gianluca Prestianni, aunque ninguna de las cámaras disponibles de la transmisión oficial del encuentro entre Benfica y Real Madrid pudo comprobarlo. Ahora, un especialista en la lectura de labios desmenuzó los instantes previos y detalló el agravio lanzado por la figura del Merengue al argentino antes de producirse las imágenes que dieron la vuelta al mundo.

Gabriel Velloso, que posee más de tres millones de seguidores entre Instagram, TikTok y YouTube, se caracteriza por abarcar diferentes momentos de la actualidad diaria y detallar cuáles son los diálogos que no son captados por ningún micrófono. En esta oportunidad, profundizó en el cruce entre los delanteros de cada uno de los equipos.

Su análisis inició con la amonestación mostrada por el árbitro Francois Letexier a Vini, luego de que marcara el 1-0 con una gran definición en Portugal y se excediera en su celebración de cara a los hinchas de Las Águilas. “¿Por qué? ¿Por qué para mí?“, preguntó el atacante en repetidas ocasiones sin entender la decisión del juez principal. Prestianni había sido uno de los jugadores locales que le reclamó el efusivo festejo a su colega.

*El momento que Vinícius denuncia a Prestianni

A continuación, Velloso se concentró en el intercambio entre los dos involucrados y, según su explicación, Vinícius Júnior le dijo al extremo “cagón, cagón de mierda, cagón, cagón” antes del saque de reanudación. Su accionar podría haberle costado la tarjeta roja porque la regla 12 de la IFAB, enfocada en faltas y conducta incorrecta, remarca que un futbolista debe ser expulsado por distintas infracciones al reglamento, entre ellas “emplear lenguaje o actuar de modo ofensivo, insultante o humillante”.

A continuación, las imágenes muestran cómo el autor del tanto apartó su mirada hacia el medio de la cancha y, en un acto reflejo, se dio la vuelta y dijo: “Ey, ey”. Corrió en dirección a Letexier, apuntó a Gianluca Prestianni y lo denunció por haberle dicho “mono”. El árbitro paró el compromiso por 10 minutos y el VAR, a cargo de Jérome Brisard, analizó las filmaciones a disposición, pero ninguna alcanzó a interpretar qué le dijo a Vini porque el argentino se tapó la boca con su camiseta.

Al término del encuentro, el subcampeón del mundo Sub 20 con la selección argentina publicó un comunicado en sus redes sociales: “Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie”.

*El descargo de Gianluca Prestianni

Uno de sus representantes, Gastón La Gata Fernández, fue contundente a través del mismo canal de difusión: “Hay millones de imágenes donde los futbolistas se tapan la boca con camisetas o mismo con su propia mano para que no puedan leerse sus labios… De ahí a un hecho de racismo, me parece que puede haber muchas maneras de sacar ventaja. Solo Prestianni y Vinicius podrán saber lo que se dijeron”.

En este sentido, Benfica defendió al ex Vélez y cuestionó las afirmaciones de algunos jugadores visitantes, como Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni, quienes aseguraron percibir el insulto: “Como demuestran las imágenes, dada la distancia, los jugadores del Real Madrid no pudieron escuchar lo que dicen haber escuchado”.

Además, Vinícius emitió un mensaje en sus redes sociales: “Los racistas son, por encima de todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son”. La Confederación Brasileña de Fútbol le brindó su respaldo a la estrella del Scratch: “El racismo es un delito. Es inaceptable. No puede existir ni en el fútbol ni en ningún otro lugar. Vini, no estás solo”.

*Las imágenes exclusivas de ESPN

Por otro lado, Mbappé le dijo a Prestianni que era un “puto racista” y el DT de Real Madrid, Álvaro Arbeloa, pidió preguntarle a Gianluca “qué le ha dicho a Vinícius, todos en el mundo del fútbol merecemos que responda esa pregunta”.

Mientras tanto, su par en el cuadro luso, José Mourinho, dejó su mirada: “¿Arrepentido Prestianni? ¿Por qué? Yo he hablado con los dos, Vinícius dice una cosa y Prestianni, otra. No quiero ser rojo... y no quiero decir que al 100% creo sólo a Prestianni; pero no puedo ser blanco y decir que lo que Vinicius me ha dicho es la verdad. No puedo, no lo sé”.

Este tema llegó a los oídos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y se confirmó que la UEFA investiga el informe oficial del partido para analizar la apertura de un procedimiento y la adopción de posibles sanciones disciplinarias, informó ESPN. De comprobarse el insulto racista, Gianluca Prestianni podría recibir una sanción de “diez partidos” de mínima, tener un parate por “tiempo determinado o cualquier otra sanción apropiada”.